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Медведев назвал вернувшихся в результате обмена россиян патриотами - РИА Новости, 04.08.2024
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12:16 04.08.2024 (обновлено: 12:20 04.08.2024)
https://ria.ru/20240804/medvedev-1963967200.html
Медведев назвал вернувшихся в результате обмена россиян патриотами
Медведев назвал вернувшихся в результате обмена россиян патриотами - РИА Новости, 04.08.2024
Медведев назвал вернувшихся в результате обмена россиян патриотами
Находившиеся в заключении в западных странах и возвращенные в результате обмена россияне - это патриоты, совершившие подвиг, именно поэтому они достойны... РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T12:16
2024-08-04T12:20
россия
сша
германия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
нато
обмен заключенными между россией и западом
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Находившиеся в заключении в западных странах и возвращенные в результате обмена россияне - это патриоты, совершившие подвиг, именно поэтому они достойны госнаград, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале."Вне всякого сомнения, возвращённые граждане – патриоты нашего Отечества, совершившие подвиг. И именно поэтому они достойны госнаград, о которых сказал В.В.Путин", - написал Медведев.В ФСБ в четверг сообщили, что в Россию возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Речь шла, в частности, о Вадиме Соколове (Красикове), приговоренном к пожизненному заключению в Германии, а также о находившемся в заключении в США Владиславе Клюшине. В Россию также вернулись Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнев. Вернувшимся на родину россиянам вменялось сотрудничество с разведывательными ведомствами РФ, но их вина не была доказана. Все россияне в ходе судебных слушаний и во время отбывания сроков вину не признали. В аэропорту их лично встретил глава РФ Владимир Путин и заявил, что те, кто имеет отношение к военной службе, будут представлены к госнаградам. В свою очередь при обмене из России выехал ряд осужденных за шпионаж граждан и ряд россиян с двойным гражданством. Вина этих граждан была полностью доказана, они были осуждены среди прочего по статьям о госизмене и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Иностранная сторона проявила интерес к россиянам, которых на Западе представляли как оппозицию, такое внимание к ним понятно и объяснимо, они были на связи с кураторами из западных спецслужб, работали на оппонентов. В рамках обмена в Штаты вернулись трое граждан США Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашева, а также обладатель вида на жительство США Владимир Кара-Мурза*. Путин подписал указы о помиловании обменянных из России граждан. Как сообщалось на сайте Кремля, решение о подписании указов было принято с целью возвращения граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
https://ria.ru/20240802/kreml-1963656612.html
https://ria.ru/20240803/seleznev-1963834851.html
россия
сша
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россия, сша, германия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато, обмен заключенными между россией и западом
Россия, США, Германия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), НАТО, Обмен заключенными между Россией и Западом
Медведев назвал вернувшихся в результате обмена россиян патриотами

Медведев: возвращенные в результате обмена россияне достойны госнаград

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Находившиеся в заключении в западных странах и возвращенные в результате обмена россияне - это патриоты, совершившие подвиг, именно поэтому они достойны госнаград, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
«
"Вне всякого сомнения, возвращённые граждане – патриоты нашего Отечества, совершившие подвиг. И именно поэтому они достойны госнаград, о которых сказал В.В.Путин", - написал Медведев.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
В Кремле рассказали о работе по возвращению россиян, находящихся за рубежом
2 августа, 12:58
В ФСБ в четверг сообщили, что в Россию возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Речь шла, в частности, о Вадиме Соколове (Красикове), приговоренном к пожизненному заключению в Германии, а также о находившемся в заключении в США Владиславе Клюшине. В Россию также вернулись Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнев. Вернувшимся на родину россиянам вменялось сотрудничество с разведывательными ведомствами РФ, но их вина не была доказана. Все россияне в ходе судебных слушаний и во время отбывания сроков вину не признали. В аэропорту их лично встретил глава РФ Владимир Путин и заявил, что те, кто имеет отношение к военной службе, будут представлены к госнаградам.
В свою очередь при обмене из России выехал ряд осужденных за шпионаж граждан и ряд россиян с двойным гражданством. Вина этих граждан была полностью доказана, они были осуждены среди прочего по статьям о госизмене и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Иностранная сторона проявила интерес к россиянам, которых на Западе представляли как оппозицию, такое внимание к ним понятно и объяснимо, они были на связи с кураторами из западных спецслужб, работали на оппонентов.
В рамках обмена в Штаты вернулись трое граждан США Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашева, а также обладатель вида на жительство США Владимир Кара-Мурза*. Путин подписал указы о помиловании обменянных из России граждан. Как сообщалось на сайте Кремля, решение о подписании указов было принято с целью возвращения граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств.
Освобожденные в Турции россияне в аэропорту в Москве - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
Вернувшийся по обмену Селезнев заявил, что в тюрьме в США его чуть не убили
3 августа, 10:36
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
 
РоссияСШАГерманияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)НАТООбмен заключенными между Россией и Западом
 
 
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