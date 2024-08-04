Рейтинг@Mail.ru
Фигурант дела Савельева заявил, что ему нужны редкие лекарства - РИА Новости, 04.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:48 04.08.2024 (обновлено: 13:05 04.08.2024)
https://ria.ru/20240804/figurant-1963971929.html
Фигурант дела Савельева заявил, что ему нужны редкие лекарства
Фигурант дела Савельева заявил, что ему нужны редкие лекарства - РИА Новости, 04.08.2024
Фигурант дела Савельева заявил, что ему нужны редкие лекарства
Защита Юрия Нефедова, фигуранта дела сенатора Дмитрия Савельева о подготовке убийства бизнесмена, в апелляционной жалобе суду заявила, что Нефедов нуждается в... РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T12:48
2024-08-04T13:05
происшествия
москва
россия
дмитрий савельев
следственный комитет россии (ск рф)
дело сенатора савельева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/03/1963824687_0:25:3072:1752_1920x0_80_0_0_ea5b6db2ffd188f17e55bc45f64388fe.jpg
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Защита Юрия Нефедова, фигуранта дела сенатора Дмитрия Савельева о подготовке убийства бизнесмена, в апелляционной жалобе суду заявила, что Нефедов нуждается в ежедневном медицинском уходе, специальном диетическом питании и ежедневном приеме редких лекарственных препаратов, следует из материалов, которые имеются в распоряжении РИА Новости. Ранее также стало известно, что Нефедов был арестован Замоскворецким судом Москвы 21 марта 2024 года - за 5 месяцев до заключения под стражу самого Савельева. "Он (Нефедов - ред.) страдает множественными тяжкими заболеваниями, в связи с чем ему необходим ежедневный медицинский уход и медицинский контроль, необходимо специальное диетическое питание, ежедневный прием редких лекарственных препаратов", - говорится в материалах. Защита Нефедова считает решение суда продлить ему срок заключения под стражей незаконным и необоснованным, поскольку судом не представлено сведений, что фигурант по делу Савельева, находясь на свободе, может продолжить заниматься преступной деятельностью и иным образом воспрепятствовать производству по делу. По данным СК, Савельев в августе 2023 года поручил своему знакомому убить предпринимателя, к которому испытывал неприязнь. Об этом стало известно правоохранительным органам, ради изобличения преступников была организована инсценировка убийства. После получения информации о якобы состоявшемся убийстве Савельев передал соучастнику вознаграждение. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация приготовления к убийству), Савельеву грозит до десяти лет лишения свободы.
https://ria.ru/20240802/savelev-1963738301.html
https://ria.ru/20240803/savelev-1963878164.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/03/1963824687_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_5197d199715fbaf9e2c6e96f39415570.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, дмитрий савельев, следственный комитет россии (ск рф), дело сенатора савельева
Происшествия, Москва, Россия, Дмитрий Савельев, Следственный комитет России (СК РФ), Дело сенатора Савельева
Фигурант дела Савельева заявил, что ему нужны редкие лекарства

Фигурант дела Савельева заявил, что ему нужны редкие лекарства и спецпитание

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкДмитрий Савельев
Дмитрий Савельев - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Дмитрий Савельев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Защита Юрия Нефедова, фигуранта дела сенатора Дмитрия Савельева о подготовке убийства бизнесмена, в апелляционной жалобе суду заявила, что Нефедов нуждается в ежедневном медицинском уходе, специальном диетическом питании и ежедневном приеме редких лекарственных препаратов, следует из материалов, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
Ранее также стало известно, что Нефедов был арестован Замоскворецким судом Москвы 21 марта 2024 года - за 5 месяцев до заключения под стражу самого Савельева.
Дмитрий Савельев - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
"Жил на две страны". Чем известен задержанный сенатор Савельев
2 августа, 17:57
"Он (Нефедов - ред.) страдает множественными тяжкими заболеваниями, в связи с чем ему необходим ежедневный медицинский уход и медицинский контроль, необходимо специальное диетическое питание, ежедневный прием редких лекарственных препаратов", - говорится в материалах.
Защита Нефедова считает решение суда продлить ему срок заключения под стражей незаконным и необоснованным, поскольку судом не представлено сведений, что фигурант по делу Савельева, находясь на свободе, может продолжить заниматься преступной деятельностью и иным образом воспрепятствовать производству по делу.
По данным СК, Савельев в августе 2023 года поручил своему знакомому убить предпринимателя, к которому испытывал неприязнь. Об этом стало известно правоохранительным органам, ради изобличения преступников была организована инсценировка убийства. После получения информации о якобы состоявшемся убийстве Савельев передал соучастнику вознаграждение.
Дело возбуждено по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация приготовления к убийству), Савельеву грозит до десяти лет лишения свободы.
Дмитрий Савельев - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
Эксперт по физиогномии оценил реакцию Савельева на арест
3 августа, 17:17
 
ПроисшествияМоскваРоссияДмитрий СавельевСледственный комитет России (СК РФ)Дело сенатора Савельева
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала