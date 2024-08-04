https://ria.ru/20240804/kiev-1963919959.html

Раз Россия уже проиграла, Киев готов срочно заключать мир

Раз Россия уже проиграла, Киев готов срочно заключать мир - РИА Новости, 04.08.2024

Раз Россия уже проиграла, Киев готов срочно заключать мир

Наверное, уже ничто не может удивить в тотальной шизофрении Запада, но сильные антидепрессанты делают свое дело, и в западном инфополе возникают все новые... РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T08:00

2024-08-04T08:00

2024-08-04T08:27

аналитика

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россия

украина

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Наверное, уже ничто не может удивить в тотальной шизофрении Запада, но сильные антидепрессанты делают свое дело, и в западном инфополе возникают все новые химеры, выдаваемые за официальную политику.Шикарный пример — недавний доклад, опубликованный в онлайн-издании Geopolitical Monitor, который является идеальной иллюстрацией русской поговорки "без меня меня женили".Без большой зеленой лампы и попкорна читать его невозможно, да, собственно, и не нужно — достаточно лишь ознакомиться с его главными пассажами:Ну то есть вы поняли: разорванные клочья, чипы из стиральных машин, ржавые пушки, голодные солдаты, изоляция и все такое — все по классике.Но дальше идут заключения, для которых просто необходимо придумать особую номинацию Нобелевской премии:Иными словами, США незаметно для всех победили Россию и теперь нужно срочно с ней договариваться, чтобы побежденная Россия не победила победивший Запад. Фанфары, аплодисменты, занавес.Впрочем, справедливости ради надо отметить, что резко участившиеся в последнее время западные вбросы про необходимость заключения мира гораздо менее оптимистичны. Напротив, всем очевидна сгущающаяся мрачность и неизбежность изо всех сил оттягиваемого конца, но сильнее всего ощущается разочарование Запада в Украине: ее сутенеры вложили столько сил в создание образа "несгибаемой нации", что пробивающаяся информация об истинных настроениях жителей Незалежной вызывает настоящий шок.Яркий пример — нехарактерно минорная статья, размещенная на днях изданием Conversation, главный вывод которой заключается в том, что успехи Вооруженных сил России на поле боя изменили позицию украинцев по переговорам.Авторы статьи цитируют результаты опроса общественного мнения, проведенного Международным киевским институтом социологии, согласно которым почти 60 процентов украинцев считают, что власти страны должны начать переговоры с Москвой для урегулирования конфликта, а количество тех, кто прямо сейчас готов на территориальные уступки, всего за год выросло больше чем в три раза — с десяти процентов в мае 2023 года до 32 процентов на данный момент.Одновременно с этим (совпадение?) издание The New York Times опубликовало материал под названием "В то время как война становится мрачнее, все больше украинцев хотят мирного соглашения". Авторы утверждают, что в украинском обществе (и его руководстве) произошел "осязаемый перелом", причем сильнее всего он ощущается в наиболее затронутых конфликтом регионах. Интересный пример — по утверждению авторов статьи, год назад в Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Херсонской и Одесской областях 86 процентов опрошенных были категорически против территориальных уступок. Сейчас их 46 процентов.Картину дополняют другие опросы (например, недавно проведенные украинским Фондом демократических инициатив), согласно которым только 37 процентов опрошенных украинцев уверены в дальнейшей поддержке со стороны властей США.Понятно, что верить западным и украинским опросам — то же самое, что верить, что наперсточники искренне хотят поправить твое материальное положение. Однако общая тенденция уже не оспаривается никем, включая украинских инфлюенсеров, которые раньше крестились тризубом, а сейчас вдруг начали призывать к миру: "Нет ничего важнее, чем жизни людей", "Никому не нужны границы 1991 года", "Худой мир лучше войны" и все в таком духе.Также любопытны результаты анализа украинского сегмента Telegram по статистике запроса "свiт з Росією" ("мир с Россией"). В последние три месяца частота данного запроса растет в геометрической прогрессии — с 675 287 просмотров в мае до 2 261 806 просмотров в июле.По информации от источников "на местах", "офис президента Украины тщательно отслеживает изменения в настроениях публики", причем "готовность украинцев к переговорам с Россией выше, чем может показаться по публикуемым результатам опросов".По-видимому, разрыв между реальными настроениями и тем, что можно позволить публиковать, настолько велик, что недопрезидент Зеленский, ранее на всех европейских пнях и кочках заявлявший о невозможности и преступности любых переговоров с Россией, на днях серьезно оскоромился: в одном из своих ежедневных "явлений нации" он, не моргнув глазом, заявил, что "главная потребность" страны — "как можно быстрее и справедливо" закончить боевые действия. Куда делась многажды обещанная скорая перемога при единодушной поддержке сплоченного Запада и каким образом вести переговоры с Россией, когда он лично издал указ об их запрете, он умолчал.Исходя из того что киевская верхушка является лишь ширмой для западных интересантов, нужно понимать, что бумажку с данным заявлением просто положили Зеленскому на стол и таким же образом его (или любого другого, если будет артачиться) заставят подписать любые соглашения — и тут уже нам надо смотреть и думать, чего стоят все эти подписи.Пока можно констатировать одно: Запад осознал, что проигрывает на фронте, о существовании которого он не думал, — фронте духовном, где главным оружием являются мораль и вера в правое дело. Кукловоды киевского режима свято верили, что им удастся вечно поддерживать бесконечный поток украинского "мяса" на фронт, но они ошиблись — хваленый дух "свободных небратьев" на глазах превращается в сморщенную тыкву.В то время как на той стороне людей заставляют умирать за ложные ценности, ложных героев и чужие цели — наша армия идет вперед за правду, жизнь и будущее, и никакое западное оружие и никакие деньги не смогут это победить.

https://ria.ru/20240712/podarok-1959075319.html

https://ria.ru/20240710/druzya-1958618400.html

https://ria.ru/20240621/amerika-1954382123.html

https://ria.ru/20240726/ukraina-1962074074.html

https://ria.ru/20240719/evropa-1960568642.html

https://ria.ru/20240729/ultimatum-1962512371.html

https://ria.ru/20240731/zapad-1963028353.html

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аналитика, сша, россия, украина