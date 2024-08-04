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Зеленский должен просить прощения у украинского народа, заявил Кадыров - РИА Новости, 04.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:11 04.08.2024
https://ria.ru/20240804/kadyrov-1963996664.html
Зеленский должен просить прощения у украинского народа, заявил Кадыров
Зеленский должен просить прощения у украинского народа, заявил Кадыров - РИА Новости, 04.08.2024
Зеленский должен просить прощения у украинского народа, заявил Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Владимир Зеленский должен на коленях просить прощения у народов Украины и России. РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T16:11
2024-08-04T16:11
специальная военная операция на украине
россия
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владимир зеленский
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 4 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Владимир Зеленский должен на коленях просить прощения у народов Украины и России. "Ну, Зеленский - не мужчина, у него нету качеств таких достойных, чтобы застрелиться. Он бы посмотрел (в - ред.) зеркало, посмотрел на улицу, что он делает, забирает людей, забрасывает их на мясорубку. И слушает западное европейское начальство - убивает украинский народ. Он сейчас должен, это мое глубокое убеждение, встать на колени и просить прощения сначала украинского народа, потом у России. И он никто сейчас, он не президент, он никто", - сказал Кадыров в эфире телеканала "Россия-1".
https://ria.ru/20240804/rossiya-1963986702.html
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россия, украина, владимир зеленский, рамзан кадыров, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Рамзан Кадыров, В мире
Зеленский должен просить прощения у украинского народа, заявил Кадыров

Кадыров: Зеленский должен на коленях просить прощения у народов Украины и РФ

© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкРамзан Кадыров
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 4 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Владимир Зеленский должен на коленях просить прощения у народов Украины и России.
"Ну, Зеленский - не мужчина, у него нету качеств таких достойных, чтобы застрелиться. Он бы посмотрел (в - ред.) зеркало, посмотрел на улицу, что он делает, забирает людей, забрасывает их на мясорубку. И слушает западное европейское начальство - убивает украинский народ. Он сейчас должен, это мое глубокое убеждение, встать на колени и просить прощения сначала украинского народа, потом у России. И он никто сейчас, он не президент, он никто", - сказал Кадыров в эфире телеканала "Россия-1".
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийРамзан КадыровВ мире
 
 
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