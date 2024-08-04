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Россиян предупредили о штрафах и сроке за грибы - РИА Новости, 04.08.2024
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02:15 04.08.2024
https://ria.ru/20240804/griby-1963920283.html
Россиян предупредили о штрафах и сроке за грибы
Россиян предупредили о штрафах и сроке за грибы - РИА Новости, 04.08.2024
Россиян предупредили о штрафах и сроке за грибы
Если вы решите собрать в лесу грибы, следует сначала ознакомиться с их перечнем из Красной книги. Иначе сбор может обернуться штрафом до миллиона рублей и даже... РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T02:15
2024-08-04T02:15
общество
россия
елена кудерко
грибы
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Если вы решите собрать в лесу грибы, следует сначала ознакомиться с их перечнем из Красной книги. Иначе сбор может обернуться штрафом до миллиона рублей и даже ограничением свободы на срок до четырех лет, рассказала в интервью агентству "Прайм" адвокат Елена Кудерко.Уголовная ответственность за умышленные уничтожение или повреждение особо ценных растений и грибов из Красной книги была предусмотрена в 2023 году. Это касается незаконной добычи, сбора, приобретения, хранения и перевозки такого сырья и его производных. Подробно виды наказаний прописаны в статье 260.1 УК РФ."Но касается это не всех видов, а только тех, которые, помимо Красной книги, занесены в перечень Постановления правительства от 31.10.2013 года и являются особо ценными", - пояснила юрист.Так, перед сбором грибов в лесу следует уточнить, как выглядит гриб рядовка мацутакэ (tricholoma matsutake). Еще в прошлом грибном сезоне она не защищалась нормами уголовного законодательства, но теперь все изменилось.За сбор остальных краснокнижных грибов предусмотрен штраф от двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей с конфискацией орудия добычи (как правило, это нож и емкость для сбора), заключила Кудерко.
https://ria.ru/20240717/griby-1960150978.html
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общество, россия, елена кудерко, грибы
Общество, Россия, Елена Кудерко, грибы
Россиян предупредили о штрафах и сроке за грибы

Адвокат Кудерко: сбор краснокнижных грибов может обернуться тюремным сроком

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкГрибы
Грибы - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Если вы решите собрать в лесу грибы, следует сначала ознакомиться с их перечнем из Красной книги. Иначе сбор может обернуться штрафом до миллиона рублей и даже ограничением свободы на срок до четырех лет, рассказала в интервью агентству "Прайм" адвокат Елена Кудерко.
Уголовная ответственность за умышленные уничтожение или повреждение особо ценных растений и грибов из Красной книги была предусмотрена в 2023 году. Это касается незаконной добычи, сбора, приобретения, хранения и перевозки такого сырья и его производных. Подробно виды наказаний прописаны в статье 260.1 УК РФ.
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"Но касается это не всех видов, а только тех, которые, помимо Красной книги, занесены в перечень Постановления правительства от 31.10.2013 года и являются особо ценными", - пояснила юрист.
Так, перед сбором грибов в лесу следует уточнить, как выглядит гриб рядовка мацутакэ (tricholoma matsutake). Еще в прошлом грибном сезоне она не защищалась нормами уголовного законодательства, но теперь все изменилось.
За сбор остальных краснокнижных грибов предусмотрен штраф от двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей с конфискацией орудия добычи (как правило, это нож и емкость для сбора), заключила Кудерко.
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