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Кинолог рассказал, как приучить собаку кататься на сапе - РИА Новости, 04.08.2024
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03:03 04.08.2024
https://ria.ru/20240804/kinolog-1963930167.html
Кинолог рассказал, как приучить собаку кататься на сапе
Кинолог рассказал, как приучить собаку кататься на сапе - РИА Новости, 04.08.2024
Кинолог рассказал, как приучить собаку кататься на сапе
Летом у собаководов появляется больше возможностей проводить прогулки с питомцами насыщенно и интересно, в том числе собаку можно приучить кататься вместе с... РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T03:03
2024-08-04T03:03
общество
владимир голубев (кинолог)
российская кинологическая федерация (ркф)
россия
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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Летом у собаководов появляется больше возможностей проводить прогулки с питомцами насыщенно и интересно, в том числе собаку можно приучить кататься вместе с хозяином на сапе, но для этого потребуется немного терпения, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. "Если собака спокойно относится к водным развлечениям и готова разделить с вами летний досуг, то вам можно попробовать совместные речные прогулки на сапборде", – сказал он. Кинолог посоветовал перед катанием познакомить питомца с сапом на суше, дать ему обнюхать доску и постоять на ней, пока она стабильна. Кроме того, можно попробовать покачать сап и приучить собаку не спрыгивать с него. Такое упражнение нужно повторять и хвалить питомца, если он остаётся на доске. Также важно заранее приучить собаку к движениям хозяина. Для этого можно встать на борд вместе с питомцем и делать движения веслом, изображая греблю. Важно, чтобы собака не стала играть с веслом, не начинала кусать или бросаться на него, потому что на воде это может спровоцировать качку. "Также не забудьте приобрести специальный спасательный жилет, он не только поможет удержаться на плаву, но и облегчит вам задачу, если нужно будет быстро поймать собаку в воде, а также помочь ей забраться на доску", - дал ещё один совет президент РКФ. Ещё одним водным развлечением может стать плавание в бассейне. Существуют специальные бассейны для собак, куда можно сходить на тренировку обладателям активных питомцев, рассказал Голубев. Помимо того, что питомец вдоволь наплавается, он сбросит накопившуюся энергию и укрепит опорно-двигательный аппарат, уточнил кинолог. Другой игрой, которую также можно освоить летом, может стать любимая много собаками апортировка. Некоторые питомцы очень быстро включаются в игру и могут часами заниматься подношением предметов (чаще всего это мячи, игрушки или просто палки), которые бросает хозяин. "Существуют даже умные гаджеты для активных собак. Это автоматическая катапульта для мячей. В него загружают мяч, который с помощью устройства его выбрасывает, собаке, как правило, достаточно несколько раз показать принцип работы устройства, чтобы увлечься этим занятием", - рассказал Голубев. Кроме того, бросать можно не только различные предметы, но, например, фрисби. Прыжки собак в попытке поймать диск кинолог сравнил с акробатическими трюками. Обычно они делают это настолько эффектно, что, имея под рукой фотоаппарат, можно сделать интересные снимки, отметил президент РКФ. Не только эффектно, но и необычно смотрятся трюки, которым тоже можно научить собаку. Например, питомца можно надрессировать мило целовать хозяина в щёку, делать "зайку" или "давать пять" хозяину. Кроме того, можно научить собаку запрыгивать на спину или перепрыгивать через ногу собаковода. Кинолог отметил, что такая совместная работа с питомцем хорошо укрепляет взаимосвязь между животным и собаководом, но следует помнить, что трюки не являются базовыми или обязательными, в отличие от общего курса дрессировки, которым не стоит пренебрегать.
https://ria.ru/20240310/sobaka-1932096716.html
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общество, владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф), россия
Общество, Владимир Голубев (кинолог), Российская Кинологическая Федерация (РКФ), Россия
Кинолог рассказал, как приучить собаку кататься на сапе

Кинолог Голубев: собаку можно приучить кататься вместе с хозяином на сапборде

© РИА Новости / Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкСобака на пляже
Собака на пляже - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Летом у собаководов появляется больше возможностей проводить прогулки с питомцами насыщенно и интересно, в том числе собаку можно приучить кататься вместе с хозяином на сапе, но для этого потребуется немного терпения, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.
"Если собака спокойно относится к водным развлечениям и готова разделить с вами летний досуг, то вам можно попробовать совместные речные прогулки на сапборде", – сказал он.
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Кинолог посоветовал перед катанием познакомить питомца с сапом на суше, дать ему обнюхать доску и постоять на ней, пока она стабильна. Кроме того, можно попробовать покачать сап и приучить собаку не спрыгивать с него. Такое упражнение нужно повторять и хвалить питомца, если он остаётся на доске.
Также важно заранее приучить собаку к движениям хозяина. Для этого можно встать на борд вместе с питомцем и делать движения веслом, изображая греблю. Важно, чтобы собака не стала играть с веслом, не начинала кусать или бросаться на него, потому что на воде это может спровоцировать качку.
"Также не забудьте приобрести специальный спасательный жилет, он не только поможет удержаться на плаву, но и облегчит вам задачу, если нужно будет быстро поймать собаку в воде, а также помочь ей забраться на доску", - дал ещё один совет президент РКФ.
Ещё одним водным развлечением может стать плавание в бассейне. Существуют специальные бассейны для собак, куда можно сходить на тренировку обладателям активных питомцев, рассказал Голубев. Помимо того, что питомец вдоволь наплавается, он сбросит накопившуюся энергию и укрепит опорно-двигательный аппарат, уточнил кинолог.
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Другой игрой, которую также можно освоить летом, может стать любимая много собаками апортировка. Некоторые питомцы очень быстро включаются в игру и могут часами заниматься подношением предметов (чаще всего это мячи, игрушки или просто палки), которые бросает хозяин.
"Существуют даже умные гаджеты для активных собак. Это автоматическая катапульта для мячей. В него загружают мяч, который с помощью устройства его выбрасывает, собаке, как правило, достаточно несколько раз показать принцип работы устройства, чтобы увлечься этим занятием", - рассказал Голубев.
Кроме того, бросать можно не только различные предметы, но, например, фрисби. Прыжки собак в попытке поймать диск кинолог сравнил с акробатическими трюками. Обычно они делают это настолько эффектно, что, имея под рукой фотоаппарат, можно сделать интересные снимки, отметил президент РКФ.
Не только эффектно, но и необычно смотрятся трюки, которым тоже можно научить собаку. Например, питомца можно надрессировать мило целовать хозяина в щёку, делать "зайку" или "давать пять" хозяину. Кроме того, можно научить собаку запрыгивать на спину или перепрыгивать через ногу собаковода. Кинолог отметил, что такая совместная работа с питомцем хорошо укрепляет взаимосвязь между животным и собаководом, но следует помнить, что трюки не являются базовыми или обязательными, в отличие от общего курса дрессировки, которым не стоит пренебрегать.
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ОбществоВладимир Голубев (кинолог)Российская Кинологическая Федерация (РКФ)Россия
 
 
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