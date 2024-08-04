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В Бурятии паводком повредило три моста на федеральной трассе

В Бурятии паводком повредило три моста на федеральной трассе - РИА Новости, 04.08.2024

В Бурятии паводком повредило три моста на федеральной трассе

Три моста повреждены паводком на федеральной трассе "Байкал" в Бурятии, сообщил глава региона Алексей Цыденов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T06:36

2024-08-04T06:36

2024-08-04T06:36

происшествия

улан-удэ

чита

тарбагатайский район

алексей цыденов

наводнения в россии — 2024

республика бурятия

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УЛАН-УДЭ, 4 авг – РИА Новости. Три моста повреждены паводком на федеральной трассе "Байкал" в Бурятии, сообщил глава региона Алексей Цыденов в своем Telegram-канале. "Два участка федеральной трассы в зоне затопления. Есть проблемы пока с тремя мостами", - написал Цыденов. Для обеспечения бесперебойного движения легкового и грузового транспорта, следующего по маршруту Улан-Удэ - Чита, предложена альтернативная объездная дорога, по которой возможно движение. Это Чита - Закульта - Новокижингинск – Кижинга – Хоринск - Улан-Удэ. В Бурятии введен режим ЧС республиканского уровня из-за сложной паводковой ситуации в трех районах - Тарбагатайском, Заиграевском, Мухоршибирском. В Тарбагатайском районе под потопление попали более 370 приусадебных участков и 10 домов. Люди лишились урожая и скота. В Заиграевском районе подтоплены 30 участков и три частных дома. Эвакуированы и размещены в ПВР 10 человек, из них двое детей. Под угрозой находилась железнодорожная инфраструктура, однако противоразмывный поезд ВСЖД провел все необходимые мероприятия по укреплению откосов и насыпей. В Мухоршибирском районе произошел перелив дамбы на Хонхолойском водохранилище. Из-за размытия участков федеральной дороги Р-258 "Байкал", предварительно на сутки, остановлено движение транспорта с 540-го по 590-й километр.

https://ria.ru/20240804/evakuatsiya-1963933068.html

https://ria.ru/20240804/selo-1963936293.html

улан-удэ

чита

тарбагатайский район

республика бурятия

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