https://ria.ru/20240804/moskva-1963947816.html

В Москве машина врезалась в дерево, есть погибшие

В Москве машина врезалась в дерево, есть погибшие - РИА Новости, 04.08.2024

В Москве машина врезалась в дерево, есть погибшие

Три человека стали жертвами ДТП на Варшавском шоссе в Новой Москве, где машина врезалась в дерево, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции. РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T09:41

2024-08-04T09:41

2024-08-04T11:50

происшествия

новомосковский административный округ

тинао

москва

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Три человека стали жертвами ДТП на Варшавском шоссе в Новой Москве, где машина врезалась в дерево, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции. "Сегодня около пяти часов утра на выезде из села Ознобишино на Варшавское шоссе водитель автомобиля "Пежо" не справился с управлением и совершил наезд на препятствие (дерево)", — говорится в публикации.В результате аварии погибли водитель и два пассажира автомобиля. Как уточнили в столичной прокуратуре, пассажиры — 15-летний подросток и 23-летняя девушка.В ГАИ добавили, что начали проверку по факту ДТП.

https://ria.ru/20240803/moskva-1963799035.html

новомосковский административный округ

тинао

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происшествия, новомосковский административный округ, тинао, москва