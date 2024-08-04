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При обстреле Горловки пострадала мирная жительница
При обстреле Горловки пострадала мирная жительница - РИА Новости, 04.08.2024
При обстреле Горловки пострадала мирная жительница
Мирная жительница Дзержинского района городского округа Горловка пострадала при обстреле со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в... РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T10:59
2024-08-04T10:59
2024-08-04T10:59
специальная военная операция на украине
горловка
дзержинский район
иван приходько
происшествия
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Мирная жительница Дзержинского района городского округа Горловка пострадала при обстреле со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Вследствие украинской вооруженной агрессии ранена мирная жительница Дзержинского района городского округа Горловка", - написал он. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240721/perekhvat-1960991761.html
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горловка, дзержинский район, иван приходько, происшествия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Дзержинский район, Иван Приходько, Происшествия, Донецкая Народная Республика
При обстреле Горловки пострадала мирная жительница
Мэр Приходько: при обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала мирная жительница