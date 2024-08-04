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Министр обороны Израиля провел совещание из-за возможной атаки Ирана - РИА Новости, 04.08.2024
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23:04 04.08.2024
https://ria.ru/20240804/izrail-1964040211.html
Министр обороны Израиля провел совещание из-за возможной атаки Ирана
Министр обороны Израиля провел совещание из-за возможной атаки Ирана - РИА Новости, 04.08.2024
Министр обороны Израиля провел совещание из-за возможной атаки Ирана
Министр обороны Израиля Йоав Галант провел заседание с высокопоставленными военными на фоне возможной атаки Ирана на еврейское государство, сообщает газета... РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T23:04
2024-08-04T23:04
в мире
иран
израиль
тегеран (город)
исмаил хания
ллойд остин
михаил богданов
шабак
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галант провел заседание с высокопоставленными военными на фоне возможной атаки Ирана на еврейское государство, сообщает газета Times of Israel. По данным издания, в заседании приняли участие начальник штаба ЦАХАЛ Герци Халеви, заместитель главы Шабак (общая служба безопасности Израиля) Ронен Бар и другие военные чиновники. "Заседание было сосредоточено на развитии в безопасности и различных вариантах, чтобы потребовать цену за попытки атаковать Израиль со стороны Ирана и его союзных организаций в регионе", - цитирует газета сообщение министерства обороны. Ранее газета Times of Israel передавала заявление министра обороны Израиля Йоава Галанта о том, что Израиль готов к сильному ответу на фоне возможной атаки Ирана, по его словам, те, кто захочет напасть на страну, заплатят высокую цену. В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сказать на тему гибели главы политбюро ХАМАС и причастности к этому Израиля. Представители армии Израиля в свою очередь заявили, что "не реагируют на сообщения СМИ" об убийстве Хании. Jerusalem Post писала, что власти Израиля поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) в субботу в свою очередь заявил, что ответный удар за убийство Хании будет нанесен по Израилю в подходящее время и в подходящем месте. Постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани, со своей стороны, на заседании СБ заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым. Он также заявил, что этого убийства не произошло бы без поддержки Израиля со стороны разведки США. Миссия Ирана при ООН также призвала Совбез ввести санкции против Израиля за акты агрессии. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.
https://ria.ru/20240804/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240803/khaniya-1963861105.html
https://radiosputnik.ru/20240804/iran-1964037007.html
иран
израиль
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в мире, иран, израиль, тегеран (город), исмаил хания, ллойд остин, михаил богданов, шабак, оон, хамас, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Иран, Израиль, Тегеран (город), Исмаил Хания, Ллойд Остин, Михаил Богданов, ШАБАК, ООН, ХАМАС, Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Министр обороны Израиля провел совещание из-за возможной атаки Ирана

Министр обороны Израиля Галант провел совещание из-за возможной атаки Ирана

© AP Photo / Jacquelyn MartinЙоав Галант
Йоав Галант - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Йоав Галант. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галант провел заседание с высокопоставленными военными на фоне возможной атаки Ирана на еврейское государство, сообщает газета Times of Israel.
По данным издания, в заседании приняли участие начальник штаба ЦАХАЛ Герци Халеви, заместитель главы Шабак (общая служба безопасности Израиля) Ронен Бар и другие военные чиновники.
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"Заседание было сосредоточено на развитии в безопасности и различных вариантах, чтобы потребовать цену за попытки атаковать Израиль со стороны Ирана и его союзных организаций в регионе", - цитирует газета сообщение министерства обороны.
Ранее газета Times of Israel передавала заявление министра обороны Израиля Йоава Галанта о том, что Израиль готов к сильному ответу на фоне возможной атаки Ирана, по его словам, те, кто захочет напасть на страну, заплатят высокую цену.
В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сказать на тему гибели главы политбюро ХАМАС и причастности к этому Израиля. Представители армии Израиля в свою очередь заявили, что "не реагируют на сообщения СМИ" об убийстве Хании. Jerusalem Post писала, что власти Израиля поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС.
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В КСИР раскрыли подробности убийства главы политбюро ХАМАС
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Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) в субботу в свою очередь заявил, что ответный удар за убийство Хании будет нанесен по Израилю в подходящее время и в подходящем месте. Постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани, со своей стороны, на заседании СБ заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым. Он также заявил, что этого убийства не произошло бы без поддержки Израиля со стороны разведки США. Миссия Ирана при ООН также призвала Совбез ввести санкции против Израиля за акты агрессии.
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.
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В миреИранИзраильТегеран (город)Исмаил ХанияЛлойд ОстинМихаил БогдановШАБАКООНХАМАСУбийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в ТегеранеОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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