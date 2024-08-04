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Фигурант дела Савельева заявил, что ему нужны редкие лекарства
Фигурант дела Савельева заявил, что ему нужны редкие лекарства - РИА Новости, 04.08.2024
Фигурант дела Савельева заявил, что ему нужны редкие лекарства
Защита Юрия Нефедова, фигуранта дела сенатора Дмитрия Савельева о подготовке убийства бизнесмена, в апелляционной жалобе суду заявила, что Нефедов нуждается в... РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T12:48
2024-08-04T12:48
2024-08-04T13:05
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Защита Юрия Нефедова, фигуранта дела сенатора Дмитрия Савельева о подготовке убийства бизнесмена, в апелляционной жалобе суду заявила, что Нефедов нуждается в ежедневном медицинском уходе, специальном диетическом питании и ежедневном приеме редких лекарственных препаратов, следует из материалов, которые имеются в распоряжении РИА Новости. Ранее также стало известно, что Нефедов был арестован Замоскворецким судом Москвы 21 марта 2024 года - за 5 месяцев до заключения под стражу самого Савельева. "Он (Нефедов - ред.) страдает множественными тяжкими заболеваниями, в связи с чем ему необходим ежедневный медицинский уход и медицинский контроль, необходимо специальное диетическое питание, ежедневный прием редких лекарственных препаратов", - говорится в материалах. Защита Нефедова считает решение суда продлить ему срок заключения под стражей незаконным и необоснованным, поскольку судом не представлено сведений, что фигурант по делу Савельева, находясь на свободе, может продолжить заниматься преступной деятельностью и иным образом воспрепятствовать производству по делу. По данным СК, Савельев в августе 2023 года поручил своему знакомому убить предпринимателя, к которому испытывал неприязнь. Об этом стало известно правоохранительным органам, ради изобличения преступников была организована инсценировка убийства. После получения информации о якобы состоявшемся убийстве Савельев передал соучастнику вознаграждение. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация приготовления к убийству), Савельеву грозит до десяти лет лишения свободы.
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происшествия, москва, россия, дмитрий савельев, следственный комитет россии (ск рф), дело сенатора савельева
Происшествия, Москва, Россия, Дмитрий Савельев, Следственный комитет России (СК РФ), Дело сенатора Савельева
Фигурант дела Савельева заявил, что ему нужны редкие лекарства
Фигурант дела Савельева заявил, что ему нужны редкие лекарства и спецпитание
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Защита Юрия Нефедова, фигуранта дела сенатора Дмитрия Савельева о подготовке убийства бизнесмена, в апелляционной жалобе суду заявила, что Нефедов нуждается в ежедневном медицинском уходе, специальном диетическом питании и ежедневном приеме редких лекарственных препаратов, следует из материалов, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
Ранее также стало известно, что Нефедов был арестован Замоскворецким судом Москвы
21 марта 2024 года - за 5 месяцев до заключения под стражу самого Савельева.
"Он (Нефедов - ред.) страдает множественными тяжкими заболеваниями, в связи с чем ему необходим ежедневный медицинский уход и медицинский контроль, необходимо специальное диетическое питание, ежедневный прием редких лекарственных препаратов", - говорится в материалах.
Защита Нефедова считает решение суда продлить ему срок заключения под стражей незаконным и необоснованным, поскольку судом не представлено сведений, что фигурант по делу Савельева, находясь на свободе, может продолжить заниматься преступной деятельностью и иным образом воспрепятствовать производству по делу.
По данным СК
, Савельев в августе 2023 года поручил своему знакомому убить предпринимателя, к которому испытывал неприязнь. Об этом стало известно правоохранительным органам, ради изобличения преступников была организована инсценировка убийства. После получения информации о якобы состоявшемся убийстве Савельев передал соучастнику вознаграждение.
Дело возбуждено по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ
(организация приготовления к убийству), Савельеву грозит до десяти лет лишения свободы.