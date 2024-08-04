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В Германии выдвинули требование к ЕС из-за россиян - РИА Новости, 04.08.2024
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14:12 04.08.2024 (обновлено: 17:07 04.08.2024)
https://ria.ru/20240804/germaniya-1963984904.html
В Германии выдвинули требование к ЕС из-за россиян
В Германии выдвинули требование к ЕС из-за россиян - РИА Новости, 04.08.2024
В Германии выдвинули требование к ЕС из-за россиян
Министр внутренних дел немецкой земли Бранденбург Михаэль Штюбген призвал к усилению контроля на всех границах ЕС с Венгрией из-за решения Будапешта о смягчении РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T14:12
2024-08-04T17:07
в мире
венгрия
россия
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Министр внутренних дел немецкой земли Бранденбург Михаэль Штюбген призвал к усилению контроля на всех границах ЕС с Венгрией из-за решения Будапешта о смягчении визового режима для граждан России и Белоруссии, пишет Bild. Чиновник напомнил, что европейские договоры позволяют осуществлять пограничный контроль в исключительных ситуациях."Неприемлемо, чтобы страна ЕС позволяла россиянам въезжать фактически бесконтрольно", – добавил он. В официальном вестнике венгерского правительства 9 июля опубликовали перечень стран, граждане которых имеют право претендовать на национальную карту — двухлетнюю рабочую визу. Помимо России и Белоруссии, в списке есть Украина, Сербия, Молдавия, Босния и Герцеговина, Черногория и Северная Македония. Введение национальной карты стало одним из следствий изменения миграционного законодательства Венгрии, вступившего в силу с 1 января 2024 года.Венгрия с 1 июля на полгода стала председателем в ЕС.
https://ria.ru/20240730/veber-1962863198.html
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в мире, венгрия, россия, евросоюз
В мире, Венгрия, Россия, Евросоюз
В Германии выдвинули требование к ЕС из-за россиян

В Германии выдвинули требование к ЕС из-за упрощения въезда для россиян

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Министр внутренних дел немецкой земли Бранденбург Михаэль Штюбген призвал к усилению контроля на всех границах ЕС с Венгрией из-за решения Будапешта о смягчении визового режима для граждан России и Белоруссии, пишет Bild.

Чиновник напомнил, что европейские договоры позволяют осуществлять пограничный контроль в исключительных ситуациях.
Флаг Венгрии в Будапеште - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
В ЕС призвали принять меры против Венгрии из-за упрощения въезда россиян
30 июля, 10:32
"Неприемлемо, чтобы страна ЕС позволяла россиянам въезжать фактически бесконтрольно", – добавил он.

В официальном вестнике венгерского правительства 9 июля опубликовали перечень стран, граждане которых имеют право претендовать на национальную карту — двухлетнюю рабочую визу. Помимо России и Белоруссии, в списке есть Украина, Сербия, Молдавия, Босния и Герцеговина, Черногория и Северная Македония. Введение национальной карты стало одним из следствий изменения миграционного законодательства Венгрии, вступившего в силу с 1 января 2024 года.
Венгрия с 1 июля на полгода стала председателем в ЕС.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
СМИ: депутаты ЕП требуют лишить Венгрию права голоса
16 июля, 11:28
 
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