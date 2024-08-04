Рейтинг@Mail.ru
МИФИ готов за счет собственных средств зачислить на обучение абитуриента - РИА Новости, 04.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:32 04.08.2024
https://ria.ru/20240804/mifi-1964029050.html
МИФИ готов за счет собственных средств зачислить на обучение абитуриента
МИФИ готов за счет собственных средств зачислить на обучение абитуриента - РИА Новости, 04.08.2024
МИФИ готов за счет собственных средств зачислить на обучение абитуриента
Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ готов за счет собственных средств зачислить на обучение абитуриента, который не смог поступить в этот... РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T20:32
2024-08-04T20:32
общество
национальный исследовательский ядерный университет "мифи"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151987/18/1519871896_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_3fdfe79239c5b4704acaa182038477ca.jpg
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ готов за счет собственных средств зачислить на обучение абитуриента, который не смог поступить в этот вуз из-за сокращения бюджетных мест по целевому набору, рассказали РИА Новости в пресс-службе высшего учебного заведения. Ранее ряд Telegram-каналов сообщил, что абитуриент, зачисленный в НИЯУ МИФИ, позже получил уведомление об отчислении. "Вуз вынужден был пересмотреть итоги зачисления и сообщить абитуриенту, что он не может быть зачислен в МИФИ по целевому приему, так как заказчик готов заключить договор только с одним студентом. Абитуриент успел забрать оригинал и участвовал в конкурсе на бюджетные места в другой университет", - говорится в сообщении. В университете уточнили, что абитуриент участвовал в конкурсе на целевой прием на направление "Информационная безопасность" в НИЯУ МИФИ в конкурсной группе предприятия, которому первоначально в рамках детализированных квот было выделено два места, поэтому на момент зачисления абитуриент, находящийся в конкурсном списке для поступающих на целевые места на втором месте, проходил по конкурсу. "Однако, в выгрузке с сайта ЕЦП "Работа в России", который администрирует Федеральная служба по труду и занятости, поступившей 30 июля, было указано, что заказчик разместил только одно предложение", - рассказали в НИЯУ МИФИ. В пресс-службе добавили, что вопрос о разрешении сложившейся ситуации рассматривался на заседании приемной комиссии в воскресенье, на котором было принято решение, что в случае обращения студента, не поступившего из-за изменения позиции работодателя, он будет зачислен за счет собственных средств вуза.
https://ria.ru/20240721/mishustin-1961015322.html
https://na.ria.ru/20240523/priem-1947612362.html
https://ria.ru/20240624/diplomy-1954997923.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151987/18/1519871896_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_1f7bec57f0990b01d0f673c1a5ecbba9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, национальный исследовательский ядерный университет "мифи"
Общество, Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ"
МИФИ готов за счет собственных средств зачислить на обучение абитуриента

МИФИ зачислит абитуриента, не попавшего на бюджет из-за сокращения целевых квот

© Фото : страница НИЯУ МИФИ в FacebookНациональный исследовательский ядерный университет "МИФИ" в Москве
Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© Фото : страница НИЯУ МИФИ в Facebook
Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ готов за счет собственных средств зачислить на обучение абитуриента, который не смог поступить в этот вуз из-за сокращения бюджетных мест по целевому набору, рассказали РИА Новости в пресс-службе высшего учебного заведения.
Ранее ряд Telegram-каналов сообщил, что абитуриент, зачисленный в НИЯУ МИФИ, позже получил уведомление об отчислении.
Здание РГМУ имени Пирогова в Москве - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
Мишустин поручил увеличить число бюджетных мест в медицинских вузах
21 июля, 11:03
«
"Вуз вынужден был пересмотреть итоги зачисления и сообщить абитуриенту, что он не может быть зачислен в МИФИ по целевому приему, так как заказчик готов заключить договор только с одним студентом. Абитуриент успел забрать оригинал и участвовал в конкурсе на бюджетные места в другой университет", - говорится в сообщении.
В университете уточнили, что абитуриент участвовал в конкурсе на целевой прием на направление "Информационная безопасность" в НИЯУ МИФИ в конкурсной группе предприятия, которому первоначально в рамках детализированных квот было выделено два места, поэтому на момент зачисления абитуриент, находящийся в конкурсном списке для поступающих на целевые места на втором месте, проходил по конкурсу.
Студент за компьютером - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
Поступаем по-новому. Что изменилось при целевом приеме в вуз
23 мая, 09:00
«
"Однако, в выгрузке с сайта ЕЦП "Работа в России", который администрирует Федеральная служба по труду и занятости, поступившей 30 июля, было указано, что заказчик разместил только одно предложение", - рассказали в НИЯУ МИФИ.
В пресс-службе добавили, что вопрос о разрешении сложившейся ситуации рассматривался на заседании приемной комиссии в воскресенье, на котором было принято решение, что в случае обращения студента, не поступившего из-за изменения позиции работодателя, он будет зачислен за счет собственных средств вуза.
Вручение дипломов с отличием выпускникам МГУ им. М.В.Ломоносова - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
Российские студенты впервые получили дипломы нового образца
24 июня, 11:10
 
ОбществоНациональный исследовательский ядерный университет "МИФИ"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала