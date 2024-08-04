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На севере Израиля объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.08.2024
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00:29 04.08.2024 (обновлено: 00:33 04.08.2024)
https://ria.ru/20240804/izrail-1963923079.html
На севере Израиля объявили воздушную тревогу
На севере Израиля объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.08.2024
На севере Израиля объявили воздушную тревогу
Сирены воздушной тревоги запущены на севере Израиля на фоне обострения из-за гибели главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании в результате израильского удара РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T00:29
2024-08-04T00:33
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
иран
тегеран (город)
исмаил хания
хамас
али хаменеи
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги запущены на севере Израиля на фоне обострения из-за гибели главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)."Сирены прозвучали на севере Израиля", - говорится в сообщении ЦАХАЛ в Telegram-канале.В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа.Газета New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании в Тегеране. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании СБ заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым. Он также заявил, что этого убийства не произошло бы без поддержки Израиля со стороны разведки США. Миссия Ирана при ООН также призвала Совбез ввести санкции против Израиля за акты агрессии.Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
https://ria.ru/20240803/tsentr-1963878534.html
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израиль
иран
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израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, иран, тегеран (город), исмаил хания, хамас, али хаменеи
Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Иран, Тегеран (город), Исмаил Хания, ХАМАС, Али Хаменеи
На севере Израиля объявили воздушную тревогу

Армия Израиля: на севере страны звучит воздушная тревога

© AP Photo / Ariel SchalitЗенитный ракетный комплекс Patriot на севере Израиля
Зенитный ракетный комплекс Patriot на севере Израиля - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© AP Photo / Ariel Schalit
Зенитный ракетный комплекс Patriot на севере Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги запущены на севере Израиля на фоне обострения из-за гибели главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Сирены прозвучали на севере Израиля", - говорится в сообщении ЦАХАЛ в Telegram-канале.
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Израильская армия заявила о поражении центра управления ХАМАС
Вчера, 17:23
В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа.
Газета New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании в Тегеране. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании СБ заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым. Он также заявил, что этого убийства не произошло бы без поддержки Израиля со стороны разведки США. Миссия Ирана при ООН также призвала Совбез ввести санкции против Израиля за акты агрессии.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
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Вчера, 19:55
 
ИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреИранТегеран (город)Исмаил ХанияХАМАСАли Хаменеи
 
 
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