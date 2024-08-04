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В Приморье после сильных дождей смыло мост - РИА Новости, 04.08.2024
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04:24 04.08.2024 (обновлено: 04:48 04.08.2024)
https://ria.ru/20240804/most-1963932313.html
В Приморье после сильных дождей смыло мост
В Приморье после сильных дождей смыло мост - РИА Новости, 04.08.2024
В Приморье после сильных дождей смыло мост
Мост смыло после сильных дождей в Ольгинском округе Приморья, спасатели организуют лодочную переправу, сообщила глава округа Екатерина Ванникова в своем... РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T04:24
2024-08-04T04:48
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 4 авг – РИА Новости. Мост смыло после сильных дождей в Ольгинском округе Приморья, спасатели организуют лодочную переправу, сообщила глава округа Екатерина Ванникова в своем Тelegram-канале. "Упал мост на 15-м километре со стороны Михайловки... Спасателями будет организована переправа через реку Аввакумовка, и будем переправлять людей до восстановления моста", - написала Ванникова. Мост смыло в субботу, в воскресенье местные власти сообщили, что Ольгинский филиал "Примавтодора" углубил и укрепил ручей Банный, который протекает в селе Михайловка, чтобы не допустить воду к жилым домам. Ванникова уточнила РИА Новости, что после падения моста от транспортного сообщения отрезаны два села."Михайловка и Фурманово (остались) без транспортного сообщения", - сказала она.На прошлой и текущей неделе в регионе прошли сильные дожди, синоптики четыре раза объявляли штормовое предупреждение, последнее было объявлено на пятницу и субботу. Режим ЧС из-за затоплений участков и домов ввели в Шкотовском округе, Партизанском городском округе и Партизанском муниципальном округе. Из-за затопления посевов режим ЧС также введен еще в 14 районах края. По данным на пятницу, было подтоплено 70 участков, отрезано от транспортного сообщения три населенных пункта. По информации регионального минтранса на утро субботы, глубокие переливы затрудняют проезд в 10 муниципалитетах края. Режим ЧС муниципального характера введен в селах Лазо и Старая Каменка Лазовского округа Приморья из-за последствий сильных дождей.
https://ria.ru/20240804/buryatiya-1963931989.html
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происшествия, наводнения в россии — 2024, приморский край, россия
Происшествия, Наводнения в России — 2024, Приморский край, Россия
В Приморье после сильных дождей смыло мост

В Ольгинском округе Приморья после сильных дождей смыло мост

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник спасательной службы МЧС России
Сотрудник спасательной службы МЧС России - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник спасательной службы МЧС России. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 4 авг – РИА Новости. Мост смыло после сильных дождей в Ольгинском округе Приморья, спасатели организуют лодочную переправу, сообщила глава округа Екатерина Ванникова в своем Тelegram-канале.
"Упал мост на 15-м километре со стороны Михайловки... Спасателями будет организована переправа через реку Аввакумовка, и будем переправлять людей до восстановления моста", - написала Ванникова.
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Мост смыло в субботу, в воскресенье местные власти сообщили, что Ольгинский филиал "Примавтодора" углубил и укрепил ручей Банный, который протекает в селе Михайловка, чтобы не допустить воду к жилым домам.
Ванникова уточнила РИА Новости, что после падения моста от транспортного сообщения отрезаны два села.
"Михайловка и Фурманово (остались) без транспортного сообщения", - сказала она.
На прошлой и текущей неделе в регионе прошли сильные дожди, синоптики четыре раза объявляли штормовое предупреждение, последнее было объявлено на пятницу и субботу. Режим ЧС из-за затоплений участков и домов ввели в Шкотовском округе, Партизанском городском округе и Партизанском муниципальном округе. Из-за затопления посевов режим ЧС также введен еще в 14 районах края.
По данным на пятницу, было подтоплено 70 участков, отрезано от транспортного сообщения три населенных пункта. По информации регионального минтранса на утро субботы, глубокие переливы затрудняют проезд в 10 муниципалитетах края. Режим ЧС муниципального характера введен в селах Лазо и Старая Каменка Лазовского округа Приморья из-за последствий сильных дождей.
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