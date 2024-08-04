https://ria.ru/20240804/kadyrov-1963993386.html

Кадыров рассказал об изменении конструкции "Ахмат-мобиля"

Кадыров рассказал об изменении конструкции "Ахмат-мобиля" - РИА Новости, 04.08.2024

Кадыров рассказал об изменении конструкции "Ахмат-мобиля"

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что лично участвовал в изменении конструкции "Ахмат-мобиля", сейчас бронированный автомобиль уже запущен в серию. РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T15:44

2024-08-04T15:44

2024-08-04T15:44

набережные челны

рамзан кадыров

общество

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ГРОЗНЫЙ, 4 авг - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что лично участвовал в изменении конструкции "Ахмат-мобиля", сейчас бронированный автомобиль уже запущен в серию. "Вот, если (бронеавтомобиль - ред.) "Тайфун" три месяца стоит на ремонте, то "Ахмат-мобиль" три дня стоит на ремонте. Его запчасти сразу могут найти, (пустили – ред.) в серию, да. Договорились, что будем называть эту машину "Ахмат-мобиль"... На капоте будет написано "Ахмат", - рассказал Кадыров в эфире "России 1". По словам главы Чечни, этот бронеавтомобиль чеченского производства, он сконструирован Игорем Зараховичем – генеральным конструктором предприятия "Ремдизель". Зарахович также является изобретателем бронеавтомобиля "Тайфун". АО "Ремдизель" основано в 1978 году в Набережных Челнах (Татарстан). Компания разрабатывает и производит семейства бронированных автомобилей колесной формулы 4x4, 6x6, 8x8 "Тайфун", "Торнадо" и "Выстрел".

https://ria.ru/20240804/rossiya-1963986702.html

https://ria.ru/20240804/kadyrov-1963967380.html

набережные челны

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набережные челны, рамзан кадыров, общество