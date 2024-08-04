https://ria.ru/20240804/moldaviya-1963990952.html

Оппозиционные правые партии в Молдавии выдвинули кандидата в президенты

Оппозиционные правые партии в Молдавии выдвинули кандидата в президенты - РИА Новости, 04.08.2024

Оппозиционные правые партии в Молдавии выдвинули кандидата в президенты

Оппозиционный в Молдавии блок "Вместе" (объединяющий четыре правые партии – ред.) объявил в воскресенье о выдвижении своего кандидата в президенты, им стал... РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T15:22

2024-08-04T15:22

2024-08-04T15:23

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КИШИНЕВ, 4 авг - РИА Новости. Оппозиционный в Молдавии блок "Вместе" (объединяющий четыре правые партии – ред.) объявил в воскресенье о выдвижении своего кандидата в президенты, им стал экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку. Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря прошлого года заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок. Кроме того, она выступила с инициативой организовать референдум о вступлении в Евросоюз, он пройдет одновременно с выборами президента 20 октября. На данный момент 14 политиков, включая Санду, заявили о желании баллотироваться на пост президента. "Блок "Вместе" выдвинул своим кандидатом на президентские выборы, которые пройдут 20 октября, Октавиана Цыку", - говорится в официальном заявлении политформирования. "Вместе" включает в себя "Партию перемен", платформу "DA", коалицию за единство и благосостояние - CUB и Лигу городов и сообществ (LOC). Цыку занимал должность министра молодежи и спорта Молдавии с 2013 по 2014 год, политик не скрывает своих прорумынских взглядов и открыто выступает за объединение республики с Румынией. С мая 2022 года оппозиция в Молдавии проводит акции протеста, требуя отставки правительства и президента Майи Санду. Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим и энергетическим кризисом, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей была запрещена оппозиционная партия "Шор", а представители других политических групп, включая Партии социалистов, "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.

https://ria.ru/20240729/moldavija-1962739851.html

https://ria.ru/20240725/moldaviya-1962038392.html

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в мире, молдавия, румыния, майя санду, возрождение