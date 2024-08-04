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Ким Чен Ын поблагодарил Путина за предложение помощи при наводнении
Ким Чен Ын поблагодарил Путина за предложение помощи при наводнении - РИА Новости, 04.08.2024
Ким Чен Ын поблагодарил Путина за предложение помощи при наводнении
Лидер КНДР Ким Чен Ын поблагодарил президента РФ Владимира Путина за предложение помощи в ликвидации последствий наводнения на севере страны и заявил, что... РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T03:01
2024-08-04T03:01
2024-08-04T03:01
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын поблагодарил президента РФ Владимира Путина за предложение помощи в ликвидации последствий наводнения на севере страны и заявил, что попросит Москву о помощи, если будет такая необходимость, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). "Президент Владимир Владимирович Путин выразил искренние соболезнования и поддержку председателю государственных дел КНДР товарищу Ким Чен Ыну и всему корейскому народу в связи с ущербом в северо-западной части КНДР от наводнения, а также готовность оказать немедленную гуманитарную помощь в ликвидации последствий и восстановлении. Уважаемый товарищ Ким Чен Ын от имени правительства КНДР, ТПК, корейского народа и от себя лично выразил искреннюю признательность президенту Владимиру Владимировичу Путину и правительству РФ", - говорится в сообщении агентства. По словам Ким Чен Ына, если в ходе восстановления понадобится помощь, то о ней он "будет просить самых искренних друзей" - Россию. Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын посетил пострадавшие от наводнения районы в городе Синыйчжу и уезде Ычжу провинции Пхёнан-Пукто и лично руководил работой по спасению и эвакуации жителей районов, пострадавших от мощного ливня и с риском затопления. Вертолетами и на водных средствах были спасены более 4,2 тысячи человек. Ким Чен Ын приказал оказать всю возможную помощь пострадавшим.
https://ria.ru/20240727/kndr-1962367567.html
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в мире, россия, москва, ким чен ын, владимир путин
В мире, Россия, Москва, Ким Чен Ын, Владимир Путин
Ким Чен Ын поблагодарил Путина за предложение помощи при наводнении
ЦТАК: КНДР обратится к России за помощью при наводнении, если будет необходимо
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын поблагодарил президента РФ Владимира Путина за предложение помощи в ликвидации последствий наводнения на севере страны и заявил, что попросит Москву о помощи, если будет такая необходимость, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"Президент Владимир Владимирович Путин выразил искренние соболезнования и поддержку председателю государственных дел КНДР товарищу Ким Чен Ыну и всему корейскому народу в связи с ущербом в северо-западной части КНДР от наводнения, а также готовность оказать немедленную гуманитарную помощь в ликвидации последствий и восстановлении. Уважаемый товарищ Ким Чен Ын от имени правительства КНДР, ТПК, корейского народа и от себя лично выразил искреннюю признательность президенту Владимиру Владимировичу Путину и правительству РФ", - говорится в сообщении агентства.
По словам Ким Чен Ына, если в ходе восстановления понадобится помощь, то о ней он "будет просить самых искренних друзей" - Россию.
Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын посетил пострадавшие от наводнения районы в городе Синыйчжу и уезде Ычжу провинции Пхёнан-Пукто и лично руководил работой по спасению и эвакуации жителей районов, пострадавших от мощного ливня и с риском затопления. Вертолетами и на водных средствах были спасены более 4,2 тысячи человек. Ким Чен Ын приказал оказать всю возможную помощь пострадавшим.