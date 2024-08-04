https://ria.ru/20240804/obstrel-1963970573.html

Два человека пострадали при обстреле Шебекино

Два человека пострадали при обстреле Шебекино - РИА Новости, 04.08.2024

Два человека пострадали при обстреле Шебекино

Два человека пострадали при обстреле со стороны украинских войск города Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T12:34

2024-08-04T12:34

2024-08-04T12:49

специальная военная операция на украине

шебекино

белгородская область

происшествия

вячеслав гладков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/08/1882936924_0:316:3072:2044_1920x0_80_0_0_c57a77fbb7be2b26b5874d37fd265e4f.jpg

БЕЛГОРОД, 4 авг - РИА Новости. Два человека пострадали при обстреле со стороны украинских войск города Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."За последний час Шебекино дважды подвергся обстрелу ВСУ. Ранены два мирных жителя. Один мужчина с непроникающим осколочным ранением грудной клетки самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ. После диагностики и обработки ран он отпущен домой на амбулаторное лечение. Второго пострадавшего с баротравмой и закрытой черепно-мозговой травмой бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал он.Губернатор добавил, что прилет снарядов зафиксирован на территории социального объекта и жилого сектора. В двух многоквартирных домах и соцобъекте повреждены остекление и фасады. Также осколками посечен один автомобиль. Администрация и оперативные службы продолжают подомовой обход.Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы. Ранее Гладков сообщал, что женщина погибла при атаке украинского дрона по многоквартирному дому в Шебекино.

https://ria.ru/20240721/perekhvat-1960991761.html

шебекино

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

шебекино, белгородская область, происшествия, вячеслав гладков