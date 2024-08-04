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Магазины Duty Free в Дубае начали принимать рубли - РИА Новости, 04.08.2024
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06:05 04.08.2024 (обновлено: 09:18 04.08.2024)
https://ria.ru/20240804/magaziny-1963936123.html
Магазины Duty Free в Дубае начали принимать рубли
Магазины Duty Free в Дубае начали принимать рубли - РИА Новости, 04.08.2024
Магазины Duty Free в Дубае начали принимать рубли
Магазины беспошлинной торговли Duty Free в аэропорту Дубая начали принимать российскую валюту, рассказал РИА Новости представитель одной из торговых точек в... РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T06:05
2024-08-04T09:18
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ДУБАЙ, 4 авг — РИА Новости. Магазины беспошлинной торговли Duty Free в аэропорту Дубая начали принимать российскую валюту, рассказал РИА Новости представитель одной из торговых точек в третьем терминале. "Да, мы принимаем рубли. Но обмен происходит по курсу дирхама", — сказал он. По данным Центробанка на 4 августа, курс дирхама ОАЭ составляет 23,34 рубля. Но в Duty Free обмен происходит по другому курсу — например, бутылка воды стоимостью два дирхама обойдется в сто рублей. В магазине уточнили, что возможность оплаты рублями появилась с 1 августа. Но из-за технических сложностей она пока что есть не в каждом магазине, поэтому сложно оценить ее востребованность. В ближайшее время приобрести товары за рубли можно будет во всех магазинах Duty Free."Это касается наличных и оплаты картой", — уточнил в беседе с РИА Новости представитель центра обслуживания клиентов Duty Free.Пока что на ценниках стоимость в рублях не указывается, отметил корреспондент агентства.
https://ria.ru/20240721/dutyfree-1961086523.html
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дубай, в мире, оаэ, россия
Дубай, В мире, ОАЭ, Россия
Магазины Duty Free в Дубае начали принимать рубли

Магазины Duty Free в аэропорту Дубая начали принимать российские рубли

© iStock.com / Boarding1NowЗал терминала C международного аэропорта Дубая
Зал терминала C международного аэропорта Дубая - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© iStock.com / Boarding1Now
Зал терминала C международного аэропорта Дубая. Архивное фото
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ДУБАЙ, 4 авг — РИА Новости. Магазины беспошлинной торговли Duty Free в аэропорту Дубая начали принимать российскую валюту, рассказал РИА Новости представитель одной из торговых точек в третьем терминале.
"Да, мы принимаем рубли. Но обмен происходит по курсу дирхама", — сказал он.
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По данным Центробанка на 4 августа, курс дирхама ОАЭ составляет 23,34 рубля. Но в Duty Free обмен происходит по другому курсу — например, бутылка воды стоимостью два дирхама обойдется в сто рублей.
В магазине уточнили, что возможность оплаты рублями появилась с 1 августа. Но из-за технических сложностей она пока что есть не в каждом магазине, поэтому сложно оценить ее востребованность. В ближайшее время приобрести товары за рубли можно будет во всех магазинах Duty Free.
"Это касается наличных и оплаты картой", — уточнил в беседе с РИА Новости представитель центра обслуживания клиентов Duty Free.
Пока что на ценниках стоимость в рублях не указывается, отметил корреспондент агентства.
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