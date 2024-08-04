https://ria.ru/20240804/novoselovka-1963973922.html
Российские военные освободили село Новоселовка Первая в ДНР
Российские военные освободили село Новоселовка Первая в ДНР - РИА Новости, 04.08.2024
Российские военные освободили село Новоселовка Первая в ДНР
Российские военные взяли под контроль село Новоселовка Первая в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T13:14
2024-08-04T13:14
2024-08-04T14:42
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль село Новоселовка Первая в ДНР, сообщили в Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Новоселовка Первая Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Это уже шестое село, над которым группировка "Центр" установила контроль за эту неделю, — вслед за Лозоватским, Прогрессом, Евгеновкой, Волчьим и Ленинским.Кроме того, бойцы "Центра" нанесли поражение 31-й, 32-й механизированным, 1-й танковой, 95-й десантно-штурмовой бригадам ВСУ и 109-й бригаде теробороны в районах населенных пунктов Воздвиженка, Торецк, Николаевка, Дружба и Розовка, а также отбили контратаку штурмовой бригады "Лють" Национальной полиции Украины.Украинская армия потеряла за сутки:Группировка уничтожила также склад ракетно-артиллерийского вооружения.
https://ria.ru/20240803/zapad-1963895503.html
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донецкая народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Безопасность
Российские военные освободили село Новоселовка Первая в ДНР
Минобороны: российские военные освободили село Новоселовка Первая в ДНР
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости.
Российские военные взяли под контроль село Новоселовка Первая в ДНР, сообщили в Минобороны
.
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Новоселовка Первая Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
Новоселовка Первая — село к юго-западу от Очеретино. Это важный логистический узел ВСУ. Взятие его под контроль позволит выйти к реке Волчья, где находится одна из ключевых линий украинской обороны.
Это уже шестое село, над которым группировка "Центр" установила контроль за эту неделю, — вслед за Лозоватским, Прогрессом, Евгеновкой, Волчьим и Ленинским.
Кроме того, бойцы "Центра" нанесли поражение 31-й, 32-й механизированным, 1-й танковой, 95-й десантно-штурмовой бригадам ВСУ и 109-й бригаде теробороны в районах населенных пунктов Воздвиженка, Торецк, Николаевка, Дружба и Розовка, а также отбили контратаку штурмовой бригады "Лють" Национальной полиции Украины.
Украинская армия потеряла за сутки:
- примерно 365 солдат убитыми и ранеными;
- танк;
- два американских бронетранспортера М113;
- 11 автомобилей;
- орудие Д-20;
- три гаубицы Д-30;
- американское орудие М119;
- противотанковую пушку "Рапира";
- комплекс контрбатарейной борьбы "Зоопарк";
- станцию РЭБ "Анклав-Н".
Группировка уничтожила также склад ракетно-артиллерийского вооружения.