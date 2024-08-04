https://ria.ru/20240804/infrastruktura-1963922074.html

Путин призвал форсированно наращивать железнодорожную инфраструктуру

Путин призвал форсированно наращивать железнодорожную инфраструктуру - РИА Новости, 04.08.2024

Путин призвал форсированно наращивать железнодорожную инфраструктуру

России необходимо форсированно наращивать железнодорожную инфраструктуру с использованием передовых разработок и создавать задел на десятилетия вперед, заявил... РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T00:07

2024-08-04T00:07

2024-08-04T00:23

технологии

владимир путин

россия

экономика

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. России необходимо форсированно наращивать железнодорожную инфраструктуру с использованием передовых разработок и создавать задел на десятилетия вперед, заявил президент РФ Владимир Путин в поздравлении работников и ветеранов железнодорожного транспорта с профессиональным праздником. В поздравлении Путин отметил, что сейчас перед РФ стоят задачи по дальнейшей модернизации Восточного полигона, БАМа, Транссиба. Причем эти магистрали должны работать во взаимосвязи с Северным морским путем и с такими перспективными проектами, как Северный широтный ход с выходом к арктическим портам. "В целом нам необходимо форсированное наращивание железнодорожной инфраструктуры России на новом технологическом уровне, с использованием самых передовых разработок. И мы здесь должны исходить не только из потребностей сегодняшнего дня, но и создавать задел на будущее, на десятилетия вперед. Именно так мыслили и работали наши великие предки", - подчеркнул Путин.

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Поздравление Путина с Днем железнодорожника Поздравление Путина с Днем железнодорожника 2024-08-04T00:07 true PT3M55S

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технологии, владимир путин, россия, экономика