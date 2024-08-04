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ВСУ нанесли 35 ударов по Херсонской области за сутки, сообщил источник - РИА Новости, 04.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:47 04.08.2024
https://ria.ru/20240804/obstrel-1963948214.html
ВСУ нанесли 35 ударов по Херсонской области за сутки, сообщил источник
ВСУ нанесли 35 ударов по Херсонской области за сутки, сообщил источник - РИА Новости, 04.08.2024
ВСУ нанесли 35 ударов по Херсонской области за сутки, сообщил источник
Украинские войска за минувшие сутки нанесли 35 артиллерийских ударов по восьми населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам... РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T09:47
2024-08-04T09:47
специальная военная операция на украине
херсонская область
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 4 авг - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки нанесли 35 артиллерийских ударов по восьми населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает обстреливать мирные населенные пункты левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по левому берегу 18 артиллерийских ударов. Еще 17 ударов из ствольной артиллерии было зафиксировано ночью", - сказал он. Обстрелам ВСУ подверглись восемь населенных пунктов: Большие Копани, Каиры, Таврийск, Алешки, Саги, Казачьи Лагери, Днепряны, Корсунка. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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херсонская область , происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Происшествия
ВСУ нанесли 35 ударов по Херсонской области за сутки, сообщил источник

ВСУ за сутки нанесли 35 артиллерийских ударов по левобережью Херсонской области

© РИА Новости / Сергей БатуринФрагмент снаряда
Фрагмент снаряда - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
Фрагмент снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК, 4 авг - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки нанесли 35 артиллерийских ударов по восьми населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"Преступный киевский режим продолжает обстреливать мирные населенные пункты левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по левому берегу 18 артиллерийских ударов. Еще 17 ударов из ствольной артиллерии было зафиксировано ночью", - сказал он.
Обстрелам ВСУ подверглись восемь населенных пунктов: Большие Копани, Каиры, Таврийск, Алешки, Саги, Казачьи Лагери, Днепряны, Корсунка.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьПроисшествия
 
 
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