https://ria.ru/20240804/magaziny-1963936123.html

Магазины Duty Free в Дубае начали принимать рубли

Магазины Duty Free в Дубае начали принимать рубли - РИА Новости, 04.08.2024

Магазины Duty Free в Дубае начали принимать рубли

Магазины беспошлинной торговли Duty Free в аэропорту Дубая начали принимать российскую валюту, рассказал РИА Новости представитель одной из торговых точек в... РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T06:05

2024-08-04T06:05

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ДУБАЙ, 4 авг — РИА Новости. Магазины беспошлинной торговли Duty Free в аэропорту Дубая начали принимать российскую валюту, рассказал РИА Новости представитель одной из торговых точек в третьем терминале. "Да, мы принимаем рубли. Но обмен происходит по курсу дирхама", — сказал он. По данным Центробанка на 4 августа, курс дирхама ОАЭ составляет 23,34 рубля. Но в Duty Free обмен происходит по другому курсу — например, бутылка воды стоимостью два дирхама обойдется в сто рублей. В магазине уточнили, что возможность оплаты рублями появилась с 1 августа. Но из-за технических сложностей она пока что есть не в каждом магазине, поэтому сложно оценить ее востребованность. В ближайшее время приобрести товары за рубли можно будет во всех магазинах Duty Free."Это касается наличных и оплаты картой", — уточнил в беседе с РИА Новости представитель центра обслуживания клиентов Duty Free.Пока что на ценниках стоимость в рублях не указывается, отметил корреспондент агентства.

https://ria.ru/20240721/dutyfree-1961086523.html

https://ria.ru/20240802/rubl-1963569293.html

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