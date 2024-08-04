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В России за сутки на водоемах погибли 18 человек - РИА Новости, 04.08.2024
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07:38 04.08.2024
https://ria.ru/20240804/gibel-1963939324.html
В России за сутки на водоемах погибли 18 человек
В России за сутки на водоемах погибли 18 человек - РИА Новости, 04.08.2024
В России за сутки на водоемах погибли 18 человек
Восемнадцать человек, в том числе два ребенка, погибли на водоемах в России за минувшие сутки, сообщает в воскресенье МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T07:38
2024-08-04T07:38
происшествия
россия
томская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Восемнадцать человек, в том числе два ребенка, погибли на водоемах в России за минувшие сутки, сообщает в воскресенье МЧС РФ в Telegram-канале. "Восемнадцать человек, в том числе два ребенка, погибли на водоемах страны за прошедшие сутки", - говорится в сообщении ведомства. Один из случаев произошел на реке Чулым в Томской области: женщина с семилетним ребенком спала у водоема, когда мать проснулась, сына уже не было рядом, его тело нашли в воде, рассказали в МЧС РФ.
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россия
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происшествия, россия, томская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Томская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В России за сутки на водоемах погибли 18 человек

МЧС: за сутки на водоемах в России погибли 18 человек, в том числе два ребенка

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Восемнадцать человек, в том числе два ребенка, погибли на водоемах в России за минувшие сутки, сообщает в воскресенье МЧС РФ в Telegram-канале.
"Восемнадцать человек, в том числе два ребенка, погибли на водоемах страны за прошедшие сутки", - говорится в сообщении ведомства.
Эвакуация жителей населенных пунктов Забайкальского края из-за подтопления домов в результате паводков - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
В Забайкалье из-за паводков эвакуировали более ста человек
Вчера, 04:38
Один из случаев произошел на реке Чулым в Томской области: женщина с семилетним ребенком спала у водоема, когда мать проснулась, сына уже не было рядом, его тело нашли в воде, рассказали в МЧС РФ.
 
ПроисшествияРоссияТомская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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