https://ria.ru/20240804/izrail-1963937192.html

Израильская армия заявила о 30 снарядах, запущенных из Ливана

Израильская армия заявила о 30 снарядах, запущенных из Ливана - РИА Новости, 04.08.2024

Израильская армия заявила о 30 снарядах, запущенных из Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале о перехвате большинства снарядов во время ночного обстрела со стороны Ливана. РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T06:58

2024-08-04T06:58

2024-08-04T10:01

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иран

хамас

хезболла

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале о перехвате большинства снарядов во время ночного обстрела со стороны Ливана."После сирены, прозвучавшей на севере Израиля ночью, было зафиксировано около 30 снарядов, летевших со стороны Ливана, большинство из которых были перехвачены системой противовоздушной обороны ЦАХАЛ", — говорится в публикации.По данным военных, один снаряд упал в районе Бейт-Гилель, еще несколько — на открытой местности. Сообщений о пострадавших не поступало.В ЦАХАЛ добавили, что вскоре после этого израильская авиация нанесла удар по пусковой установке "Хезболлы", из которой запускались снаряды, а также по другой инфраструктуре на юге Ливана.Минувшей ночью ливанское шиитское движение "Хезболла" заявило, что выпустило по Бейт-Гилелю десятки ракет. Этот обстрел стал ответом на удары израильской армии по югу Ливана, подчеркнули в движении. По информации газеты Times of Israel, многие ракеты перехватила израильская система ПРО "Железный купол".Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре прошлого года. ЦАХАЛ и члены "Хезболлы" ежедневно обстреливают позиции друг друга. По данным ливанского МИД, из-за обстрелов примерно 100 тысячам человек пришлось покинуть дома на юге страны. Тель-Авив сообщал о порядка 80 тысячах жителей севера еврейского государства, которые оказались в аналогичной ситуации.В начале этой недели Армия обороны Израиля атаковала южный пригород Бейрута с целью ликвидации высокопоставленного командира "Хезболлы". В ЦАХАЛ заявляли, что он ответственен за обстрел, в результате которого погибли 12 детей. Российский МИД назвал израильские удары по Ливану нарушением международного права.Обстрелы происходят на фоне очередного обострения на Ближнем Востоке, связанного с убийством главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Он погиб 31 июля в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и пообещало, что эта атака не останется без ответа.По информации New York Times, после убийства Хании верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю. Позже постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать, когда посчитает это необходимым. Постпред подчеркнул, что этого убийства не произошло бы без поддержки американской разведки, и призвал Совбез ООН ввести санкции против Израиля.Заместитель главы российского МИД Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.

https://ria.ru/20240801/khezbolla-1963487829.html

https://ria.ru/20240803/gaza-1963901773.html

https://ria.ru/20240803/tsentr-1963878534.html

https://ria.ru/20240804/konflikt-1915630213.html

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в мире, ливан, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, иран, хамас, хезболла