https://ria.ru/20240804/griby-1963920283.html

Россиян предупредили о штрафах и сроке за грибы

Россиян предупредили о штрафах и сроке за грибы - РИА Новости, 04.08.2024

Россиян предупредили о штрафах и сроке за грибы

Если вы решите собрать в лесу грибы, следует сначала ознакомиться с их перечнем из Красной книги. Иначе сбор может обернуться штрафом до миллиона рублей и даже... РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T02:15

2024-08-04T02:15

2024-08-04T02:15

общество

россия

елена кудерко

грибы

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Если вы решите собрать в лесу грибы, следует сначала ознакомиться с их перечнем из Красной книги. Иначе сбор может обернуться штрафом до миллиона рублей и даже ограничением свободы на срок до четырех лет, рассказала в интервью агентству "Прайм" адвокат Елена Кудерко.Уголовная ответственность за умышленные уничтожение или повреждение особо ценных растений и грибов из Красной книги была предусмотрена в 2023 году. Это касается незаконной добычи, сбора, приобретения, хранения и перевозки такого сырья и его производных. Подробно виды наказаний прописаны в статье 260.1 УК РФ."Но касается это не всех видов, а только тех, которые, помимо Красной книги, занесены в перечень Постановления правительства от 31.10.2013 года и являются особо ценными", - пояснила юрист.Так, перед сбором грибов в лесу следует уточнить, как выглядит гриб рядовка мацутакэ (tricholoma matsutake). Еще в прошлом грибном сезоне она не защищалась нормами уголовного законодательства, но теперь все изменилось.За сбор остальных краснокнижных грибов предусмотрен штраф от двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей с конфискацией орудия добычи (как правило, это нож и емкость для сбора), заключила Кудерко.

https://ria.ru/20240717/griby-1960150978.html

https://ria.ru/20240725/shalfey-1961846934.html

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общество, россия, елена кудерко, грибы