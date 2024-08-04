https://ria.ru/20240804/medvedev-1963969546.html

Россия вернула тех, кто трудился в составе спецслужб, заявил Медведев

Россия вернула тех, кто трудился в составе спецслужб, заявил Медведев - РИА Новости, 04.08.2024

Россия вернула тех, кто трудился в составе спецслужб, заявил Медведев

Россия в результате обмена заключенными с Западом вернула тех, кто преданно трудился стране в составе спецслужб и способствовал интересам РФ, их деятельность... РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T12:31

2024-08-04T12:31

2024-08-04T12:31

россия

сша

германия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

нато

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Россия в результате обмена заключенными с Западом вернула тех, кто преданно трудился стране в составе спецслужб и способствовал интересам РФ, их деятельность может кому-то не нравиться, но она необходима и есть во всех государствах, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале."Кого вернула наша страна? Это люди, которые преданно трудились на Отечество, находясь в составе спецслужб или так или иначе способствуя интересам России. Это была работа с риском для жизни во имя процветания нашей страны. Их деятельность может кому-то нравиться, кому-то нет, но она необходима, и ею занимаются во всех странах мира", - написал он.В ФСБ в четверг сообщили, что в Россию возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Речь шла, в частности, о Вадиме Соколове (Красикове), приговоренном к пожизненному заключению в Германии, а также о находившемся в заключении в США Владиславе Клюшине. В Россию также вернулись Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнев. Вернувшимся на родину россиянам вменялось сотрудничество с разведывательными ведомствами РФ, но их вина не была доказана. Все россияне в ходе судебных слушаний и во время отбывания сроков вину не признали. В аэропорту их лично встретил глава РФ Владимир Путин и заявил, что те, кто имеет отношение к военной службе, будут представлены к госнаградам. В свою очередь при обмене из России выехал ряд осужденных за шпионаж граждан и ряд россиян с двойным гражданством. Вина этих граждан была полностью доказана, они были осуждены среди прочего по статьям о госизмене и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Иностранная сторона проявила интерес к россиянам, которых на Западе представляли как оппозицию, такое внимание к ним понятно и объяснимо, они были на связи с кураторами из западных спецслужб, работали на оппонентов. В рамках обмена в Штаты вернулись трое граждан США Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашева, а также обладатель вида на жительство США Владимир Кара-Мурза*. Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании обменянных из России граждан. Как сообщалось на сайте Кремля, решение о подписании указов было принято с целью возвращения граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

https://ria.ru/20240801/operatsiya-1963549019.html

https://ria.ru/20240803/seleznev-1963834851.html

россия

сша

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, сша, германия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато