https://ria.ru/20240804/mifi-1964029050.html

МИФИ готов за счет собственных средств зачислить на обучение абитуриента

МИФИ готов за счет собственных средств зачислить на обучение абитуриента - РИА Новости, 04.08.2024

МИФИ готов за счет собственных средств зачислить на обучение абитуриента

Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ готов за счет собственных средств зачислить на обучение абитуриента, который не смог поступить в этот... РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T20:32

2024-08-04T20:32

2024-08-04T20:32

общество

национальный исследовательский ядерный университет "мифи"

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ готов за счет собственных средств зачислить на обучение абитуриента, который не смог поступить в этот вуз из-за сокращения бюджетных мест по целевому набору, рассказали РИА Новости в пресс-службе высшего учебного заведения. Ранее ряд Telegram-каналов сообщил, что абитуриент, зачисленный в НИЯУ МИФИ, позже получил уведомление об отчислении. "Вуз вынужден был пересмотреть итоги зачисления и сообщить абитуриенту, что он не может быть зачислен в МИФИ по целевому приему, так как заказчик готов заключить договор только с одним студентом. Абитуриент успел забрать оригинал и участвовал в конкурсе на бюджетные места в другой университет", - говорится в сообщении. В университете уточнили, что абитуриент участвовал в конкурсе на целевой прием на направление "Информационная безопасность" в НИЯУ МИФИ в конкурсной группе предприятия, которому первоначально в рамках детализированных квот было выделено два места, поэтому на момент зачисления абитуриент, находящийся в конкурсном списке для поступающих на целевые места на втором месте, проходил по конкурсу. "Однако, в выгрузке с сайта ЕЦП "Работа в России", который администрирует Федеральная служба по труду и занятости, поступившей 30 июля, было указано, что заказчик разместил только одно предложение", - рассказали в НИЯУ МИФИ. В пресс-службе добавили, что вопрос о разрешении сложившейся ситуации рассматривался на заседании приемной комиссии в воскресенье, на котором было принято решение, что в случае обращения студента, не поступившего из-за изменения позиции работодателя, он будет зачислен за счет собственных средств вуза.

https://ria.ru/20240721/mishustin-1961015322.html

https://na.ria.ru/20240523/priem-1947612362.html

https://ria.ru/20240624/diplomy-1954997923.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, национальный исследовательский ядерный университет "мифи"