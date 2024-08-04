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Подполье рассказало, в какую сторону улетел замеченный над Одессой F-16 - РИА Новости, 04.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:06 04.08.2024 (обновлено: 20:38 04.08.2024)
https://ria.ru/20240804/f-16-1964011039.html
Подполье рассказало, в какую сторону улетел замеченный над Одессой F-16
Подполье рассказало, в какую сторону улетел замеченный над Одессой F-16 - РИА Новости, 04.08.2024
Подполье рассказало, в какую сторону улетел замеченный над Одессой F-16
Истребитель F-16 был замечен над Одессой, он улетел в сторону Молдавии, заявил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев в Telegram-канале. РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T18:06
2024-08-04T20:38
специальная военная операция на украине
молдавия
одесса
f-16
в мире
россия
украина
сергей лебедев
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Истребитель F-16 был замечен над Одессой, он улетел в сторону Молдавии, заявил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев в Telegram-канале."Сообщают о пролете F-16. Оно, конечно, интересно, но интереснее, где заряжаются, заправляются. После прилета над Одессой улетел в сторону Молдавии", — написал он.Ранее в воскресенье о западном истребителе над городом сообщали местные СМИ.Незадолго до этого Владимир Зеленский подтвердил, что F-16 уже прибыли на Украину.Отправка на Украину истребителей F-16Десятого июля госсекретарь США Энтони Блинкен на полях саммита НАТО сообщил, что Вашингтон и союзники начали отправку Киеву американских истребителей. Тогда же он указал, что эти самолеты будут летать в украинском небе уже этим летом.По данным газеты The Wall Street Journal, Соединенные Штаты планируют оснастить передаваемые Украине F-16 ракетами AGM-88 HARM класса "воздух — земля", высокоточными комплектами наведения для бомб, ракетами класса "воздух — воздух" AMRAAM и AIM-9X, а также бомбами малого диаметра. При этом в материале отмечается, что американцы разрешили ВСУ использовать это вооружение на территории России только "в ответ на атаки с той стороны границы".Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, Москва будет рассматривать передачу F-16 как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Тем не менее их появление на Украине никак не изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения, истребители будут уничтожаться так же, как и другие виды вооружений, указал он.
https://ria.ru/20240804/zelenskiy-1964009681.html
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молдавия, одесса, f-16, в мире, россия, украина, сергей лебедев, дмитрий песков, нато
Специальная военная операция на Украине, Молдавия, Одесса, F-16, В мире, Россия, Украина, Сергей Лебедев, Дмитрий Песков, НАТО
Подполье рассказало, в какую сторону улетел замеченный над Одессой F-16

Лебедев: замеченный над Одессой истребитель F-16 улетел в сторону Молдавии

© СоцсетиПолет F-16 над Одессой
Полет F-16 над Одессой - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© Соцсети
Полет F-16 над Одессой
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Истребитель F-16 был замечен над Одессой, он улетел в сторону Молдавии, заявил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев в Telegram-канале.
"Сообщают о пролете F-16. Оно, конечно, интересно, но интереснее, где заряжаются, заправляются. После прилета над Одессой улетел в сторону Молдавии", — написал он.
Ранее в воскресенье о западном истребителе над городом сообщали местные СМИ.
Незадолго до этого Владимир Зеленский подтвердил, что F-16 уже прибыли на Украину.
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
"Они ударят": Зеленского предупредили об опасности после получения F-16
Вчера, 17:53

Отправка на Украину истребителей F-16

Десятого июля госсекретарь США Энтони Блинкен на полях саммита НАТО сообщил, что Вашингтон и союзники начали отправку Киеву американских истребителей. Тогда же он указал, что эти самолеты будут летать в украинском небе уже этим летом.
По данным газеты The Wall Street Journal, Соединенные Штаты планируют оснастить передаваемые Украине F-16 ракетами AGM-88 HARM класса "воздух — земля", высокоточными комплектами наведения для бомб, ракетами класса "воздух — воздух" AMRAAM и AIM-9X, а также бомбами малого диаметра. При этом в материале отмечается, что американцы разрешили ВСУ использовать это вооружение на территории России только "в ответ на атаки с той стороны границы".
Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, Москва будет рассматривать передачу F-16 как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Тем не менее их появление на Украине никак не изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения, истребители будут уничтожаться так же, как и другие виды вооружений, указал он.
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
Кадыров высказался о передаче Украине истребителей F-16
Вчера, 15:47
 
Специальная военная операция на УкраинеМолдавияОдессаF-16В миреРоссияУкраинаСергей ЛебедевДмитрий ПесковНАТО
 
 
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