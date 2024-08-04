СМИ: Израиль готовится к возможной многодневной атаке Ирана и "Хезболлы"
NBC News: Израиль готовится к возможной многодневной атаке Ирана и "Хезболлы"
© AP Photo / Tsafrir AbayovЗенитный ракетный комплекс Patriot на севере Израиля
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Зенитный ракетный комплекс Patriot на севере Израиля. Архивное фото
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Израиль готовится к возможной многодневной атаке со стороны Ирана и шиитского движения "Хезболлах" после убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и командира шиитского движения "Хезболлах" Фуада Шукра, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на неназванного израильского чиновника.
Ранее лидер "Хезболлах" Хасан Насралла заявлял, что ливанское движение сопротивление переходит на новый уровень борьбы с Израилем после удара по южному пригороду Бейрута в результате которого погиб высокопоставленный командир движения Фуад Шукр. Палестинское движение ХАМАС сообщало о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Израильтяне не комментируют обвинения в причастности к гибели Хании, но взяли ответственность за покушение на Шукра, который, по их данным, стоял за обстрелом Голанских высот, где погибли 12 друзских детей.
"Израиль готовится к потенциальной многодневной атаке со стороны Ирана и его союзника "Хезболлах" после убийства двух высокопоставленных лидеров боевиков на прошлой неделе", - говорится в сообщении телеканала.
Как сообщил телеканалу чиновник, Израиль опасается, что в ответ на убийство Хании и Шукра по нему в течение нескольких дней могут быть запущены волны ракет и беспилотников. при этом США оказывают сильное давление, чтобы добиться прекращения огня, поскольку президент страны Джо Байден хочет, чтобы это произошло во время его пребывания у власти.
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