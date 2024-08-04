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Медведев назвал выданных за границу россиян предателями - РИА Новости, 04.08.2024
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12:23 04.08.2024 (обновлено: 12:30 04.08.2024)
https://ria.ru/20240804/medvedev-1963968554.html
Медведев назвал выданных за границу россиян предателями
Медведев назвал выданных за границу россиян предателями - РИА Новости, 04.08.2024
Медведев назвал выданных за границу россиян предателями
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале назвал предателями тех россиян, которые уехали за границу в рамках обмена заключенными между Россией РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T12:23
2024-08-04T12:30
россия
сша
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
нато
обмен заключенными между россией и западом
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале назвал предателями тех россиян, которые уехали за границу в рамках обмена заключенными между Россией и странами Запада, предупредил, что им стоит "оглядываться по сторонам". Медведев отметил, что Москва отдала странам Запада иностранцев, которые совершили уголовные преступления, "некоторые из них были осуждены за шпионаж". "А вот вторая часть - это граждане России, которые поставили своей жизненной целью разрушение своей собственной страны. Неважно, идёт ли речь о так называемой несистемной оппозиции, которая с пеной у рта, высунув язык, рвалась к власти. Или о тех, кто искренне, до дрожи ненавидя свою Родину, словом и делом пытался изничтожить общегражданский мир и идеологические устои общества. И то, и другое уже было в нашей стране в начале XX века, и хорошо известно, чем закончилось. Скажем прямо - они предатели. Если не в правовом, то, во всяком случае, в нравственном смысле слова", - написал Медведев. Зампред Совбеза РФ добавил, что выданные россияне являются угрозой "существованию нынешней России" и "сервильной обслугой врагов" страны. "Именно поэтому их с радостью принимают иностранные вожди, понимая, что они - истинная, что называется, аb origine, надежда на развал России", - отметил он. Медведев добавил, что отпущенным на свободу не следует забывать "о бренности своего существования в этом мире". "По сторонам оглядываются, короче. А в общем – пусть горят в аду!" - заключил он. В ФСБ в четверг сообщили, что в Россию возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Речь шла, в частности, о Вадиме Соколове (Красикове), приговоренном к пожизненному заключению в Германии, а также о находившемся в заключении в США Владиславе Клюшине. В Россию также вернулись Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнев. Вернувшимся на родину россиянам вменялось сотрудничество с разведывательными ведомствами РФ, но их вина не была доказана. Все россияне в ходе судебных слушаний и во время отбывания сроков вину не признали. В аэропорту их лично встретил глава РФ Владимир Путин и заявил, что те, кто имеет отношение к военной службе, будут представлены к госнаградам. В свою очередь при обмене из России выехал ряд осужденных за шпионаж граждан и ряд россиян с двойным гражданством. Вина этих граждан была полностью доказана, они были осуждены среди прочего по статьям о госизмене и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Иностранная сторона проявила интерес к россиянам, которых на Западе представляли как оппозицию, такое внимание к ним понятно и объяснимо, они были на связи с кураторами из западных спецслужб, работали на оппонентов. В рамках обмена в Штаты вернулись трое граждан США Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашева, а также обладатель вида на жительство США Владимир Кара-Мурза*. Путин подписал указы о помиловании обменянных из России граждан. Как сообщалось на сайте Кремля, решение о подписании указов было принято с целью возвращения граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
https://ria.ru/20240801/operatsiya-1963549019.html
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россия, сша, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато, обмен заключенными между россией и западом
Россия, США, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), НАТО, Обмен заключенными между Россией и Западом
Медведев назвал выданных за границу россиян предателями

Медведев назвал выданных за границу в результате обмена россиян предателями

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале назвал предателями тех россиян, которые уехали за границу в рамках обмена заключенными между Россией и странами Запада, предупредил, что им стоит "оглядываться по сторонам".
Медведев отметил, что Москва отдала странам Запада иностранцев, которые совершили уголовные преступления, "некоторые из них были осуждены за шпионаж".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
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1 августа, 21:34
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"А вот вторая часть - это граждане России, которые поставили своей жизненной целью разрушение своей собственной страны. Неважно, идёт ли речь о так называемой несистемной оппозиции, которая с пеной у рта, высунув язык, рвалась к власти. Или о тех, кто искренне, до дрожи ненавидя свою Родину, словом и делом пытался изничтожить общегражданский мир и идеологические устои общества. И то, и другое уже было в нашей стране в начале XX века, и хорошо известно, чем закончилось. Скажем прямо - они предатели. Если не в правовом, то, во всяком случае, в нравственном смысле слова", - написал Медведев.
Зампред Совбеза РФ добавил, что выданные россияне являются угрозой "существованию нынешней России" и "сервильной обслугой врагов" страны. "Именно поэтому их с радостью принимают иностранные вожди, понимая, что они - истинная, что называется, аb origine, надежда на развал России", - отметил он.
Медведев добавил, что отпущенным на свободу не следует забывать "о бренности своего существования в этом мире". "По сторонам оглядываются, короче. А в общем – пусть горят в аду!" - заключил он.
В ФСБ в четверг сообщили, что в Россию возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Речь шла, в частности, о Вадиме Соколове (Красикове), приговоренном к пожизненному заключению в Германии, а также о находившемся в заключении в США Владиславе Клюшине. В Россию также вернулись Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнев. Вернувшимся на родину россиянам вменялось сотрудничество с разведывательными ведомствами РФ, но их вина не была доказана. Все россияне в ходе судебных слушаний и во время отбывания сроков вину не признали. В аэропорту их лично встретил глава РФ Владимир Путин и заявил, что те, кто имеет отношение к военной службе, будут представлены к госнаградам.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
Иногда полезнее "вытащить своих" в обмен на предателей, заявил Медведев
1 августа, 19:35
В свою очередь при обмене из России выехал ряд осужденных за шпионаж граждан и ряд россиян с двойным гражданством. Вина этих граждан была полностью доказана, они были осуждены среди прочего по статьям о госизмене и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Иностранная сторона проявила интерес к россиянам, которых на Западе представляли как оппозицию, такое внимание к ним понятно и объяснимо, они были на связи с кураторами из западных спецслужб, работали на оппонентов.
В рамках обмена в Штаты вернулись трое граждан США Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашева, а также обладатель вида на жительство США Владимир Кара-Мурза*. Путин подписал указы о помиловании обменянных из России граждан. Как сообщалось на сайте Кремля, решение о подписании указов было принято с целью возвращения граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
Захарова назвала обмен заключенными битвой самообладаний
2 августа, 00:15
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
 
РоссияСШАФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)НАТООбмен заключенными между Россией и Западом
 
 
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