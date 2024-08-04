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ВСУ обстреляли район центрального рынка в Алешках, есть пострадавшие
ВСУ обстреляли район центрального рынка в Алешках, есть пострадавшие - РИА Новости, 04.08.2024
ВСУ обстреляли район центрального рынка в Алешках, есть пострадавшие
Восемь человек получили ранения в результате украинского обстрела района центрального рынка в городе Алешки, сообщил губернатор Херсонской области Владимир... РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T14:37
2024-08-04T14:37
2024-08-04T15:09
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
происшествия
владимир сальдо
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Восемь человек получили ранения в результате украинского обстрела района центрального рынка в городе Алешки, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале."Сегодня киевские боевики совершили массированный террористический обстрел района центрального рынка в Алешках и прилегающих к нему жилых кварталов. Погибших нет, однако ранены восемь мирных жителей", — написал он.Пострадавших с минно-взрывными травмами и ранениями разной степени тяжести уже доставили в больницу, добавил губернатор.Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 87,05 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает легитимность этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас российская армия контролирует 75 процентов Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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херсонская область , вооруженные силы украины, происшествия, владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Происшествия, Владимир Сальдо
ВСУ обстреляли район центрального рынка в Алешках, есть пострадавшие
Сальдо: при украинском обстреле Алешек в Херсонской области пострадали 8 человек