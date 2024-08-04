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Медведев назвал обмен заключенными результатом филигранной работы ведомств
Медведев назвал обмен заключенными результатом филигранной работы ведомств - РИА Новости, 04.08.2024
Медведев назвал обмен заключенными результатом филигранной работы ведомств
Состоявшийся обмен заключенными между РФ и Западом стал самым масштабным в новейшей истории, это результат филигранной работы российских ведомств и их... РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T11:47
2024-08-04T11:47
2024-08-04T12:14
дмитрий медведев
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Состоявшийся обмен заключенными между РФ и Западом стал самым масштабным в новейшей истории, это результат филигранной работы российских ведомств и их зарубежных "партнеров", заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале."Очевидно, что состоявшийся обмен стал самым масштабным в новейшей истории. Он – результат филигранной работы наших ведомств и их зарубежных "партнеров". Это была очень трудная шахматная партия, которая проводилась по лучшим учебникам, длилась утомительно долго и подчас, казалось, уходила в цугцванг", - написал он.Медведев отметил, что России нужно было настаивать на своих целях, в то же время не заводя ситуацию в тупик."Кстати, справедливости ради, отмечу, что и "западные друзья" проявили в определенный момент и должный прагматизм, и склонность к разумным компромиссам", - подчеркнул Медведев.
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дмитрий медведев, россия, в мире
Дмитрий Медведев, Россия, В мире
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости.
Состоявшийся обмен заключенными между РФ и Западом стал самым масштабным в новейшей истории, это результат филигранной работы российских ведомств и их зарубежных "партнеров", заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале
.
"Очевидно, что состоявшийся обмен стал самым масштабным в новейшей истории. Он – результат филигранной работы наших ведомств и их зарубежных "партнеров". Это была очень трудная шахматная партия, которая проводилась по лучшим учебникам, длилась утомительно долго и подчас, казалось, уходила в цугцванг", - написал он.
Медведев отметил, что России нужно было настаивать на своих целях, в то же время не заводя ситуацию в тупик.
"Кстати, справедливости ради, отмечу, что и "западные друзья" проявили в определенный момент и должный прагматизм, и склонность к разумным компромиссам", - подчеркнул Медведев.