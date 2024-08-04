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Фигурант дела Савельева заявил, что ему нужны редкие лекарства

Фигурант дела Савельева заявил, что ему нужны редкие лекарства - РИА Новости, 04.08.2024

Фигурант дела Савельева заявил, что ему нужны редкие лекарства

Защита Юрия Нефедова, фигуранта дела сенатора Дмитрия Савельева о подготовке убийства бизнесмена, в апелляционной жалобе суду заявила, что Нефедов нуждается в... РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T12:48

2024-08-04T12:48

2024-08-04T13:05

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Защита Юрия Нефедова, фигуранта дела сенатора Дмитрия Савельева о подготовке убийства бизнесмена, в апелляционной жалобе суду заявила, что Нефедов нуждается в ежедневном медицинском уходе, специальном диетическом питании и ежедневном приеме редких лекарственных препаратов, следует из материалов, которые имеются в распоряжении РИА Новости. Ранее также стало известно, что Нефедов был арестован Замоскворецким судом Москвы 21 марта 2024 года - за 5 месяцев до заключения под стражу самого Савельева. "Он (Нефедов - ред.) страдает множественными тяжкими заболеваниями, в связи с чем ему необходим ежедневный медицинский уход и медицинский контроль, необходимо специальное диетическое питание, ежедневный прием редких лекарственных препаратов", - говорится в материалах. Защита Нефедова считает решение суда продлить ему срок заключения под стражей незаконным и необоснованным, поскольку судом не представлено сведений, что фигурант по делу Савельева, находясь на свободе, может продолжить заниматься преступной деятельностью и иным образом воспрепятствовать производству по делу. По данным СК, Савельев в августе 2023 года поручил своему знакомому убить предпринимателя, к которому испытывал неприязнь. Об этом стало известно правоохранительным органам, ради изобличения преступников была организована инсценировка убийства. После получения информации о якобы состоявшемся убийстве Савельев передал соучастнику вознаграждение. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация приготовления к убийству), Савельеву грозит до десяти лет лишения свободы.

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