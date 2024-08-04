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В Москве машина врезалась в дерево, есть погибшие
В Москве машина врезалась в дерево, есть погибшие - РИА Новости, 04.08.2024
В Москве машина врезалась в дерево, есть погибшие
Три человека стали жертвами ДТП на Варшавском шоссе в Новой Москве, где машина врезалась в дерево, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции. РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T09:41
2024-08-04T09:41
2024-08-04T11:50
происшествия
новомосковский административный округ
тинао
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Три человека стали жертвами ДТП на Варшавском шоссе в Новой Москве, где машина врезалась в дерево, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции. "Сегодня около пяти часов утра на выезде из села Ознобишино на Варшавское шоссе водитель автомобиля "Пежо" не справился с управлением и совершил наезд на препятствие (дерево)", — говорится в публикации.В результате аварии погибли водитель и два пассажира автомобиля. Как уточнили в столичной прокуратуре, пассажиры — 15-летний подросток и 23-летняя девушка.В ГАИ добавили, что начали проверку по факту ДТП.
https://ria.ru/20240803/moskva-1963799035.html
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происшествия, новомосковский административный округ, тинао, москва
Происшествия, Новомосковский административный округ, ТиНАО, Москва
В Москве машина врезалась в дерево, есть погибшие
На Варшавском шоссе в Москве машина врезалась в дерево, погибли три человека