https://ria.ru/20240804/obstrel-1963986353.html

ВСУ обстреляли район центрального рынка в Алешках, есть пострадавшие

ВСУ обстреляли район центрального рынка в Алешках, есть пострадавшие - РИА Новости, 04.08.2024

ВСУ обстреляли район центрального рынка в Алешках, есть пострадавшие

Восемь человек получили ранения в результате украинского обстрела района центрального рынка в городе Алешки, сообщил губернатор Херсонской области Владимир... РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T14:37

2024-08-04T14:37

2024-08-04T15:09

специальная военная операция на украине

херсонская область

вооруженные силы украины

происшествия

владимир сальдо

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Восемь человек получили ранения в результате украинского обстрела района центрального рынка в городе Алешки, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале."Сегодня киевские боевики совершили массированный террористический обстрел района центрального рынка в Алешках и прилегающих к нему жилых кварталов. Погибших нет, однако ранены восемь мирных жителей", — написал он.Пострадавших с минно-взрывными травмами и ранениями разной степени тяжести уже доставили в больницу, добавил губернатор.Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 87,05 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает легитимность этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас российская армия контролирует 75 процентов Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

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херсонская область , вооруженные силы украины, происшествия, владимир сальдо