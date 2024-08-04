https://ria.ru/20240804/general-1963928086.html

Польского генерала отозвали из штаб-квартиры НАТО за гомофобию

Польского генерала отозвали из штаб-квартиры НАТО за гомофобию - РИА Новости, 04.08.2024

Польского генерала отозвали из штаб-квартиры НАТО за гомофобию

Польского генерала Артура Якубчика обвинили в гомофобии и расизме и отзывают из штаб-квартиры НАТО, сообщает польское издание Rzeczpospolita. РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T02:01

2024-08-04T02:01

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ВАРШАВА, 3 авг - РИА Новости. Польского генерала Артура Якубчика обвинили в гомофобии и расизме и отзывают из штаб-квартиры НАТО, сообщает польское издание Rzeczpospolita. "Союзники попросили сменить польского генерала в международном военном штабе в штаб-квартире НАТО. После запроса союзников идет процедура отзыва генерала", - говорится в сообщении. По данным издания, причиной отзыва генерала стали "нарушения" при конкурсе на должность начальника отдела разведывательной политики объединенного управления разведки и безопасности штаб-квартиры НАТО. "Якубчик был в составе конкурсной комиссии и хотел отдать предпочтение одной из женщин-кандидатов, которая из Польши. Его поведение было охарактеризовано как гомофобное и расистское", - говорится в сообщении. На эту информацию отреагировало министерство национальной обороны Польши, которое не стало защищать своего генерала. "Сообщаю, что после запроса союзников идет процедура отзыва бригадного генерала А.Якубчика из международного военного штаба в штаб-квартире НАТО. Это, к сожалению, еще одно фатальное кадровое решение наших предшественников", - написал на платформе X пресс-секретарь польского минобороны Януш Сеймей.

https://ria.ru/20240802/igra-1963783843.html

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