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Польского генерала отозвали из штаб-квартиры НАТО за гомофобию - РИА Новости, 04.08.2024
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02:01 04.08.2024 (обновлено: 03:55 04.08.2024)
https://ria.ru/20240804/general-1963928086.html
Польского генерала отозвали из штаб-квартиры НАТО за гомофобию
Польского генерала отозвали из штаб-квартиры НАТО за гомофобию - РИА Новости, 04.08.2024
Польского генерала отозвали из штаб-квартиры НАТО за гомофобию
Польского генерала Артура Якубчика обвинили в гомофобии и расизме и отзывают из штаб-квартиры НАТО, сообщает польское издание Rzeczpospolita. РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T02:01
2024-08-04T03:55
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ВАРШАВА, 3 авг - РИА Новости. Польского генерала Артура Якубчика обвинили в гомофобии и расизме и отзывают из штаб-квартиры НАТО, сообщает польское издание Rzeczpospolita. "Союзники попросили сменить польского генерала в международном военном штабе в штаб-квартире НАТО. После запроса союзников идет процедура отзыва генерала", - говорится в сообщении. По данным издания, причиной отзыва генерала стали "нарушения" при конкурсе на должность начальника отдела разведывательной политики объединенного управления разведки и безопасности штаб-квартиры НАТО. "Якубчик был в составе конкурсной комиссии и хотел отдать предпочтение одной из женщин-кандидатов, которая из Польши. Его поведение было охарактеризовано как гомофобное и расистское", - говорится в сообщении. На эту информацию отреагировало министерство национальной обороны Польши, которое не стало защищать своего генерала. "Сообщаю, что после запроса союзников идет процедура отзыва бригадного генерала А.Якубчика из международного военного штаба в штаб-квартире НАТО. Это, к сожалению, еще одно фатальное кадровое решение наших предшественников", - написал на платформе X пресс-секретарь польского минобороны Януш Сеймей.
https://ria.ru/20240802/igra-1963783843.html
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в мире, польша, нато
В мире, Польша, НАТО
Польского генерала отозвали из штаб-квартиры НАТО за гомофобию

Rzeczpospolita: генерала Якубчика отозвали из штаб-квартиры НАТО за гомофобию

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Польши
Военнослужащие Польши - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Военнослужащие Польши. Архивное фото
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ВАРШАВА, 3 авг - РИА Новости. Польского генерала Артура Якубчика обвинили в гомофобии и расизме и отзывают из штаб-квартиры НАТО, сообщает польское издание Rzeczpospolita.
"Союзники попросили сменить польского генерала в международном военном штабе в штаб-квартире НАТО. После запроса союзников идет процедура отзыва генерала", - говорится в сообщении.
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По данным издания, причиной отзыва генерала стали "нарушения" при конкурсе на должность начальника отдела разведывательной политики объединенного управления разведки и безопасности штаб-квартиры НАТО.
"Якубчик был в составе конкурсной комиссии и хотел отдать предпочтение одной из женщин-кандидатов, которая из Польши. Его поведение было охарактеризовано как гомофобное и расистское", - говорится в сообщении.
На эту информацию отреагировало министерство национальной обороны Польши, которое не стало защищать своего генерала.
"Сообщаю, что после запроса союзников идет процедура отзыва бригадного генерала А.Якубчика из международного военного штаба в штаб-квартире НАТО. Это, к сожалению, еще одно фатальное кадровое решение наших предшественников", - написал на платформе X пресс-секретарь польского минобороны Януш Сеймей.
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