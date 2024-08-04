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В Ростовской области в промзоне горит склад
В Ростовской области в промзоне горит склад - РИА Новости, 04.08.2024
В Ростовской области в промзоне горит склад
Крупный пожар произошел в промзозе в Азове Ростовской области, с мусора и покрышек огонь перекинулся на склад, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T18:19
2024-08-04T18:19
2024-08-04T18:54
ростовская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
азов
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 авг - РИА Новости. Крупный пожар произошел в промзозе в Азове Ростовской области, с мусора и покрышек огонь перекинулся на склад, сообщает МЧС РФ."В Азове загорелись мусор и покрышки на открытой территории. Огонь перекинулся на склад. Общая площадь пожара составляет 5 000 квадратных метров", - говорится в сообщении.На месте работают порядка 90 специалистов и 27 единиц техники.
https://ria.ru/20240730/mchs-1962930413.html
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ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), азов, происшествия
Ростовская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Азов, Происшествия
В Ростовской области в промзоне горит склад
МЧС: в Азове в Ростовской области горит склад на пяти тысячах квадратных метров