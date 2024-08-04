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Корабли "Гремящий" и "Смерч" провели учение в Авачинском заливе - РИА Новости, 04.08.2024
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17:08 04.08.2024
https://ria.ru/20240804/korabli-1964004020.html
Корабли "Гремящий" и "Смерч" провели учение в Авачинском заливе
Корабли "Гремящий" и "Смерч" провели учение в Авачинском заливе - РИА Новости, 04.08.2024
Корабли "Гремящий" и "Смерч" провели учение в Авачинском заливе
Корвет "Гремящий" и малый ракетный корабль "Смерч" Тихоокеанского флота уничтожили корабль условного противника в ходе учения в Авачинском заливе вблизи... РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T17:08
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Корвет "Гремящий" и малый ракетный корабль "Смерч" Тихоокеанского флота уничтожили корабль условного противника в ходе учения в Авачинском заливе вблизи Камчатки, сообщили в Минобороны РФ на официальном сайте."Корвет "Гремящий" и малый ракетный корабль (МРК) "Смерч" Тихоокеанского флота (ТОФ) провели совместное учение по уничтожению надводного корабля условного противника в ходе учения", - говорится в сообщении.Уточняется, что манёвры кораблей ТОФ в рамках боевой подготовки прошли в морском полигоне в акватории Авачинского залива. "По плану учения экипажем корвета "Резкий" был обнаружен неопознанные корабль, следующий курсом к полуострову и не отвечающий на запросы по радиосвязи. Боевые расчёты кораблей получили задачу от своих командиров привести ракетное оружие в готовность к применению", - сообщили в министерстве. По данным военного ведомства, после подтверждения данных разведки о намерениях "вражеского" корабля, по цели были применены крылатые ракеты ракетного комплекса "Калибр" с корвета "Гремящий" и крылатые ракеты с ракетного комплекса "Уран", стоящего на вооружении МРК "Смерч". В Минобороны отметили, что ракетные стрельбы были проведены без фактического применения ракет с полным выполнением алгоритма действий.
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россия, тихоокеанский флот вмф россии
Россия, Тихоокеанский флот ВМФ России
Корабли "Гремящий" и "Смерч" провели учение в Авачинском заливе

Минобороны: корабли ТОФ уничтожили условного противника в Авачинском заливе

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкКорвет "Гремящий" на Судостроительном заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге
Корвет Гремящий на Судостроительном заводе Северная верфь в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Корвет "Гремящий" на Судостроительном заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Корвет "Гремящий" и малый ракетный корабль "Смерч" Тихоокеанского флота уничтожили корабль условного противника в ходе учения в Авачинском заливе вблизи Камчатки, сообщили в Минобороны РФ на официальном сайте.
«
"Корвет "Гремящий" и малый ракетный корабль (МРК) "Смерч" Тихоокеанского флота (ТОФ) провели совместное учение по уничтожению надводного корабля условного противника в ходе учения", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что манёвры кораблей ТОФ в рамках боевой подготовки прошли в морском полигоне в акватории Авачинского залива.
«
"По плану учения экипажем корвета "Резкий" был обнаружен неопознанные корабль, следующий курсом к полуострову и не отвечающий на запросы по радиосвязи. Боевые расчёты кораблей получили задачу от своих командиров привести ракетное оружие в готовность к применению", - сообщили в министерстве.
По данным военного ведомства, после подтверждения данных разведки о намерениях "вражеского" корабля, по цели были применены крылатые ракеты ракетного комплекса "Калибр" с корвета "Гремящий" и крылатые ракеты с ракетного комплекса "Уран", стоящего на вооружении МРК "Смерч".
В Минобороны отметили, что ракетные стрельбы были проведены без фактического применения ракет с полным выполнением алгоритма действий.
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