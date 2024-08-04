Россия вернула тех, кто трудился в составе спецслужб, заявил Медведев
Медведев: Россия вернула тех, кто преданно трудился стране в составе спецслужб
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Россия в результате обмена заключенными с Западом вернула тех, кто преданно трудился стране в составе спецслужб и способствовал интересам РФ, их деятельность может кому-то не нравиться, но она необходима и есть во всех государствах, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
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"Кого вернула наша страна? Это люди, которые преданно трудились на Отечество, находясь в составе спецслужб или так или иначе способствуя интересам России. Это была работа с риском для жизни во имя процветания нашей страны. Их деятельность может кому-то нравиться, кому-то нет, но она необходима, и ею занимаются во всех странах мира", - написал он.
В ФСБ в четверг сообщили, что в Россию возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Речь шла, в частности, о Вадиме Соколове (Красикове), приговоренном к пожизненному заключению в Германии, а также о находившемся в заключении в США Владиславе Клюшине. В Россию также вернулись Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнев. Вернувшимся на родину россиянам вменялось сотрудничество с разведывательными ведомствами РФ, но их вина не была доказана. Все россияне в ходе судебных слушаний и во время отбывания сроков вину не признали. В аэропорту их лично встретил глава РФ Владимир Путин и заявил, что те, кто имеет отношение к военной службе, будут представлены к госнаградам.
В свою очередь при обмене из России выехал ряд осужденных за шпионаж граждан и ряд россиян с двойным гражданством. Вина этих граждан была полностью доказана, они были осуждены среди прочего по статьям о госизмене и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Иностранная сторона проявила интерес к россиянам, которых на Западе представляли как оппозицию, такое внимание к ним понятно и объяснимо, они были на связи с кураторами из западных спецслужб, работали на оппонентов.
В рамках обмена в Штаты вернулись трое граждан США Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашева, а также обладатель вида на жительство США Владимир Кара-Мурза*. Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании обменянных из России граждан. Как сообщалось на сайте Кремля, решение о подписании указов было принято с целью возвращения граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.