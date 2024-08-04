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КСИР опроверг версию о вербовке иранских спецслужб для убийства Хании - РИА Новости, 04.08.2024
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23:20 04.08.2024 (обновлено: 23:45 04.08.2024)
https://ria.ru/20240804/khaniya-1964040638.html
КСИР опроверг версию о вербовке иранских спецслужб для убийства Хании
КСИР опроверг версию о вербовке иранских спецслужб для убийства Хании - РИА Новости, 04.08.2024
КСИР опроверг версию о вербовке иранских спецслужб для убийства Хании
Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные части ВС) опроверг версию о вербовке иранских разведслужб для убийства главы политбюро палестинского движения... РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T23:20
2024-08-04T23:45
исмаил хания
убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
в мире
израиль
тегеран (город)
иран
ллойд остин
михаил богданов
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ТЕГЕРАН, 4 авг – РИА Новости. Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные части ВС) опроверг версию о вербовке иранских разведслужб для убийства главы политбюро палестинского движения ХАМАС, заявил депутат, председатель парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Резайи.В воскресенье вечером в Тегеране прошло заседание по разбирательству дела о гибели Исмаила Хании. На нем присутствовали замглавы разведывательной организации сил "Кудс" (военное подразделение специального назначения КСИР, действующее в регионе Ближнего Востока), замминистра информации (разведки) по вопросам безопасности и другие служащие разведывательных ведомств Ирана."Представитель сил "Кудс" подчеркнул, что убийство Хании не было результатом вербовки иранских спецслужб, и в этом инциденте нет никакой проблемы, связанной с вербованием иранских служащих", - цитирует агентство IRNA слова Резайи.Он также отметил, что представитель КСИР заявили об ослаблении влияния израильской разведывательной службы Моссад как в Иране, так и в других странах Ближнего Востока.В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сказать на тему гибели главы политбюро ХАМАС и причастности к этому Израиля. Представители армии Израиля в свою очередь заявили, что "не реагируют на сообщения СМИ" об убийстве Хании. Jerusalem Post писала, что власти Израиля поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС.Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.Вечером в среду New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании в Тегеране. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании СБ заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым. Он также заявил, что этого убийства не произошло бы без поддержки Израиля со стороны разведки США. Миссия Ирана при ООН также призвала Совбез ввести санкции против Израиля за акты агрессии.
https://ria.ru/20240803/khaniya-1963861105.html
https://ria.ru/20240804/konflikt-1915630213.html
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исмаил хания, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране, в мире, израиль, тегеран (город), иран, ллойд остин, михаил богданов, министерство обороны сша, оон, хамас
Исмаил Хания, Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, В мире, Израиль, Тегеран (город), Иран, Ллойд Остин, Михаил Богданов, Министерство обороны США, ООН, ХАМАС
КСИР опроверг версию о вербовке иранских спецслужб для убийства Хании

Депутат ИРИ: КСИР опроверг версию о вербовке спецслужб Ирана для убийства Хании

© AP Photo / Vahid SalemiИсмаил Хания
Исмаил Хания - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Исмаил Хания. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 4 авг – РИА Новости. Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные части ВС) опроверг версию о вербовке иранских разведслужб для убийства главы политбюро палестинского движения ХАМАС, заявил депутат, председатель парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Резайи.
В воскресенье вечером в Тегеране прошло заседание по разбирательству дела о гибели Исмаила Хании. На нем присутствовали замглавы разведывательной организации сил "Кудс" (военное подразделение специального назначения КСИР, действующее в регионе Ближнего Востока), замминистра информации (разведки) по вопросам безопасности и другие служащие разведывательных ведомств Ирана.
Лидер ХАМАС Исмаил Хания - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
В КСИР раскрыли подробности убийства главы политбюро ХАМАС
3 августа, 14:41
"Представитель сил "Кудс" подчеркнул, что убийство Хании не было результатом вербовки иранских спецслужб, и в этом инциденте нет никакой проблемы, связанной с вербованием иранских служащих", - цитирует агентство IRNA слова Резайи.
Он также отметил, что представитель КСИР заявили об ослаблении влияния израильской разведывательной службы Моссад как в Иране, так и в других странах Ближнего Востока.
В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сказать на тему гибели главы политбюро ХАМАС и причастности к этому Израиля. Представители армии Израиля в свою очередь заявили, что "не реагируют на сообщения СМИ" об убийстве Хании. Jerusalem Post писала, что власти Израиля поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС.
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.
Вечером в среду New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании в Тегеране. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании СБ заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым. Он также заявил, что этого убийства не произошло бы без поддержки Израиля со стороны разведки США. Миссия Ирана при ООН также призвала Совбез ввести санкции против Израиля за акты агрессии.
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