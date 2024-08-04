https://ria.ru/20240804/izrail-1964033808.html

США привлекут союзников для коллективной защиты Израиля от возможной атаки

США привлекут союзников для коллективной защиты Израиля от возможной атаки - РИА Новости, 04.08.2024

США привлекут союзников для коллективной защиты Израиля от возможной атаки

США привлекут силы союзников и партнеров для коллективной защиты Израиля от возможной атаки со стороны Ирана, сообщил в воскресенье заместитель советника... РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T21:27

2024-08-04T21:27

2024-08-04T21:28

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ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. США привлекут силы союзников и партнеров для коллективной защиты Израиля от возможной атаки со стороны Ирана, сообщил в воскресенье заместитель советника президента по национальной безопасности Джон Файнер. "Израиль столкнулся с экстраординарной угрозой... Соединенные Штаты, другие партнеры и союзники собрались, чтобы помочь Израилю защититься и поразить угрозу. Мы готовимся снова сделать это в случае необходимости", - заявил он в интервью телеканалу CNN. Он добавил, что все эти изменения в боеготовности сил США в регионе направлены на подготовку к потенциальному ответу против Израиля со стороны Ирана или любого другого противника. В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. КСИР в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей. По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб". В среду газета New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании в Тегеране. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании СБ заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым. Он также заявил, что этого убийства не произошло бы без поддержки Израиля со стороны разведки США. Миссия Ирана при ООН также призвала Совбез ввести санкции против Израиля за акты агрессии.

https://ria.ru/20240804/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240803/khaniya-1963864911.html

https://ria.ru/20240802/mid-1963734652.html

израиль

иран

сша

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