https://ria.ru/20240804/izrail-1963942744.html

Израильские СМИ назвали возможную дату ответного удара Ирана

Израильские СМИ назвали возможную дату ответного удара Ирана - РИА Новости, 04.08.2024

Израильские СМИ назвали возможную дату ответного удара Ирана

Иран планирует совершить атаку на Израиль 12-13 августа, в священный день "Девятое ава", утверждает The Jerusalem Post со ссылкой на источники в Sky News... РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T08:48

2024-08-04T08:48

2024-08-04T08:53

в мире

израиль

иран

исмаил хания

ллойд остин

михаил богданов

хамас

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906785329_0:107:1024:683_1920x0_80_0_0_feaf977ed15684babc9b08d0a21fd718.jpg

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Иран планирует совершить атаку на Израиль 12-13 августа, в священный день "Девятое ава", утверждает The Jerusalem Post со ссылкой на источники в Sky News Arabiya."По имеющимся данным, атака Ирана будет координироваться с "Хезболлой", поддерживаемой Ираном шиитским движением, действующим в Ливане", — пишет издание.Согласно данным источника, нападение в этот день должно внести элемент неожиданности, так как службы безопасности Израиля могут совершать религиозные ритуалы и не будут готовы к атаке.Девятое ава — национальный день траура еврейского народа — день, когда были разрушены Первый и Второй Иерусалимские храмы.В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана.Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сказать на тему гибели главы политбюро ХАМАС и причастности к этому Израиля. Представители армии Израиля в свою очередь заявили, что "не реагируют на сообщения СМИ" об убийстве. Jerusalem Post писала, что власти Израиля поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС.Замглавы МИД Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.Вечером в среду New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании в Тегеране. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании СБ заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым. Он также заявил, что этого убийства не произошло бы без поддержки Израиля со стороны разведки США. Миссия Ирана при ООН также призвала Совбез ввести санкции против Израиля за акты агрессии.

https://ria.ru/20240801/blizhniy_vostok-1963343435.html

https://ria.ru/20240802/bajden-1963768035.html

https://ria.ru/20240729/izrail-1962562881.html

израиль

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, иран, исмаил хания, ллойд остин, михаил богданов, хамас, оон, хезболла, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране