https://ria.ru/20240804/karakas-1963923974.html

В Каракасе тысячи сторонников Мадуро вышли на митинг

В Каракасе тысячи сторонников Мадуро вышли на митинг - РИА Новости, 04.08.2024

В Каракасе тысячи сторонников Мадуро вышли на митинг

Тысячи сторонников президента Венесуэлы Николаса Мадуро приняли участие в марше и мотопробеге по улицам Каракаса, завершающихся митингом у дворца Мирафлорес, по РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T00:44

2024-08-04T00:44

2024-08-04T01:37

в мире

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евросоюз

выборы президента венесуэлы — 2024

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КАРАКАС, 4 авг - РИА Новости. Тысячи сторонников президента Венесуэлы Николаса Мадуро приняли участие в марше и мотопробеге по улицам Каракаса, завершающихся митингом у дворца Мирафлорес, по словам участников, они вышли, чтобы высказаться за мир в стране и отпраздновать победу своего лидера, передаёт корреспондент РИА Новости. Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, Национальный избирательный совет провозгласил их победителем Николаса Мадуро. На следующий день в стране разгорелись протесты несогласных с результатами этих выборов, в Каракасе и других городах начались столкновения между силовиками и манифестантами, которые забрасывали правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью, были уничтожены более 250 опорных пунктов полиции, зафиксированы множественные акты вандализма и грабежи. Мадуро 31 июля сообщил, что правоохранители задержали более 1,2 тысячи человек, их обвиняют в разрушении государственной инфраструктуры, разжигании ненависти и терроризме, еще тысячу участников беспорядков до сих пор разыскивают. "Мы маршируем в первую очередь за мир, за победу, празднуем вместе с народом великую победу 28 июля. Империализм — это постоянно повторяющаяся колода карт. Каждый раз, когда в любой стране происходят выборы, на которых левые либо побеждают, либо вот-вот победят, немедленно вмешивается империализм. В Венесуэле мы сопротивляемся атакам империализма и его приспешников на протяжении 25 лет", - заявил РИА Новости первый вице-президент Единой социалистической партии Венесуэлы PSUV Диосдадо Кабельо, который принимает участие в демонстрации в Каракасе в поддержку переизбрания Николаса Мадуро. Субботняя акция стала наиболее многочисленной из демонстраций сторонников правительства после дня выборов, хотя люди собирались у президентского дворца Мирафлорес и в ночь после голосования, и на следующий день. В этот раз в манифестации помимо пешеходов приняла участие огромная группа байкеров, которые проехали в авангарде 8-километрового марша по историческому центру венесуэльской столицы. "Мы — люди мира, люди любви, люди консенсуса, люди диалога. Политика не может опираться на насилие, политика не может строиться на том, чтобы помечать дома общественных лидеров, членов местных сообществ, членов социалистической партии, чтобы потом сжигать их, уничтожая руководителей революции, это не политика. Поэтому этот марш - за победу, но также и за мир, которого заслуживают наши люди, и за стабильность, чтобы мы могли продолжать работать, восстанавливая экономику", - заявил агентству первый вице-спикер Национальной ассамблеи Педро Инфанте. Сторонники оппозиции Венесуэлы в субботу также собрались на многочисленный митинг на одном из больших проспектов на востоке Каракаса. Люди с флагами Венесуэлы пели и скандировали требования перемен. Акция оппозиции прошла мирно и завершилась без инцидентов. Вашингтон, не дожидаясь результатов подсчета и последующего аудита голосов, призвал мировое сообщество признать лидера оппозиции Эдмундо Гонсалеса победителем президентских выборов в Венесуэле, "учитывая явные доказательства". Законодатели США и ЕС, курирующие вопросы международных отношений, в пятницу пригрозили президенту Венесуэлы Николасу Мадуро "ответственностью", если тот добровольно не откажется от полномочий главы государства после прошедших выборов, назвав результаты голосования сфабрикованными. В Москве после оглашения официальных результатов выборов заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.

https://ria.ru/20240803/ssha-1963799744.html

https://ria.ru/20240803/ssha-1963804948.html

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в мире, венесуэла, каракас, николас мадуро, диосдадо кабельо, дмитрий песков, евросоюз, выборы президента венесуэлы — 2024