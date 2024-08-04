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"Хезболла" выпустила "десятки" ракет по северу Израиля - РИА Новости, 04.08.2024
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01:31 04.08.2024 (обновлено: 01:51 04.08.2024)
https://ria.ru/20240804/khezbolla-1963926140.html
"Хезболла" выпустила "десятки" ракет по северу Израиля
"Хезболла" выпустила "десятки" ракет по северу Израиля - РИА Новости, 04.08.2024
"Хезболла" выпустила "десятки" ракет по северу Израиля
Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что выпустило десятки ракет в направлении населенного пункта Бейт-Гилель на севере Израиля. РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T01:31
2024-08-04T01:51
в мире
израиль
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ливан
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что выпустило десятки ракет в направлении населенного пункта Бейт-Гилель на севере Израиля."Исламское сопротивление" ("Хезболлах" - ред.) включило новое поселение Бейт-Гилель в свой график обстрелов и впервые обстреляло его десятками ракет "Катюша", - сообщается в заявлении движения.В заявлении отмечается, что обстрел был произведен в ответ на обстрелы израильской армией населенных пунктов юга Ливана.Ранее газета Times of Israel сообщила о ракетном обстреле на севере Израиля со стороны Ливана, многие ракеты перехвачены системой ПРО "Железный купол"."Шквал ракет выпущен из Ливана по северу (Израиля)... Многочисленные перехваты со стороны "Железного купола" видны над Галилеей", — пишет издание.В социальных сетях появились видео обстрела, на которых видно работу "Железного купола".Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.Во вторник Армия обороны Израиля атаковала южный пригород Бейрута с целью ликвидации высокопоставленного командира "Хезболлах", который, по данным ЦАХАЛ, ответственен за обстрел, в результате которого погибли 12 детей. Российский МИД назвал удары Израиля по Ливану нарушением международного права.Обстрелы происходят на фоне очередного обострения на Ближнем Востоке, связанного с убийством главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Он погиб в минувшую среду в результате результате израильского удара по его резиденции в Тегеране. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа.По информации New York Times, после убийства Хании верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю. Позже постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать, когда посчитает это необходимым. Постпред подчеркнул, что этого убийства не произошло бы без поддержки американской разведки, и призвал Совбез ООН ввести санкции против Израиля.
https://ria.ru/20240803/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ливан
В мире, Израиль, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Ливан
"Хезболла" выпустила "десятки" ракет по северу Израиля

"Хезболла" выпустила десятки ракет по населенному пункту на севере Израиля

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкРакета израильской системы "Железный купол" перехватывает ракету
Ракета израильской системы Железный купол перехватывает ракету - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Ракета израильской системы "Железный купол" перехватывает ракету. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что выпустило десятки ракет в направлении населенного пункта Бейт-Гилель на севере Израиля.
"Исламское сопротивление" ("Хезболлах" - ред.) включило новое поселение Бейт-Гилель в свой график обстрелов и впервые обстреляло его десятками ракет "Катюша", - сообщается в заявлении движения.
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В заявлении отмечается, что обстрел был произведен в ответ на обстрелы израильской армией населенных пунктов юга Ливана.
Ранее газета Times of Israel сообщила о ракетном обстреле на севере Израиля со стороны Ливана, многие ракеты перехвачены системой ПРО "Железный купол".
"Шквал ракет выпущен из Ливана по северу (Израиля)... Многочисленные перехваты со стороны "Железного купола" видны над Галилеей", — пишет издание.
В социальных сетях появились видео обстрела, на которых видно работу "Железного купола".
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
Во вторник Армия обороны Израиля атаковала южный пригород Бейрута с целью ликвидации высокопоставленного командира "Хезболлах", который, по данным ЦАХАЛ, ответственен за обстрел, в результате которого погибли 12 детей. Российский МИД назвал удары Израиля по Ливану нарушением международного права.
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Обстрелы происходят на фоне очередного обострения на Ближнем Востоке, связанного с убийством главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Он погиб в минувшую среду в результате результате израильского удара по его резиденции в Тегеране. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа.
По информации New York Times, после убийства Хании верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю. Позже постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать, когда посчитает это необходимым. Постпред подчеркнул, что этого убийства не произошло бы без поддержки американской разведки, и призвал Совбез ООН ввести санкции против Израиля.
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