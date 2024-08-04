https://ria.ru/20240804/gorlovka-1963958188.html

При обстреле Горловки пострадала мирная жительница

При обстреле Горловки пострадала мирная жительница - РИА Новости, 04.08.2024

При обстреле Горловки пострадала мирная жительница

Мирная жительница Дзержинского района городского округа Горловка пострадала при обстреле со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в... РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T10:59

2024-08-04T10:59

2024-08-04T10:59

специальная военная операция на украине

горловка

дзержинский район

иван приходько

происшествия

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Мирная жительница Дзержинского района городского округа Горловка пострадала при обстреле со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Вследствие украинской вооруженной агрессии ранена мирная жительница Дзержинского района городского округа Горловка", - написал он. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240721/perekhvat-1960991761.html

горловка

дзержинский район

донецкая народная республика

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горловка, дзержинский район, иван приходько, происшествия, донецкая народная республика