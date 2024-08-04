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Подполье рассказало, в какую сторону улетел замеченный над Одессой F-16
Подполье рассказало, в какую сторону улетел замеченный над Одессой F-16 - РИА Новости, 04.08.2024
Подполье рассказало, в какую сторону улетел замеченный над Одессой F-16
Истребитель F-16 был замечен над Одессой, он улетел в сторону Молдавии, заявил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев в Telegram-канале. РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T18:06
2024-08-04T18:06
2024-08-04T20:38
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Истребитель F-16 был замечен над Одессой, он улетел в сторону Молдавии, заявил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев в Telegram-канале."Сообщают о пролете F-16. Оно, конечно, интересно, но интереснее, где заряжаются, заправляются. После прилета над Одессой улетел в сторону Молдавии", — написал он.Ранее в воскресенье о западном истребителе над городом сообщали местные СМИ.Незадолго до этого Владимир Зеленский подтвердил, что F-16 уже прибыли на Украину.Отправка на Украину истребителей F-16Десятого июля госсекретарь США Энтони Блинкен на полях саммита НАТО сообщил, что Вашингтон и союзники начали отправку Киеву американских истребителей. Тогда же он указал, что эти самолеты будут летать в украинском небе уже этим летом.По данным газеты The Wall Street Journal, Соединенные Штаты планируют оснастить передаваемые Украине F-16 ракетами AGM-88 HARM класса "воздух — земля", высокоточными комплектами наведения для бомб, ракетами класса "воздух — воздух" AMRAAM и AIM-9X, а также бомбами малого диаметра. При этом в материале отмечается, что американцы разрешили ВСУ использовать это вооружение на территории России только "в ответ на атаки с той стороны границы".Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, Москва будет рассматривать передачу F-16 как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Тем не менее их появление на Украине никак не изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения, истребители будут уничтожаться так же, как и другие виды вооружений, указал он.
https://ria.ru/20240804/zelenskiy-1964009681.html
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Специальная военная операция на Украине, Молдавия, Одесса, F-16, В мире, Россия, Украина, Сергей Лебедев, Дмитрий Песков, НАТО
Подполье рассказало, в какую сторону улетел замеченный над Одессой F-16
Лебедев: замеченный над Одессой истребитель F-16 улетел в сторону Молдавии