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Times of Israel сообщила о ракетном ударе по Израилю со стороны Ливана - РИА Новости, 04.08.2024
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00:50 04.08.2024 (обновлено: 03:41 04.08.2024)
https://ria.ru/20240804/izrail-1963924329.html
Times of Israel сообщила о ракетном ударе по Израилю со стороны Ливана
Times of Israel сообщила о ракетном ударе по Израилю со стороны Ливана - РИА Новости, 04.08.2024
Times of Israel сообщила о ракетном ударе по Израилю со стороны Ливана
Ливанское движение "Хезболла" заявило об ударе "десятком" ракет по населенному пункту на севере Израиля. РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T00:50
2024-08-04T03:41
в мире
ливан
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболла" заявило об ударе "десятком" ракет по населенному пункту на севере Израиля.Ранее газета Times of Israel о ракетном обстреле на севере Израиля со стороны Ливана, многие ракеты перехвачены системой ПРО "Железный купол"."Шквал ракет выпущен из Ливана по северу (Израиля)... Многочисленные перехваты со стороны "Железного купола" видны над Галилеей", — пишет издание.В социальных сетях появляются первые видео обстрела, на которых видно работу "Железного купола".Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.Во вторник Армия обороны Израиля атаковала южный пригород Бейрута с целью ликвидации высокопоставленного командира "Хезболлах", который, по данным ЦАХАЛ, ответственен за обстрел, в результате которого погибли 12 детей. Российский МИД назвал удары Израиля по Ливану нарушением международного права.Кроме того, в минувшую среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. По информации New York Times, после убийства Хании верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю. Позже постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать, когда посчитает это необходимым. Постпред подчеркнул, что этого убийства не произошло бы без поддержки американской разведки, и призвал Совбез ООН ввести санкции против Израиля.Заместитель главы российского МИД Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.
https://ria.ru/20240803/konflikt-1915630213.html
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в мире, ливан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль
В мире, Ливан, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль
Times of Israel сообщила о ракетном ударе по Израилю со стороны Ливана

Times of Israel: по северу Израиля ударили со стороны Ливана, работает ПРО

© AP Photo / Tsafrir AbayovЗенитный ракетный комплекс Patriot на севере Израиля
Зенитный ракетный комплекс Patriot на севере Израиля - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Зенитный ракетный комплекс Patriot на севере Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболла" заявило об ударе "десятком" ракет по населенному пункту на севере Израиля.
Ранее газета Times of Israel о ракетном обстреле на севере Израиля со стороны Ливана, многие ракеты перехвачены системой ПРО "Железный купол".
"Шквал ракет выпущен из Ливана по северу (Израиля)... Многочисленные перехваты со стороны "Железного купола" видны над Галилеей", — пишет издание.
В социальных сетях появляются первые видео обстрела, на которых видно работу "Железного купола".
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
Во вторник Армия обороны Израиля атаковала южный пригород Бейрута с целью ликвидации высокопоставленного командира "Хезболлах", который, по данным ЦАХАЛ, ответственен за обстрел, в результате которого погибли 12 детей. Российский МИД назвал удары Израиля по Ливану нарушением международного права.
Кроме того, в минувшую среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
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Вчера, 19:55
По информации New York Times, после убийства Хании верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю. Позже постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать, когда посчитает это необходимым. Постпред подчеркнул, что этого убийства не произошло бы без поддержки американской разведки, и призвал Совбез ООН ввести санкции против Израиля.
Заместитель главы российского МИД Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.
Исмаил Хания - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
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Вчера, 15:18
 
В миреЛиванОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраиль
 
 
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