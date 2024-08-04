https://ria.ru/20240804/figurant-1963961694.html

Стало известно, чем занимался предполагаемый фигурант дела Савельева

Стало известно, чем занимался предполагаемый фигурант дела Савельева - РИА Новости, 04.08.2024

Стало известно, чем занимался предполагаемый фигурант дела Савельева

Предполагаемый фигурант дела сенатора Дмитрия Савельева, который ранее был арестован по обвинению в организации подготовки убийства, Юрий Нефедов занимался... РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T11:21

2024-08-04T11:21

2024-08-04T11:22

происшествия

москва

тульская область

россия

дмитрий савельев

следственный комитет россии (ск рф)

дело сенатора савельева

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Предполагаемый фигурант дела сенатора Дмитрия Савельева, который ранее был арестован по обвинению в организации подготовки убийства, Юрий Нефедов занимался бизнесом в Туле, выяснило РИА Новости на основе данных из открытых источников. Ранее из материалов, которые имеются в распоряжении РИА Новости, стало известно, что Замоскворецкий суд Москвы ещё в марте этого года арестовал Нефедова Ю.Д. – первого фигуранта дела о подготовке убийства. Как следовало из материалов дела, в отношении Нефедова была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца – до 19 мая 2024 года. Позднее это решение было признано законным, а Нефедову продлевали меру пресечения. Савельев, по делу которого проходит Нефедов, является представителем от исполнительного органа госвласти Тульской области в Совфеде. В обоих делах фигурирует гражданин Ионов. Согласно имеющимся данным, Нефедов числится учредителем пяти компаний. Из них действующей является только ООО "Подъяче" в Тульской области, которая была зарегистрирована в 2002 году. Это подтверждается судебными материалами. В 2018 году компания получила статус микропредприятия, она занимается арендой и управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Уставный капитал составляет 10 тысяч рублей. В этом же регионе находились юридические адреса еще трех уже ликвидированных компаний, учрежденных Нефедовым: ООО "Рамбрус", ООО "Тулаотель-Сервис", а также ООО МИКК "Кредит-Бюро". Компания "Рамбрус", зарегистрированная в 2004 году, занималась деятельностью в области радиовещания и телевидения и была ликвидирована в 2014 году. "Тулаотель-Сервис" действовала с 2009 по 2019 год. Основной вид работы - деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания. МИКК "Кредит-Бюро" было учреждено в 1994 году и ликвидировано в 2013. Согласно данным ЕГРЮЛ, Нефедов в этой компании выступал соучредителем. Его доля, как следует их открытых данных, составляла 3 465 рублей. Столько же принадлежало его партнеру Андрею Лешкову. В 2006 году Нефедов и его партнеры учредили ООО "Руком". Компания находилась в Москве. Согласно данным ЕГРЮЛ, ее учредителями числились 4 физических лица, доля Нефедова составляла 30%. Под основным видом деятельности компании указана деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов, однако в качестве дополнительных были названы 23 вида деятельности, в том числе строительство жилых и нежилых зданий, производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ, оптовая за вознаграждение или на договорной основе, оптовая торговля пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями и так далее. По данным СК, Савельев в августе 2023 года поручил своему знакомому убить предпринимателя, к которому испытывал неприязнь. Об этом стало известно правоохранительным органам, ради изобличения преступников была организована инсценировка убийства. После получения информации о якобы состоявшемся убийстве Савельев передал соучастнику вознаграждение. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация приготовления к убийству), Савельеву грозит до десяти лет лишения свободы.

https://ria.ru/20240802/savelev-1963738301.html

https://ria.ru/20240803/savelev-1963879267.html

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происшествия, москва, тульская область, россия, дмитрий савельев, следственный комитет россии (ск рф), дело сенатора савельева