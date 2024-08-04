https://ria.ru/20240804/izrail-1964042359.html
Израиль отдаст семьям жертв террора средства, предназначенные Палестине
Израиль отдаст семьям жертв террора средства, предназначенные Палестине - РИА Новости, 05.08.2024
Израиль отдаст семьям жертв террора средства, предназначенные Палестине
Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич распорядился направить 26 миллионов долларов налоговых средств, предназначенных для передачи Палестине, "семьям жертв... РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-04T23:59
2024-08-04T23:59
2024-08-05T00:00
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич распорядился направить 26 миллионов долларов налоговых средств, предназначенных для передачи Палестине, "семьям жертв террора", пишет газета Times of Israel со ссылкой на заявление министра. В январе канцелярия израильского премьера сообщала, что военно-политический кабинет Израиля утвердил план заморозки средств, выделяемых сектору Газа, он предусматривает хранение денег в Норвегии и возможность их перечисления палестинским властям только с разрешения Израиля. В соответствии с действовавшими соглашениями Израиль ежемесячно собирал налоги и пошлины от имени палестинцев и переводил эти средства Палестинской национальной администрации (ПНА), часть из них шла на финансирование ее аппарата в секторе Газа. Эти средства составляли более половины всех поступлений в бюджет ПНА. "Министр финансов Бецалель Смотрич отдал распоряжение об изъятии около 100 миллионов шекелей (26 миллионов долларов) налоговых средств, предназначенных для передачи Палестинской автономии, заявив, что эти деньги будут переданы семьям жертв террора", - говорится в сообщении газеты. Смотрич, по данным издания, заявил, что шаг направлен на то, чтобы "наказать" администрацию Палестины за выплаты "семьям палестинских террористов" . Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 39,5 тысячи человек, более 91 тысячи пострадали. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240804/konflikt-1915630213.html
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в мире, хамас, израиль, палестина, норвегия, оон
В мире, ХАМАС, Израиль, Палестина, Норвегия, ООН
Израиль отдаст семьям жертв террора средства, предназначенные Палестине
TI: Израиль отдаст семьям жертв террора средства, предназначенные Палестине
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич распорядился направить 26 миллионов долларов налоговых средств, предназначенных для передачи Палестине, "семьям жертв террора", пишет газета Times of Israel со ссылкой на заявление министра.
В январе канцелярия израильского премьера сообщала, что военно-политический кабинет Израиля утвердил план заморозки средств, выделяемых сектору Газа, он предусматривает хранение денег в Норвегии
и возможность их перечисления палестинским властям только с разрешения Израиля. В соответствии с действовавшими соглашениями Израиль ежемесячно собирал налоги и пошлины от имени палестинцев и переводил эти средства Палестинской национальной администрации (ПНА), часть из них шла на финансирование ее аппарата в секторе Газа. Эти средства составляли более половины всех поступлений в бюджет ПНА.
"Министр финансов Бецалель Смотрич отдал распоряжение об изъятии около 100 миллионов шекелей (26 миллионов долларов) налоговых средств, предназначенных для передачи Палестинской автономии, заявив, что эти деньги будут переданы семьям жертв террора", - говорится в сообщении газеты.
Смотрич, по данным издания, заявил, что шаг направлен на то, чтобы "наказать" администрацию Палестины за выплаты "семьям палестинских террористов" .
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС
проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 39,5 тысячи человек, более 91 тысячи пострадали.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе
, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ
призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы
, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН
формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.