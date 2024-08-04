https://ria.ru/20240804/germaniya-1963984904.html

В Германии выдвинули требование к ЕС из-за россиян

В Германии выдвинули требование к ЕС из-за россиян - РИА Новости, 04.08.2024

В Германии выдвинули требование к ЕС из-за россиян

Министр внутренних дел немецкой земли Бранденбург Михаэль Штюбген призвал к усилению контроля на всех границах ЕС с Венгрией из-за решения Будапешта о смягчении РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T14:12

2024-08-04T14:12

2024-08-04T17:07

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Министр внутренних дел немецкой земли Бранденбург Михаэль Штюбген призвал к усилению контроля на всех границах ЕС с Венгрией из-за решения Будапешта о смягчении визового режима для граждан России и Белоруссии, пишет Bild. Чиновник напомнил, что европейские договоры позволяют осуществлять пограничный контроль в исключительных ситуациях."Неприемлемо, чтобы страна ЕС позволяла россиянам въезжать фактически бесконтрольно", – добавил он. В официальном вестнике венгерского правительства 9 июля опубликовали перечень стран, граждане которых имеют право претендовать на национальную карту — двухлетнюю рабочую визу. Помимо России и Белоруссии, в списке есть Украина, Сербия, Молдавия, Босния и Герцеговина, Черногория и Северная Македония. Введение национальной карты стало одним из следствий изменения миграционного законодательства Венгрии, вступившего в силу с 1 января 2024 года.Венгрия с 1 июля на полгода стала председателем в ЕС.

https://ria.ru/20240730/veber-1962863198.html

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в мире, венгрия, россия, евросоюз