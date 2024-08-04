https://ria.ru/20240804/obmen-1963964695.html
Обмен заключенными состоялся в пользу России, заявил Медведев
Обмен заключенными состоялся в пользу России, заявил Медведев - РИА Новости, 04.08.2024
Обмен заключенными состоялся в пользу России, заявил Медведев
Недавний обмен заключенными состоялся в пользу России, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале. РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T11:49
2024-08-04T11:49
2024-08-04T12:12
россия
владислав клюшин
владимир путин
дмитрий медведев
германия
сша
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Недавний обмен заключенными состоялся в пользу России, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале."Было трудно, но тем не менее всё состоялось, и, скажем предельно откровенно, в нашу пользу, о чём уже раструбили западные СМИ и политики всех мастей", - написал Медведев.В ФСБ в четверг сообщили, что в Россию возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Речь шла, в частности, о Вадиме Соколове (Красикове), приговоренном к пожизненному заключению в Германии, а также о находившемся в заключении в США Владиславе Клюшине. В Россию также вернулись Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнев. Вернувшимся на родину россиянам вменялось сотрудничество с разведывательными ведомствами РФ, но их вина не была доказана. Все россияне в ходе судебных слушаний и во время отбывания сроков вину не признали. В аэропорту их лично встретил глава РФ Владимир Путин и заявил, что те, кто имеет отношение к военной службе, будут представлены к госнаградам.В свою очередь при обмене из России выехал ряд осужденных за шпионаж граждан и ряд россиян с двойным гражданством. Вина этих граждан была полностью доказана, они были осуждены среди прочего по статьям о госизмене и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Иностранная сторона проявила интерес к россиянам, которых на Западе представляли как оппозицию, такое внимание к ним понятно и объяснимо, они были на связи с кураторами из западных спецслужб, работали на оппонентов.В рамках обмена в Штаты вернулись трое граждан США Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашева, а также обладатель вида на жительство США Владимир Кара-Мурза*. Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании обменянных из России граждан. Как сообщалось на сайте Кремля, решение о подписании указов было принято с целью возвращения граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20240803/germaniya-1963771530.html
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россия, владислав клюшин, владимир путин, дмитрий медведев, германия, сша, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире
Россия, Владислав Клюшин, Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Германия, США, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), В мире
Обмен заключенными состоялся в пользу России, заявил Медведев
Зампредседателя Совбеза Медведев: обмен заключенными состоялся в пользу России
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости.
Недавний обмен заключенными состоялся в пользу России, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале
.
"Было трудно, но тем не менее всё состоялось, и, скажем предельно откровенно, в нашу пользу, о чём уже раструбили западные СМИ и политики всех мастей", - написал Медведев.
В ФСБ в четверг сообщили, что в Россию возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Речь шла, в частности, о Вадиме Соколове (Красикове), приговоренном к пожизненному заключению в Германии, а также о находившемся в заключении в США Владиславе Клюшине. В Россию также вернулись Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнев. Вернувшимся на родину россиянам вменялось сотрудничество с разведывательными ведомствами РФ, но их вина не была доказана. Все россияне в ходе судебных слушаний и во время отбывания сроков вину не признали. В аэропорту их лично встретил глава РФ Владимир Путин и заявил, что те, кто имеет отношение к военной службе, будут представлены к госнаградам.
В свою очередь при обмене из России выехал ряд осужденных за шпионаж граждан и ряд россиян с двойным гражданством. Вина этих граждан была полностью доказана, они были осуждены среди прочего по статьям о госизмене и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Иностранная сторона проявила интерес к россиянам, которых на Западе представляли как оппозицию, такое внимание к ним понятно и объяснимо, они были на связи с кураторами из западных спецслужб, работали на оппонентов.
В рамках обмена в Штаты вернулись трое граждан США Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашева, а также обладатель вида на жительство США Владимир Кара-Мурза*. Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании обменянных из России граждан. Как сообщалось на сайте Кремля, решение о подписании указов было принято с целью возвращения граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.