Медведев назвал выданных за границу россиян предателями
Медведев назвал выданных за границу в результате обмена россиян предателями
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале назвал предателями тех россиян, которые уехали за границу в рамках обмена заключенными между Россией и странами Запада, предупредил, что им стоит "оглядываться по сторонам".
Медведев отметил, что Москва отдала странам Запада иностранцев, которые совершили уголовные преступления, "некоторые из них были осуждены за шпионаж".
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"А вот вторая часть - это граждане России, которые поставили своей жизненной целью разрушение своей собственной страны. Неважно, идёт ли речь о так называемой несистемной оппозиции, которая с пеной у рта, высунув язык, рвалась к власти. Или о тех, кто искренне, до дрожи ненавидя свою Родину, словом и делом пытался изничтожить общегражданский мир и идеологические устои общества. И то, и другое уже было в нашей стране в начале XX века, и хорошо известно, чем закончилось. Скажем прямо - они предатели. Если не в правовом, то, во всяком случае, в нравственном смысле слова", - написал Медведев.
Зампред Совбеза РФ добавил, что выданные россияне являются угрозой "существованию нынешней России" и "сервильной обслугой врагов" страны. "Именно поэтому их с радостью принимают иностранные вожди, понимая, что они - истинная, что называется, аb origine, надежда на развал России", - отметил он.
Медведев добавил, что отпущенным на свободу не следует забывать "о бренности своего существования в этом мире". "По сторонам оглядываются, короче. А в общем – пусть горят в аду!" - заключил он.
В ФСБ в четверг сообщили, что в Россию возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Речь шла, в частности, о Вадиме Соколове (Красикове), приговоренном к пожизненному заключению в Германии, а также о находившемся в заключении в США Владиславе Клюшине. В Россию также вернулись Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнев. Вернувшимся на родину россиянам вменялось сотрудничество с разведывательными ведомствами РФ, но их вина не была доказана. Все россияне в ходе судебных слушаний и во время отбывания сроков вину не признали. В аэропорту их лично встретил глава РФ Владимир Путин и заявил, что те, кто имеет отношение к военной службе, будут представлены к госнаградам.
В свою очередь при обмене из России выехал ряд осужденных за шпионаж граждан и ряд россиян с двойным гражданством. Вина этих граждан была полностью доказана, они были осуждены среди прочего по статьям о госизмене и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Иностранная сторона проявила интерес к россиянам, которых на Западе представляли как оппозицию, такое внимание к ним понятно и объяснимо, они были на связи с кураторами из западных спецслужб, работали на оппонентов.
В рамках обмена в Штаты вернулись трое граждан США Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашева, а также обладатель вида на жительство США Владимир Кара-Мурза*. Путин подписал указы о помиловании обменянных из России граждан. Как сообщалось на сайте Кремля, решение о подписании указов было принято с целью возвращения граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств.
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* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.