https://ria.ru/20240804/novoselovka-1963973922.html

Российские военные освободили село Новоселовка Первая в ДНР

Российские военные освободили село Новоселовка Первая в ДНР - РИА Новости, 04.08.2024

Российские военные освободили село Новоселовка Первая в ДНР

Российские военные взяли под контроль село Новоселовка Первая в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T13:14

2024-08-04T13:14

2024-08-04T14:42

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

безопасность

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль село Новоселовка Первая в ДНР, сообщили в Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Новоселовка Первая Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Это уже шестое село, над которым группировка "Центр" установила контроль за эту неделю, — вслед за Лозоватским, Прогрессом, Евгеновкой, Волчьим и Ленинским.Кроме того, бойцы "Центра" нанесли поражение 31-й, 32-й механизированным, 1-й танковой, 95-й десантно-штурмовой бригадам ВСУ и 109-й бригаде теробороны в районах населенных пунктов Воздвиженка, Торецк, Николаевка, Дружба и Розовка, а также отбили контратаку штурмовой бригады "Лють" Национальной полиции Украины.Украинская армия потеряла за сутки:Группировка уничтожила также склад ракетно-артиллерийского вооружения.

https://ria.ru/20240803/zapad-1963895503.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецкая народная республика, безопасность