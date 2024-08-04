Лавров обсудил с главой МИД Египта ситуацию на Ближнем Востоке
Глава МИД РФ Лавров и глава МИД Египта обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты обсудили в воскресенье ситуацию на Ближнем Востоке, указав на необходимость скорейшего прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта, сообщили в российском дипведомстве.
"В ходе беседы был проведен обмен мнениями по складывающейся ситуации на Ближнем Востоке с акцентом на необходимость скорейшего прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта и общей деэскалации обстановки в регионе. При этом подтверждена неизменная нацеленность Москвы и Каира на координацию действий по всему комплексу ближневосточной проблематики", - говорится в комментарии.
Министры договорились и далее поддерживать активные контакты по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня.
Ранее палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа.
Позднее газета New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании в Тегеране. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании СБ заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым. Он также заявил, что этого убийства не произошло бы без поддержки Израиля со стороны разведки США. Миссия Ирана при ООН также призвала Совбез ввести санкции против Израиля за акты агрессии.
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3 августа, 15:18