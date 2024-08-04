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Два человека пострадали при обстреле Шебекино - РИА Новости, 04.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:34 04.08.2024 (обновлено: 12:49 04.08.2024)
https://ria.ru/20240804/obstrel-1963970573.html
Два человека пострадали при обстреле Шебекино
Два человека пострадали при обстреле Шебекино - РИА Новости, 04.08.2024
Два человека пострадали при обстреле Шебекино
Два человека пострадали при обстреле со стороны украинских войск города Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T12:34
2024-08-04T12:49
специальная военная операция на украине
шебекино
белгородская область
происшествия
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 4 авг - РИА Новости. Два человека пострадали при обстреле со стороны украинских войск города Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."За последний час Шебекино дважды подвергся обстрелу ВСУ. Ранены два мирных жителя. Один мужчина с непроникающим осколочным ранением грудной клетки самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ. После диагностики и обработки ран он отпущен домой на амбулаторное лечение. Второго пострадавшего с баротравмой и закрытой черепно-мозговой травмой бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал он.Губернатор добавил, что прилет снарядов зафиксирован на территории социального объекта и жилого сектора. В двух многоквартирных домах и соцобъекте повреждены остекление и фасады. Также осколками посечен один автомобиль. Администрация и оперативные службы продолжают подомовой обход.Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы. Ранее Гладков сообщал, что женщина погибла при атаке украинского дрона по многоквартирному дому в Шебекино.
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шебекино
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шебекино, белгородская область, происшествия, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Белгородская область, Происшествия, Вячеслав Гладков
Два человека пострадали при обстреле Шебекино

Гладков: два человека пострадали при обстреле Шебекино в Белгородской области

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкАрт-объект в городе Шебекино Белгородской области
Арт-объект в городе Шебекино Белгородской области - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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БЕЛГОРОД, 4 авг - РИА Новости. Два человека пострадали при обстреле со стороны украинских войск города Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"За последний час Шебекино дважды подвергся обстрелу ВСУ. Ранены два мирных жителя. Один мужчина с непроникающим осколочным ранением грудной клетки самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ. После диагностики и обработки ран он отпущен домой на амбулаторное лечение. Второго пострадавшего с баротравмой и закрытой черепно-мозговой травмой бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал он.
Губернатор добавил, что прилет снарядов зафиксирован на территории социального объекта и жилого сектора. В двух многоквартирных домах и соцобъекте повреждены остекление и фасады. Также осколками посечен один автомобиль. Администрация и оперативные службы продолжают подомовой обход.
Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы. Ранее Гладков сообщал, что женщина погибла при атаке украинского дрона по многоквартирному дому в Шебекино.
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Специальная военная операция на УкраинеШебекиноБелгородская областьПроисшествияВячеслав Гладков
 
 
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