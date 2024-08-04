Рейтинг@Mail.ru
Депутат предположил, что Иран получил ядерное оружие - РИА Новости, 04.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:38 04.08.2024 (обновлено: 16:43 04.08.2024)
https://ria.ru/20240804/iran-1964000649.html
Депутат предположил, что Иран получил ядерное оружие
Депутат предположил, что Иран получил ядерное оружие - РИА Новости, 04.08.2024
Депутат предположил, что Иран получил ядерное оружие
Депутат иранского парламента 12-го созыва, бывший член парламентской комиссии по национальной безопасности и внешней политике Ирана Ахмад Ардастани выразил... РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T16:38
2024-08-04T16:43
в мире
иран
израиль
магатэ
сша
ирак
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg
ТЕГЕРАН, 4 авг - РИА Новости. Депутат иранского парламента 12-го созыва, бывший член парламентской комиссии по национальной безопасности и внешней политике Ирана Ахмад Ардастани выразил мнение, что Тегеран обзавелся ядерным оружием, такой вывод он сделал из "уверенности", с которой власти Ирана организовали атаку на Израиль и базу США в Ираке. Его слова приводит иранское агентство Khabar-e Online."Похоже, что Иран получил ядерное оружие, поэтому он с такой уверенностью смог провести авиаудар по территории Израиля, а до этого - по американской базе в иракском Айн аль-Асаде", - сказал политик. По его словам, уверенности в том, что Иран действительно смог произвести ядерное оружие, нет, однако в Иране не раз заявляли о том, что ученые подошли вплотную к его созданию. Именно поэтому, как отмечает Ардестани, американские и европейские правительства настаивают на постоянном контроле со стороны МАГАТЭ атомной деятельности в Иране, в частности предоставления Тегераном всех своих атомных объектов инспекторам Международного агентства по атомной энергии. "То, что некоторые иранские политики заявляют о необходимости внести изменения в ядерную доктрину Ирана, является лишь прелюдией к достижению самого ядерного оружия. То есть, на самом деле, мы хотим сказать миру, что "мы потихоньку меняем нашу ядерную доктрину", но не хотим об этом заявлять еще раз и пугать этим мировое сообщество", - подчеркнул иранский депутат.
https://ria.ru/20240418/iran-1940807798.html
иран
израиль
сша
ирак
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, израиль, магатэ, сша, ирак
В мире, Иран, Израиль, МАГАТЭ, США, Ирак
Депутат предположил, что Иран получил ядерное оружие

Депутат Ардастани допустил, что Иран обзавелся ядерным оружием

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 4 авг - РИА Новости. Депутат иранского парламента 12-го созыва, бывший член парламентской комиссии по национальной безопасности и внешней политике Ирана Ахмад Ардастани выразил мнение, что Тегеран обзавелся ядерным оружием, такой вывод он сделал из "уверенности", с которой власти Ирана организовали атаку на Израиль и базу США в Ираке. Его слова приводит иранское агентство Khabar-e Online.
"Похоже, что Иран получил ядерное оружие, поэтому он с такой уверенностью смог провести авиаудар по территории Израиля, а до этого - по американской базе в иракском Айн аль-Асаде", - сказал политик.
По его словам, уверенности в том, что Иран действительно смог произвести ядерное оружие, нет, однако в Иране не раз заявляли о том, что ученые подошли вплотную к его созданию. Именно поэтому, как отмечает Ардестани, американские и европейские правительства настаивают на постоянном контроле со стороны МАГАТЭ атомной деятельности в Иране, в частности предоставления Тегераном всех своих атомных объектов инспекторам Международного агентства по атомной энергии.
"То, что некоторые иранские политики заявляют о необходимости внести изменения в ядерную доктрину Ирана, является лишь прелюдией к достижению самого ядерного оружия. То есть, на самом деле, мы хотим сказать миру, что "мы потихоньку меняем нашу ядерную доктрину", но не хотим об этом заявлять еще раз и пугать этим мировое сообщество", - подчеркнул иранский депутат.
Баннер с надписью на персидском языке Израиль слабее паутины в центре Тегерана, Иран - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
Иран пригрозил ударом по ядерным объектам Израиля в случае агрессии
18 апреля, 14:31
 
В миреИранИзраильМАГАТЭСШАИрак
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала