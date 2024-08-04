https://ria.ru/20240804/gibel-1963939324.html
В России за сутки на водоемах погибли 18 человек
В России за сутки на водоемах погибли 18 человек - РИА Новости, 04.08.2024
В России за сутки на водоемах погибли 18 человек
Восемнадцать человек, в том числе два ребенка, погибли на водоемах в России за минувшие сутки, сообщает в воскресенье МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T07:38
2024-08-04T07:38
2024-08-04T07:38
происшествия
россия
томская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114740_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_61314c9de1062f41cb3a1cf71155fb3a.jpg
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Восемнадцать человек, в том числе два ребенка, погибли на водоемах в России за минувшие сутки, сообщает в воскресенье МЧС РФ в Telegram-канале. "Восемнадцать человек, в том числе два ребенка, погибли на водоемах страны за прошедшие сутки", - говорится в сообщении ведомства. Один из случаев произошел на реке Чулым в Томской области: женщина с семилетним ребенком спала у водоема, когда мать проснулась, сына уже не было рядом, его тело нашли в воде, рассказали в МЧС РФ.
https://ria.ru/20240804/evakuatsiya-1963933068.html
россия
томская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114740_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_26767afbac0634afb55d8eaaddcf3f7b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, томская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Томская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В России за сутки на водоемах погибли 18 человек
МЧС: за сутки на водоемах в России погибли 18 человек, в том числе два ребенка