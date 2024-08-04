Рейтинг@Mail.ru
Кадыров рассказал об изменении конструкции "Ахмат-мобиля" - РИА Новости, 04.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:44 04.08.2024
https://ria.ru/20240804/kadyrov-1963993386.html
Кадыров рассказал об изменении конструкции "Ахмат-мобиля"
Кадыров рассказал об изменении конструкции "Ахмат-мобиля" - РИА Новости, 04.08.2024
Кадыров рассказал об изменении конструкции "Ахмат-мобиля"
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что лично участвовал в изменении конструкции "Ахмат-мобиля", сейчас бронированный автомобиль уже запущен в серию. РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T15:44
2024-08-04T15:44
набережные челны
рамзан кадыров
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959867913_0:100:3232:1918_1920x0_80_0_0_690522c604fca1b68396c90b73d98aee.jpg
ГРОЗНЫЙ, 4 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что лично участвовал в изменении конструкции "Ахмат-мобиля", сейчас бронированный автомобиль уже запущен в серию. "Вот, если (бронеавтомобиль - ред.) "Тайфун" три месяца стоит на ремонте, то "Ахмат-мобиль" три дня стоит на ремонте. Его запчасти сразу могут найти, (пустили – ред.) в серию, да. Договорились, что будем называть эту машину "Ахмат-мобиль"... На капоте будет написано "Ахмат", - рассказал Кадыров в эфире "России 1". По словам главы Чечни, этот бронеавтомобиль чеченского производства, он сконструирован Игорем Зараховичем – генеральным конструктором предприятия "Ремдизель". Зарахович также является изобретателем бронеавтомобиля "Тайфун". АО "Ремдизель" основано в 1978 году в Набережных Челнах (Татарстан). Компания разрабатывает и производит семейства бронированных автомобилей колесной формулы 4x4, 6x6, 8x8 "Тайфун", "Торнадо" и "Выстрел".
https://ria.ru/20240804/rossiya-1963986702.html
https://ria.ru/20240804/kadyrov-1963967380.html
набережные челны
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959867913_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_56542073b7434579ff72a0d10dfb3aa6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
набережные челны, рамзан кадыров, общество
Набережные Челны, Рамзан Кадыров, Общество
Кадыров рассказал об изменении конструкции "Ахмат-мобиля"

Кадыров: бронированный "Ахмат-мобиль" пустили в серию после изменений

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкРамзан Кадыров
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Рамзан Кадыров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 4 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что лично участвовал в изменении конструкции "Ахмат-мобиля", сейчас бронированный автомобиль уже запущен в серию.
"Вот, если (бронеавтомобиль - ред.) "Тайфун" три месяца стоит на ремонте, то "Ахмат-мобиль" три дня стоит на ремонте. Его запчасти сразу могут найти, (пустили – ред.) в серию, да. Договорились, что будем называть эту машину "Ахмат-мобиль"... На капоте будет написано "Ахмат", - рассказал Кадыров в эфире "России 1".
Открытие аквапарка в Грозном - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
Кадыров сделал заявление об окончании СВО
Вчера, 14:40
По словам главы Чечни, этот бронеавтомобиль чеченского производства, он сконструирован Игорем Зараховичем – генеральным конструктором предприятия "Ремдизель". Зарахович также является изобретателем бронеавтомобиля "Тайфун".
АО "Ремдизель" основано в 1978 году в Набережных Челнах (Татарстан). Компания разрабатывает и производит семейства бронированных автомобилей колесной формулы 4x4, 6x6, 8x8 "Тайфун", "Торнадо" и "Выстрел".
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
Кадыров сделал жесткое заявление о ВСУ
Вчера, 12:17
 
Набережные ЧелныРамзан КадыровОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала