https://ria.ru/20240804/obstrel-1963939835.html

ВСУ атаковали АЗС в Донецке

ВСУ атаковали АЗС в Донецке - РИА Новости, 04.08.2024

ВСУ атаковали АЗС в Донецке

Украинские военные ночью атаковали заправочную станцию в Кировском районе Донецка с применением дрона-камикадзе, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T07:57

2024-08-04T07:57

2024-08-04T10:52

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ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Украинские военные ночью атаковали заправочную станцию в Кировском районе Донецка с применением дрона-камикадзе, передает корреспондент РИА Новости. Обстрел произошел на АЗС по улице Кирова. Попадание пришлось непосредственно в одну из заправочных колонок, после чего возник пожар. На месте происшествия были обнаружены и фрагменты самого дрона - характерные батарейки, лопасти и обшивка. "Услышала жужжание, и потом сразу прямое попадание, а в это время я успела забежать (в помещение). Здесь уничтожена колонка", - рассказала сотрудница поврежденной АЗС. По сообщениям представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки ВСУ 30 раз обстреляли территорию республики, выпустив 80 единиц боеприпасов. Ранения различной степени тяжести получили два мирных жителя. Поврежден дом и два объекта гражданской инфраструктуры.

https://ria.ru/20240804/ukraina-1963937290.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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АЗС в Донецке после удара ВСУ Украинские военные ночью атаковали АЗС в Кировском районе Донецка с применением дрона-камикадзе, передает корреспондент РИА Новости. Попадание пришлось непосредственно в одну из заправочных колонок, после чего возник пожар. Обошлось без пострадавших. 2024-08-04T07:57 true PT0M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия, россия