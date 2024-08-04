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Пожар на складе автопокрышек и в промзоне в Ростовской области локализовали - РИА Новости, 04.08.2024
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19:51 04.08.2024 (обновлено: 20:26 04.08.2024)
https://ria.ru/20240804/mchs-1964023531.html
Пожар на складе автопокрышек и в промзоне в Ростовской области локализовали
Пожар на складе автопокрышек и в промзоне в Ростовской области локализовали - РИА Новости, 04.08.2024
Пожар на складе автопокрышек и в промзоне в Ростовской области локализовали
Пожарные локализовали возгорание в промзоне и на складе автопокрышек в Азове Ростовской области на 5 тысячах квадратных метров, сообщает МЧС России в... РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T19:51
2024-08-04T20:26
происшествия
ростовская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 авг - РИА Новости. Пожарные локализовали возгорание в промзоне и на складе автопокрышек в Азове Ростовской области на 5 тысячах квадратных метров, сообщает МЧС России в Telegram-канале. Крупный пожар произошел в промзоне Азова в воскресенье вечером. С открытой территории огонь перекинулся на склад автопокрышек. Площадь пожара составила 5 тысяч квадратных метров. По данным властей региона, была угроза распространения на соседние объекты, в том числе на склад ГСМ."В Ростовской области огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 5 000 квадратных метрах", - говорится в сообщении.На место возгорания следует мобильная лаборатория для замера воздуха.В ликвидации пожара задействованы порядка 120 специалистов и 33 единицы техники. Сведений о пострадавших не поступало.
https://ria.ru/20240730/mchs-1962930413.html
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происшествия, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ростовская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар на складе автопокрышек и в промзоне в Ростовской области локализовали

МЧС: в Азове пожар на складе и в промзоне локализовали на пяти тысячах квадратов

© МЧС России/TelegramМесто пожара в промзоне в Азове Ростовской области. 4 августа 2024
Место пожара в промзоне в Азове Ростовской области. 4 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© МЧС России/Telegram
Место пожара в промзоне в Азове Ростовской области. 4 августа 2024
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 авг - РИА Новости. Пожарные локализовали возгорание в промзоне и на складе автопокрышек в Азове Ростовской области на 5 тысячах квадратных метров, сообщает МЧС России в Telegram-канале.
Крупный пожар произошел в промзоне Азова в воскресенье вечером. С открытой территории огонь перекинулся на склад автопокрышек. Площадь пожара составила 5 тысяч квадратных метров. По данным властей региона, была угроза распространения на соседние объекты, в том числе на склад ГСМ.
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«
"В Ростовской области огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 5 000 квадратных метрах", - говорится в сообщении.
На место возгорания следует мобильная лаборатория для замера воздуха.
В ликвидации пожара задействованы порядка 120 специалистов и 33 единицы техники. Сведений о пострадавших не поступало.
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ПроисшествияРостовская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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