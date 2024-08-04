https://ria.ru/20240804/moskva-1963992007.html

На Люблинско-Дмитровской линии метро увеличили интервалы движения

На Люблинско-Дмитровской линии метро увеличили интервалы движения - РИА Новости, 04.08.2024

На Люблинско-Дмитровской линии метро увеличили интервалы движения

На северном участке Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути, сообщает столичный департамент... РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T15:31

2024-08-04T15:31

2024-08-04T15:38

москва

происшествия

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. На северном участке Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. "На северном участке Люблинско-Дмитровской линии (10) временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути", - говорится в сообщении. Позже в дептрансе уточнили, что нет движения от станции метро "Петровско-Разумовская" до "Селигерской", в обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

https://ria.ru/20231110/metro-1908699275.html

москва

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москва, происшествия