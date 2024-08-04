https://ria.ru/20240804/harris-1964015763.html
Опрос показал уровень поддержки Харрис и Трампа среди населения
Опрос показал уровень поддержки Харрис и Трампа среди населения - РИА Новости, 04.08.2024
Опрос показал уровень поддержки Харрис и Трампа среди населения
Вице-президент США и кандидат на пост главы государства Камала Харрис обходит бывшего американского лидера и конкурента на предстоящем голосовании Дональда... РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T18:39
2024-08-04T18:39
2024-08-04T19:00
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ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Вице-президент США и кандидат на пост главы государства Камала Харрис обходит бывшего американского лидера и конкурента на предстоящем голосовании Дональда Трампа по уровню поддержки населения, свидетельствует опрос телеканала CBS News, проведенный совместно с исследовательской организацией YouGov. Согласно опубликованным результатам исследования, 50% американцев проголосовали бы за Харрис и 49% - за Трампа в том случае, если бы выборы президента проходили непосредственно в день опроса. Действующая вице-президент также опережает бывшего хозяина Белого дома и в случае с наличием третьего участника - независимого кандидата Роберта Кеннеди-младшего. В этом случае за Харрис проголосовали бы 49% респондентов, за Трампа - 47%, а за Кеннеди-младшего - 2%. Из тех американцев, кто готов проголосовать за Харрис, 41% сделают это из-за не желания видеть Трампа президентом США, 34% проголосуют за нее из личных симпатий, а еще 24% - поскольку она является кандидатом от Демократической партии. Опрос проводился с 30 июля по 2 августа, в нем приняли участие 3102 зарегистрированных избирателя. Допустимая погрешность результата составила плюс-минус 2,1 пункта.
https://ria.ru/20240804/ssha-1963983049.html
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в мире, сша, камала харрис, дональд трамп, роберт кеннеди, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Камала Харрис, Дональд Трамп, Роберт Кеннеди, Выборы президента США — 2024
Опрос показал уровень поддержки Харрис и Трампа среди населения
Опрос CBS News: Харрис обходит Трампа по уровню поддержки населения