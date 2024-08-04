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Движение на Люблинско-Дмитровской линии метро восстановили - РИА Новости, 04.08.2024
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16:05 04.08.2024
https://ria.ru/20240804/metro-1963995804.html
Движение на Люблинско-Дмитровской линии метро восстановили
Движение на Люблинско-Дмитровской линии метро восстановили - РИА Новости, 04.08.2024
Движение на Люблинско-Дмитровской линии метро восстановили
Движение на Люблинско-Дмитровской (салатовой) линии московского метро восстановлено, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале. РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T16:05
2024-08-04T16:05
москва
общество
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Движение на Люблинско-Дмитровской (салатовой) линии московского метро восстановлено, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале. Ранее сообщалось, что на северном участке Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути, от станции метро "Петровско-Разумовская" до "Селигерской" не было движения. "Движение на Люблинско-Дмитровской линии (10) восстановлено и вводится в график", - говорится в сообщении.
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москва, общество
Москва, Общество
Движение на Люблинско-Дмитровской линии метро восстановили

Движение на Люблинско-Дмитровской линии московского метро восстановлено

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСтанция Петровско-Разумовская Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена
Станция Петровско-Разумовская Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Станция Петровско-Разумовская Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Движение на Люблинско-Дмитровской (салатовой) линии московского метро восстановлено, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что на северном участке Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути, от станции метро "Петровско-Разумовская" до "Селигерской" не было движения.
"Движение на Люблинско-Дмитровской линии (10) восстановлено и вводится в график", - говорится в сообщении.
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