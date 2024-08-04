Рейтинг@Mail.ru
Медведев назвал обмен заключенными результатом филигранной работы ведомств - РИА Новости, 04.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:47 04.08.2024 (обновлено: 12:14 04.08.2024)
https://ria.ru/20240804/obmen-1963964592.html
Медведев назвал обмен заключенными результатом филигранной работы ведомств
Медведев назвал обмен заключенными результатом филигранной работы ведомств - РИА Новости, 04.08.2024
Медведев назвал обмен заключенными результатом филигранной работы ведомств
Состоявшийся обмен заключенными между РФ и Западом стал самым масштабным в новейшей истории, это результат филигранной работы российских ведомств и их... РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T11:47
2024-08-04T12:14
дмитрий медведев
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/02/1963663994_0:305:2928:1952_1920x0_80_0_0_c3d5085ace4b5a9f87399a0e0258f707.jpg
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Состоявшийся обмен заключенными между РФ и Западом стал самым масштабным в новейшей истории, это результат филигранной работы российских ведомств и их зарубежных "партнеров", заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале."Очевидно, что состоявшийся обмен стал самым масштабным в новейшей истории. Он – результат филигранной работы наших ведомств и их зарубежных "партнеров". Это была очень трудная шахматная партия, которая проводилась по лучшим учебникам, длилась утомительно долго и подчас, казалось, уходила в цугцванг", - написал он.Медведев отметил, что России нужно было настаивать на своих целях, в то же время не заводя ситуацию в тупик."Кстати, справедливости ради, отмечу, что и "западные друзья" проявили в определенный момент и должный прагматизм, и склонность к разумным компромиссам", - подчеркнул Медведев.
https://ria.ru/20240801/operatsiya-1963549019.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/02/1963663994_307:0:2910:1952_1920x0_80_0_0_5b18ed716e7caa270687fd22bf755c5b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий медведев, россия, в мире
Дмитрий Медведев, Россия, В мире

Медведев назвал обмен заключенными результатом филигранной работы ведомств

© РИА Новости / Кирилл ЗыковОсвобожденные в Турции россияне в аэропорту в Москве
Освобожденные в Турции россияне в аэропорту в Москве - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Освобожденные в Турции россияне в аэропорту в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Состоявшийся обмен заключенными между РФ и Западом стал самым масштабным в новейшей истории, это результат филигранной работы российских ведомств и их зарубежных "партнеров", заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале.
"Очевидно, что состоявшийся обмен стал самым масштабным в новейшей истории. Он – результат филигранной работы наших ведомств и их зарубежных "партнеров". Это была очень трудная шахматная партия, которая проводилась по лучшим учебникам, длилась утомительно долго и подчас, казалось, уходила в цугцванг", - написал он.
Медведев отметил, что России нужно было настаивать на своих целях, в то же время не заводя ситуацию в тупик.
"Кстати, справедливости ради, отмечу, что и "западные друзья" проявили в определенный момент и должный прагматизм, и склонность к разумным компромиссам", - подчеркнул Медведев.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
Своих не бросаем: завершена историческая операция по освобождению россиян
1 августа, 21:34
 
Дмитрий МедведевРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала