https://ria.ru/20240804/kadyrov-1963996664.html

Зеленский должен просить прощения у украинского народа, заявил Кадыров

Зеленский должен просить прощения у украинского народа, заявил Кадыров - РИА Новости, 04.08.2024

Зеленский должен просить прощения у украинского народа, заявил Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Владимир Зеленский должен на коленях просить прощения у народов Украины и России. РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T16:11

2024-08-04T16:11

2024-08-04T16:11

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ГРОЗНЫЙ, 4 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Владимир Зеленский должен на коленях просить прощения у народов Украины и России. "Ну, Зеленский - не мужчина, у него нету качеств таких достойных, чтобы застрелиться. Он бы посмотрел (в - ред.) зеркало, посмотрел на улицу, что он делает, забирает людей, забрасывает их на мясорубку. И слушает западное европейское начальство - убивает украинский народ. Он сейчас должен, это мое глубокое убеждение, встать на колени и просить прощения сначала украинского народа, потом у России. И он никто сейчас, он не президент, он никто", - сказал Кадыров в эфире телеканала "Россия-1".

https://ria.ru/20240804/rossiya-1963986702.html

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россия, украина, владимир зеленский, рамзан кадыров, в мире