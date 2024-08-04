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В Мьянме попросили Россию присоединиться к борьбе с терроризмом в стране

В Мьянме попросили Россию присоединиться к борьбе с терроризмом в стране - РИА Новости, 04.08.2024

В Мьянме попросили Россию присоединиться к борьбе с терроризмом в стране

Председатель крупнейшей партии Мьянмы USDP (Союзная партия солидарности и развития) Кхин Йи в интервью РИА Новости обратился к России с просьбой признать... РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T07:03

2024-08-04T07:03

2024-08-04T07:30

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ДЖАКАРТА, 4 авг - РИА Новости. Председатель крупнейшей партии Мьянмы USDP (Союзная партия солидарности и развития) Кхин Йи в интервью РИА Новости обратился к России с просьбой признать вооруженный конфликт в стране проявлением терроризма и присоединиться к борьбе с ним."Главная поддержка, которой мы бы желали, это чтобы Россия совместно с нами занималась борьбой с терроризмом. Для этого надо сначала осознать, что то, что происходит (в Мьянме - ред.), необходимо воспринимать не как внутренние политические разборки, а как терроризм. Если вы признаете это терроризмом, то ваши ведомства и органы, которые занимаются борьбой с терроризмом, могут присоединиться к нам и вместе добиться наших поставленных целей", — призвал Кхин Йи.По его словам, нынешнее правительство Мьянмы ставит целью обеспечить все возможные меры безопасности на национальном уровне. Однако, по оценке политика, в последнее время национальные вопросы безопасности по всему миру "плавно переходят в региональные, а иногда даже в глобальные"."Поэтому я прошу изучить истину, правду о том, что происходит в нашей стране, понять ситуацию и поддержать нас со стороны России… Наша партия занимается только политическими вопросами для обеспечения безопасности, поэтому мы будем стремиться более тесно сотрудничать в сфере антитеррористических мер с нашим партнером, партией "Единая Россия", — добавил собеседник агентства.Вооруженный конфликт между центральным правительством Мьянмы и рядом вооруженных формирований национальных меньшинств возобновился с новой силой в 2021 году, после того, как военные обвинили представителей правительства в подтасовке выборов, прошедших в ноябре 2020 года, и использовали конституционный механизм перехода властных полномочий к командующему вооруженных сил в случае чрезвычайной ситуации, угрожающей национальной безопасности и целостности страны. Совет национальной обороны и безопасности Мьянмы 31 июля принял решение продлить на полгода режим чрезвычайного положения, объявленный в 2021 году.

https://ria.ru/20240727/mjanma-1962331140.html

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в мире, мьянма, россия