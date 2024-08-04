https://ria.ru/20240804/figurant-1963961694.html
Стало известно, чем занимался предполагаемый фигурант дела Савельева
Стало известно, чем занимался предполагаемый фигурант дела Савельева - РИА Новости, 04.08.2024
Стало известно, чем занимался предполагаемый фигурант дела Савельева
Предполагаемый фигурант дела сенатора Дмитрия Савельева, который ранее был арестован по обвинению в организации подготовки убийства, Юрий Нефедов занимался... РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T11:21
2024-08-04T11:21
2024-08-04T11:22
происшествия
москва
тульская область
россия
дмитрий савельев
следственный комитет россии (ск рф)
дело сенатора савельева
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Предполагаемый фигурант дела сенатора Дмитрия Савельева, который ранее был арестован по обвинению в организации подготовки убийства, Юрий Нефедов занимался бизнесом в Туле, выяснило РИА Новости на основе данных из открытых источников. Ранее из материалов, которые имеются в распоряжении РИА Новости, стало известно, что Замоскворецкий суд Москвы ещё в марте этого года арестовал Нефедова Ю.Д. – первого фигуранта дела о подготовке убийства. Как следовало из материалов дела, в отношении Нефедова была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца – до 19 мая 2024 года. Позднее это решение было признано законным, а Нефедову продлевали меру пресечения. Савельев, по делу которого проходит Нефедов, является представителем от исполнительного органа госвласти Тульской области в Совфеде. В обоих делах фигурирует гражданин Ионов. Согласно имеющимся данным, Нефедов числится учредителем пяти компаний. Из них действующей является только ООО "Подъяче" в Тульской области, которая была зарегистрирована в 2002 году. Это подтверждается судебными материалами. В 2018 году компания получила статус микропредприятия, она занимается арендой и управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Уставный капитал составляет 10 тысяч рублей. В этом же регионе находились юридические адреса еще трех уже ликвидированных компаний, учрежденных Нефедовым: ООО "Рамбрус", ООО "Тулаотель-Сервис", а также ООО МИКК "Кредит-Бюро". Компания "Рамбрус", зарегистрированная в 2004 году, занималась деятельностью в области радиовещания и телевидения и была ликвидирована в 2014 году. "Тулаотель-Сервис" действовала с 2009 по 2019 год. Основной вид работы - деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания. МИКК "Кредит-Бюро" было учреждено в 1994 году и ликвидировано в 2013. Согласно данным ЕГРЮЛ, Нефедов в этой компании выступал соучредителем. Его доля, как следует их открытых данных, составляла 3 465 рублей. Столько же принадлежало его партнеру Андрею Лешкову. В 2006 году Нефедов и его партнеры учредили ООО "Руком". Компания находилась в Москве. Согласно данным ЕГРЮЛ, ее учредителями числились 4 физических лица, доля Нефедова составляла 30%. Под основным видом деятельности компании указана деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов, однако в качестве дополнительных были названы 23 вида деятельности, в том числе строительство жилых и нежилых зданий, производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ, оптовая за вознаграждение или на договорной основе, оптовая торговля пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями и так далее. По данным СК, Савельев в августе 2023 года поручил своему знакомому убить предпринимателя, к которому испытывал неприязнь. Об этом стало известно правоохранительным органам, ради изобличения преступников была организована инсценировка убийства. После получения информации о якобы состоявшемся убийстве Савельев передал соучастнику вознаграждение. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация приготовления к убийству), Савельеву грозит до десяти лет лишения свободы.
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происшествия, москва, тульская область, россия, дмитрий савельев, следственный комитет россии (ск рф), дело сенатора савельева
Происшествия, Москва, Тульская область, Россия, Дмитрий Савельев, Следственный комитет России (СК РФ), Дело сенатора Савельева
Стало известно, чем занимался предполагаемый фигурант дела Савельева
Предполагаемый фигурант дела Савельева Нефедов занимался бизнесом в Туле
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Предполагаемый фигурант дела сенатора Дмитрия Савельева, который ранее был арестован по обвинению в организации подготовки убийства, Юрий Нефедов занимался бизнесом в Туле, выяснило РИА Новости на основе данных из открытых источников.
Ранее из материалов, которые имеются в распоряжении РИА Новости, стало известно, что Замоскворецкий суд Москвы
ещё в марте этого года арестовал Нефедова Ю.Д. – первого фигуранта дела о подготовке убийства. Как следовало из материалов дела, в отношении Нефедова была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца – до 19 мая 2024 года. Позднее это решение было признано законным, а Нефедову продлевали меру пресечения. Савельев, по делу которого проходит Нефедов, является представителем от исполнительного органа госвласти Тульской области
в Совфеде. В обоих делах фигурирует гражданин Ионов.
Согласно имеющимся данным, Нефедов числится учредителем пяти компаний. Из них действующей является только ООО "Подъяче" в Тульской области, которая была зарегистрирована в 2002 году. Это подтверждается судебными материалами. В 2018 году компания получила статус микропредприятия, она занимается арендой и управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Уставный капитал составляет 10 тысяч рублей.
В этом же регионе находились юридические адреса еще трех уже ликвидированных компаний, учрежденных Нефедовым: ООО "Рамбрус", ООО "Тулаотель-Сервис", а также ООО МИКК "Кредит-Бюро". Компания "Рамбрус", зарегистрированная в 2004 году, занималась деятельностью в области радиовещания и телевидения и была ликвидирована в 2014 году.
"Тулаотель-Сервис" действовала с 2009 по 2019 год. Основной вид работы - деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания.
МИКК "Кредит-Бюро" было учреждено в 1994 году и ликвидировано в 2013. Согласно данным ЕГРЮЛ, Нефедов в этой компании выступал соучредителем. Его доля, как следует их открытых данных, составляла 3 465 рублей. Столько же принадлежало его партнеру Андрею Лешкову.
В 2006 году Нефедов и его партнеры учредили ООО "Руком". Компания находилась в Москве. Согласно данным ЕГРЮЛ, ее учредителями числились 4 физических лица, доля Нефедова составляла 30%.
Под основным видом деятельности компании указана деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов, однако в качестве дополнительных были названы 23 вида деятельности, в том числе строительство жилых и нежилых зданий, производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ, оптовая за вознаграждение или на договорной основе, оптовая торговля пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями и так далее.
По данным СК
, Савельев в августе 2023 года поручил своему знакомому убить предпринимателя, к которому испытывал неприязнь. Об этом стало известно правоохранительным органам, ради изобличения преступников была организована инсценировка убийства. После получения информации о якобы состоявшемся убийстве Савельев передал соучастнику вознаграждение.
Дело возбуждено по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация приготовления к убийству), Савельеву грозит до десяти лет лишения свободы.