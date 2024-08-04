https://ria.ru/20240804/korabli-1964004020.html

Корабли "Гремящий" и "Смерч" провели учение в Авачинском заливе

Корабли "Гремящий" и "Смерч" провели учение в Авачинском заливе - РИА Новости, 04.08.2024

Корабли "Гремящий" и "Смерч" провели учение в Авачинском заливе

Корвет "Гремящий" и малый ракетный корабль "Смерч" Тихоокеанского флота уничтожили корабль условного противника в ходе учения в Авачинском заливе вблизи... РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T17:08

2024-08-04T17:08

2024-08-04T17:08

россия

тихоокеанский флот вмф россии

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Корвет "Гремящий" и малый ракетный корабль "Смерч" Тихоокеанского флота уничтожили корабль условного противника в ходе учения в Авачинском заливе вблизи Камчатки, сообщили в Минобороны РФ на официальном сайте."Корвет "Гремящий" и малый ракетный корабль (МРК) "Смерч" Тихоокеанского флота (ТОФ) провели совместное учение по уничтожению надводного корабля условного противника в ходе учения", - говорится в сообщении.Уточняется, что манёвры кораблей ТОФ в рамках боевой подготовки прошли в морском полигоне в акватории Авачинского залива. "По плану учения экипажем корвета "Резкий" был обнаружен неопознанные корабль, следующий курсом к полуострову и не отвечающий на запросы по радиосвязи. Боевые расчёты кораблей получили задачу от своих командиров привести ракетное оружие в готовность к применению", - сообщили в министерстве. По данным военного ведомства, после подтверждения данных разведки о намерениях "вражеского" корабля, по цели были применены крылатые ракеты ракетного комплекса "Калибр" с корвета "Гремящий" и крылатые ракеты с ракетного комплекса "Уран", стоящего на вооружении МРК "Смерч". В Минобороны отметили, что ракетные стрельбы были проведены без фактического применения ракет с полным выполнением алгоритма действий.

https://ria.ru/20240627/varyag-1955745838.html

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россия, тихоокеанский флот вмф россии