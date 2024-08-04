https://ria.ru/20240804/moskva-1963992007.html
На Люблинско-Дмитровской линии метро увеличили интервалы движения
На Люблинско-Дмитровской линии метро увеличили интервалы движения - РИА Новости, 04.08.2024
На Люблинско-Дмитровской линии метро увеличили интервалы движения
На северном участке Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути, сообщает столичный департамент... РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T15:31
2024-08-04T15:31
2024-08-04T15:38
москва
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/04/1963992825_0:225:3072:1953_1920x0_80_0_0_bf015e49b683686e32b6a2829605acd4.jpg
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. На северном участке Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. "На северном участке Люблинско-Дмитровской линии (10) временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути", - говорится в сообщении. Позже в дептрансе уточнили, что нет движения от станции метро "Петровско-Разумовская" до "Селигерской", в обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.
https://ria.ru/20231110/metro-1908699275.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/04/1963992825_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_4a4e6a477ae7e6243b295aa38c2a9f12.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия
На Люблинско-Дмитровской линии метро увеличили интервалы движения
На севере Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы увеличили интервалы движения