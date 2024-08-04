В Германии выдвинули требование к ЕС из-за россиян
В Германии выдвинули требование к ЕС из-за упрощения въезда для россиян
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Министр внутренних дел немецкой земли Бранденбург Михаэль Штюбген призвал к усилению контроля на всех границах ЕС с Венгрией из-за решения Будапешта о смягчении визового режима для граждан России и Белоруссии, пишет Bild.
Чиновник напомнил, что европейские договоры позволяют осуществлять пограничный контроль в исключительных ситуациях.
Чиновник напомнил, что европейские договоры позволяют осуществлять пограничный контроль в исключительных ситуациях.
"Неприемлемо, чтобы страна ЕС позволяла россиянам въезжать фактически бесконтрольно", – добавил он.
В официальном вестнике венгерского правительства 9 июля опубликовали перечень стран, граждане которых имеют право претендовать на национальную карту — двухлетнюю рабочую визу. Помимо России и Белоруссии, в списке есть Украина, Сербия, Молдавия, Босния и Герцеговина, Черногория и Северная Македония. Введение национальной карты стало одним из следствий изменения миграционного законодательства Венгрии, вступившего в силу с 1 января 2024 года.
В официальном вестнике венгерского правительства 9 июля опубликовали перечень стран, граждане которых имеют право претендовать на национальную карту — двухлетнюю рабочую визу. Помимо России и Белоруссии, в списке есть Украина, Сербия, Молдавия, Босния и Герцеговина, Черногория и Северная Македония. Введение национальной карты стало одним из следствий изменения миграционного законодательства Венгрии, вступившего в силу с 1 января 2024 года.
Венгрия с 1 июля на полгода стала председателем в ЕС.
СМИ: депутаты ЕП требуют лишить Венгрию права голоса
16 июля, 11:28