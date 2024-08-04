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В Москве машина врезалась в дерево, есть погибшие - РИА Новости, 04.08.2024
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09:41 04.08.2024 (обновлено: 11:50 04.08.2024)
https://ria.ru/20240804/moskva-1963947816.html
В Москве машина врезалась в дерево, есть погибшие
В Москве машина врезалась в дерево, есть погибшие - РИА Новости, 04.08.2024
В Москве машина врезалась в дерево, есть погибшие
Три человека стали жертвами ДТП на Варшавском шоссе в Новой Москве, где машина врезалась в дерево, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции. РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T09:41
2024-08-04T11:50
происшествия
новомосковский административный округ
тинао
москва
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Три человека стали жертвами ДТП на Варшавском шоссе в Новой Москве, где машина врезалась в дерево, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции. "Сегодня около пяти часов утра на выезде из села Ознобишино на Варшавское шоссе водитель автомобиля "Пежо" не справился с управлением и совершил наезд на препятствие (дерево)", — говорится в публикации.В результате аварии погибли водитель и два пассажира автомобиля. Как уточнили в столичной прокуратуре, пассажиры — 15-летний подросток и 23-летняя девушка.В ГАИ добавили, что начали проверку по факту ДТП.
https://ria.ru/20240803/moskva-1963799035.html
новомосковский административный округ
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происшествия, новомосковский административный округ, тинао, москва
Происшествия, Новомосковский административный округ, ТиНАО, Москва
В Москве машина врезалась в дерево, есть погибшие

На Варшавском шоссе в Москве машина врезалась в дерево, погибли три человека

© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/TelegramМесто ДТП на Варшавском шоссе, где водитель автомобиля "Пежо" не справился с управлением и врезался в дерево
Место ДТП на Варшавском шоссе, где водитель автомобиля Пежо не справился с управлением и врезался в дерево - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/Telegram
Место ДТП на Варшавском шоссе, где водитель автомобиля "Пежо" не справился с управлением и врезался в дерево
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Три человека стали жертвами ДТП на Варшавском шоссе в Новой Москве, где машина врезалась в дерево, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.
«
"Сегодня около пяти часов утра на выезде из села Ознобишино на Варшавское шоссе водитель автомобиля "Пежо" не справился с управлением и совершил наезд на препятствие (дерево)", — говорится в публикации.
В результате аварии погибли водитель и два пассажира автомобиля. Как уточнили в столичной прокуратуре, пассажиры — 15-летний подросток и 23-летняя девушка.
В ГАИ добавили, что начали проверку по факту ДТП.
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ПроисшествияНовомосковский административный округТиНАОМосква
 
 
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