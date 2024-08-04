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На Люблинско-Дмитровской линии метро увеличили интервалы движения - РИА Новости, 04.08.2024
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15:31 04.08.2024 (обновлено: 15:38 04.08.2024)
https://ria.ru/20240804/moskva-1963992007.html
На Люблинско-Дмитровской линии метро увеличили интервалы движения
На Люблинско-Дмитровской линии метро увеличили интервалы движения - РИА Новости, 04.08.2024
На Люблинско-Дмитровской линии метро увеличили интервалы движения
На северном участке Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути, сообщает столичный департамент... РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T15:31
2024-08-04T15:38
москва
происшествия
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. На северном участке Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. "На северном участке Люблинско-Дмитровской линии (10) временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути", - говорится в сообщении. Позже в дептрансе уточнили, что нет движения от станции метро "Петровско-Разумовская" до "Селигерской", в обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.
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москва, происшествия
Москва, Происшествия
На Люблинско-Дмитровской линии метро увеличили интервалы движения

На севере Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы увеличили интервалы движения

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСтанция Петровско-Разумовская Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена
Станция Петровско-Разумовская Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Станция Петровско-Разумовская Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. На северном участке Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале.
"На северном участке Люблинско-Дмитровской линии (10) временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути", - говорится в сообщении.
Позже в дептрансе уточнили, что нет движения от станции метро "Петровско-Разумовская" до "Селигерской", в обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.
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