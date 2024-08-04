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Оппозиционные правые партии в Молдавии выдвинули кандидата в президенты - РИА Новости, 04.08.2024
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15:22 04.08.2024 (обновлено: 15:23 04.08.2024)
https://ria.ru/20240804/moldaviya-1963990952.html
Оппозиционные правые партии в Молдавии выдвинули кандидата в президенты
Оппозиционные правые партии в Молдавии выдвинули кандидата в президенты - РИА Новости, 04.08.2024
Оппозиционные правые партии в Молдавии выдвинули кандидата в президенты
Оппозиционный в Молдавии блок "Вместе" (объединяющий четыре правые партии – ред.) объявил в воскресенье о выдвижении своего кандидата в президенты, им стал... РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T15:22
2024-08-04T15:23
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КИШИНЕВ, 4 авг - РИА Новости. Оппозиционный в Молдавии блок "Вместе" (объединяющий четыре правые партии – ред.) объявил в воскресенье о выдвижении своего кандидата в президенты, им стал экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку. Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря прошлого года заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок. Кроме того, она выступила с инициативой организовать референдум о вступлении в Евросоюз, он пройдет одновременно с выборами президента 20 октября. На данный момент 14 политиков, включая Санду, заявили о желании баллотироваться на пост президента. "Блок "Вместе" выдвинул своим кандидатом на президентские выборы, которые пройдут 20 октября, Октавиана Цыку", - говорится в официальном заявлении политформирования. "Вместе" включает в себя "Партию перемен", платформу "DA", коалицию за единство и благосостояние - CUB и Лигу городов и сообществ (LOC). Цыку занимал должность министра молодежи и спорта Молдавии с 2013 по 2014 год, политик не скрывает своих прорумынских взглядов и открыто выступает за объединение республики с Румынией. С мая 2022 года оппозиция в Молдавии проводит акции протеста, требуя отставки правительства и президента Майи Санду. Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим и энергетическим кризисом, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей была запрещена оппозиционная партия "Шор", а представители других политических групп, включая Партии социалистов, "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
https://ria.ru/20240729/moldavija-1962739851.html
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в мире, молдавия, румыния, майя санду, возрождение
В мире, Молдавия, Румыния, Майя Санду, Возрождение
Оппозиционные правые партии в Молдавии выдвинули кандидата в президенты

Оппозиционные правые партии в Молдавии выдвинули кандидата в президенты Цыка

CC BY 3.0 / Privesc.Eu Moldova / Октавиан Цыку
Октавиан Цыку - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
CC BY 3.0 / Privesc.Eu Moldova /
Октавиан Цыку. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 4 авг - РИА Новости. Оппозиционный в Молдавии блок "Вместе" (объединяющий четыре правые партии – ред.) объявил в воскресенье о выдвижении своего кандидата в президенты, им стал экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку.
Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря прошлого года заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок. Кроме того, она выступила с инициативой организовать референдум о вступлении в Евросоюз, он пройдет одновременно с выборами президента 20 октября. На данный момент 14 политиков, включая Санду, заявили о желании баллотироваться на пост президента.
Вице-председатель партии Шор Марина Таубер - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
Таубер рассказала о моральном давлении на оппозицию в Молдавии
29 июля, 16:55
"Блок "Вместе" выдвинул своим кандидатом на президентские выборы, которые пройдут 20 октября, Октавиана Цыку", - говорится в официальном заявлении политформирования.
"Вместе" включает в себя "Партию перемен", платформу "DA", коалицию за единство и благосостояние - CUB и Лигу городов и сообществ (LOC). Цыку занимал должность министра молодежи и спорта Молдавии с 2013 по 2014 год, политик не скрывает своих прорумынских взглядов и открыто выступает за объединение республики с Румынией.
С мая 2022 года оппозиция в Молдавии проводит акции протеста, требуя отставки правительства и президента Майи Санду. Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим и энергетическим кризисом, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей была запрещена оппозиционная партия "Шор", а представители других политических групп, включая Партии социалистов, "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
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25 июля, 20:30
 
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