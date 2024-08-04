Депутат предположил, что Иран получил ядерное оружие
Депутат Ардастани допустил, что Иран обзавелся ядерным оружием
© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 4 авг - РИА Новости. Депутат иранского парламента 12-го созыва, бывший член парламентской комиссии по национальной безопасности и внешней политике Ирана Ахмад Ардастани выразил мнение, что Тегеран обзавелся ядерным оружием, такой вывод он сделал из "уверенности", с которой власти Ирана организовали атаку на Израиль и базу США в Ираке. Его слова приводит иранское агентство Khabar-e Online.
"Похоже, что Иран получил ядерное оружие, поэтому он с такой уверенностью смог провести авиаудар по территории Израиля, а до этого - по американской базе в иракском Айн аль-Асаде", - сказал политик.
По его словам, уверенности в том, что Иран действительно смог произвести ядерное оружие, нет, однако в Иране не раз заявляли о том, что ученые подошли вплотную к его созданию. Именно поэтому, как отмечает Ардестани, американские и европейские правительства настаивают на постоянном контроле со стороны МАГАТЭ атомной деятельности в Иране, в частности предоставления Тегераном всех своих атомных объектов инспекторам Международного агентства по атомной энергии.
"То, что некоторые иранские политики заявляют о необходимости внести изменения в ядерную доктрину Ирана, является лишь прелюдией к достижению самого ядерного оружия. То есть, на самом деле, мы хотим сказать миру, что "мы потихоньку меняем нашу ядерную доктрину", но не хотим об этом заявлять еще раз и пугать этим мировое сообщество", - подчеркнул иранский депутат.