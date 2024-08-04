https://ria.ru/20240804/iran-1964000649.html

Депутат предположил, что Иран получил ядерное оружие

Депутат предположил, что Иран получил ядерное оружие - РИА Новости, 04.08.2024

Депутат предположил, что Иран получил ядерное оружие

Депутат иранского парламента 12-го созыва, бывший член парламентской комиссии по национальной безопасности и внешней политике Ирана Ахмад Ардастани выразил... РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T16:38

2024-08-04T16:38

2024-08-04T16:43

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ТЕГЕРАН, 4 авг - РИА Новости. Депутат иранского парламента 12-го созыва, бывший член парламентской комиссии по национальной безопасности и внешней политике Ирана Ахмад Ардастани выразил мнение, что Тегеран обзавелся ядерным оружием, такой вывод он сделал из "уверенности", с которой власти Ирана организовали атаку на Израиль и базу США в Ираке. Его слова приводит иранское агентство Khabar-e Online."Похоже, что Иран получил ядерное оружие, поэтому он с такой уверенностью смог провести авиаудар по территории Израиля, а до этого - по американской базе в иракском Айн аль-Асаде", - сказал политик. По его словам, уверенности в том, что Иран действительно смог произвести ядерное оружие, нет, однако в Иране не раз заявляли о том, что ученые подошли вплотную к его созданию. Именно поэтому, как отмечает Ардестани, американские и европейские правительства настаивают на постоянном контроле со стороны МАГАТЭ атомной деятельности в Иране, в частности предоставления Тегераном всех своих атомных объектов инспекторам Международного агентства по атомной энергии. "То, что некоторые иранские политики заявляют о необходимости внести изменения в ядерную доктрину Ирана, является лишь прелюдией к достижению самого ядерного оружия. То есть, на самом деле, мы хотим сказать миру, что "мы потихоньку меняем нашу ядерную доктрину", но не хотим об этом заявлять еще раз и пугать этим мировое сообщество", - подчеркнул иранский депутат.

https://ria.ru/20240418/iran-1940807798.html

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в мире, иран, израиль, магатэ, сша, ирак