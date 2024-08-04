https://ria.ru/20240804/obstrel-1963939835.html
ВСУ атаковали АЗС в Донецке
ВСУ атаковали АЗС в Донецке - РИА Новости, 04.08.2024
ВСУ атаковали АЗС в Донецке
Украинские военные ночью атаковали заправочную станцию в Кировском районе Донецка с применением дрона-камикадзе, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T07:57
2024-08-04T07:57
2024-08-04T10:52
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Украинские военные ночью атаковали заправочную станцию в Кировском районе Донецка с применением дрона-камикадзе, передает корреспондент РИА Новости. Обстрел произошел на АЗС по улице Кирова. Попадание пришлось непосредственно в одну из заправочных колонок, после чего возник пожар. На месте происшествия были обнаружены и фрагменты самого дрона - характерные батарейки, лопасти и обшивка. "Услышала жужжание, и потом сразу прямое попадание, а в это время я успела забежать (в помещение). Здесь уничтожена колонка", - рассказала сотрудница поврежденной АЗС. По сообщениям представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки ВСУ 30 раз обстреляли территорию республики, выпустив 80 единиц боеприпасов. Ранения различной степени тяжести получили два мирных жителя. Поврежден дом и два объекта гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20240804/ukraina-1963937290.html
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АЗС в Донецке после удара ВСУ
Украинские военные ночью атаковали АЗС в Кировском районе Донецка с применением дрона-камикадзе, передает корреспондент РИА Новости.
Попадание пришлось непосредственно в одну из заправочных колонок, после чего возник пожар. Обошлось без пострадавших.
2024-08-04T07:57
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донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Россия
ВСУ атаковали АЗС в Донецке
ВСУ ночью атаковали АЗС в Кировском районе Донецка с применением дрона-камикадзе