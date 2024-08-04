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В России за сутки на водоемах погибли 18 человек

В России за сутки на водоемах погибли 18 человек - РИА Новости, 04.08.2024

В России за сутки на водоемах погибли 18 человек

Восемнадцать человек, в том числе два ребенка, погибли на водоемах в России за минувшие сутки, сообщает в воскресенье МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T07:38

2024-08-04T07:38

2024-08-04T07:38

происшествия

россия

томская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Восемнадцать человек, в том числе два ребенка, погибли на водоемах в России за минувшие сутки, сообщает в воскресенье МЧС РФ в Telegram-канале. "Восемнадцать человек, в том числе два ребенка, погибли на водоемах страны за прошедшие сутки", - говорится в сообщении ведомства. Один из случаев произошел на реке Чулым в Томской области: женщина с семилетним ребенком спала у водоема, когда мать проснулась, сына уже не было рядом, его тело нашли в воде, рассказали в МЧС РФ.

https://ria.ru/20240804/evakuatsiya-1963933068.html

россия

томская область

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происшествия, россия, томская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)